स्पेन ने जैतून के तेल की खेप के लिए ट्रेसबिलिटी नियमों को सख्त किया

स्पेन ने घरेलू शिपमेंट और जैतून के तेल तथा जैतून पोमास तेल के आयात-निर्यात की निगरानी में सुधार करने के लिए नए नियमों के साथ अपनी जैतून के तेल की ट्रेसबिलिटी प्रणाली को मजबूत किया है।

ये उपाय 2021 में पेश किए गए गुणवत्ता विनियमों में संशोधन करते हैं, और जैतून के तेल के परिवहन, प्राप्ति और आयात में शामिल ऑपरेटरों के दायित्वों को मजबूत करते हैं।

हम फिर से शुरुआत नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे उपकरण में सुधार कर रहे हैं जिसने स्पेन को जैतून के तेल की ट्रेसबिलिटी में सबसे आगे रखा है। – कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य मंत्रालय (MAPA), स्पेन

"पिछले पांच वर्षों में, हमने REMOA के संचालन से बहुत कुछ सीखा है और कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिन्हें बेहतर बनाया जा सकता है," कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य मंत्रालय (MAPA) ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया।

स्पेन ने 2021 में देश के जैतून के तेल की गुणवत्ता नियमों के व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में, जैतून के तेल और जैतून के पोमास तेल की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री, REMOA शुरू की।

MAPA के अनुसार, नए उपाय आपूर्ति श्रृंखला में दर्ज की गई जानकारी की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए हैं, विशेष रूप से थोक शिपमेंट और यूरोपीय संघ के बाहर के देशों से होने वाले आयात के लिए।

मूल नियमों के तहत, ऑपरेटरों को शिपमेंट से पहले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर थोक तेल की आवाजाही की रिपोर्ट करनी होती थी, और प्रत्येक शिपमेंट के साथ उत्पाद की पहचान करने वाले दस्तावेज़ संलग्न होने चाहिए थे।

प्रणाली के पांच साल बाद, इसके कार्यान्वयन से निरीक्षकों के लिए उपलब्ध जानकारी में कमियाँ सामने आईं। कुछ खेपों को डिलीवरी की पुष्टि के बिना भेजे गए के रूप में दर्ज किया गया था, विश्लेषणात्मक दस्तावेज़ों को लगातार रजिस्ट्री में शामिल नहीं किया गया था, और इस बात पर अनिश्चितता बनी हुई थी कि कुछ आयातों की रिपोर्टिंग के लिए कौन से ऑपरेटर जिम्मेदार थे।

नया रॉयल डिक्री 808/2026 उन तीन क्षेत्रों को संबोधित करता है जिन्हें सुधार की आवश्यकता के रूप में पहचाना गया है।

यह आयातित जैतून के तेल के अंतिम प्राप्तकर्ता की एक स्पष्ट परिभाषा पेश करता है, जो उस ऑपरेटर की पहचान करता है जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि तीसरे देशों या अन्य ई.यू. सदस्य राज्यों से स्पेन में आने वाली खेप में आवश्यक दस्तावेज़ मौजूद हों।

अन्य ई.यू. सदस्य राज्यों, तीसरे देशों, या जैतून तेल क्षेत्र के बाहर के उद्योगों के लिए निर्धारित थोक शिपमेंट के लिए, प्रेषण के समय तेल रखने वाला ऑपरेटर REMOA को सूचित करने के लिए जिम्मेदार रहता है।

ऑपरेटरों को अब थोक तेल की आवाजाही को पंजीकृत करते समय REMOA में विश्लेषणात्मक रिपोर्ट या समकक्ष हस्ताक्षरित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। पहले, ये दस्तावेज़ शिपमेंट के साथ भेजे जाते थे, लेकिन जरूरी नहीं कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री में शामिल किया जाता हो।

प्राप्तकर्ताओं को थोक तेल शिपमेंट के आगमन की भी पुष्टि करनी चाहिए और यह सत्यापित करना चाहिए कि डिलीवरी पहले रिपोर्ट की गई जानकारी से मेल खाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि शिपमेंट डिलीवरी की पुष्टि के बिना खुला न रहे और औपचारिक रूप से पूरा हो जाए।

हालांकि, प्राप्ति की पुष्टि करने का मतलब यह नहीं है कि प्राप्तकर्ता ने तेल को गुणवत्ता आवश्यकताओं या अन्य लागू नियमों के अनुरूप स्वीकार कर लिया है। यह दायित्व डिलीवरी को दर्ज करने और यह सत्यापित करने का है कि यह घोषित जानकारी से मेल खाती है, न कि तेल की गुणवत्ता का प्रमाणन करने का।

मंत्रालय ने समझाया, "अब तक, हमारे पास तेल की खेप के प्रस्थान के बारे में जानकारी हो सकती थी, लेकिन इस बात की हमेशा पुष्टि नहीं होती थी कि वह पूरी हो गई है।"

REMOA में विश्लेषणात्मक दस्तावेज़ीकरण को शामिल करने से निरीक्षकों को प्रत्येक शिपमेंट के घोषित वर्गीकरण का समर्थन करने वाली जानकारी तक सीधी पहुँच भी मिलेगी।

इन परिवर्तनों के तहत थोक जैतून के तेल का प्रबंधन करने वाले व्यवसायों को अधिक विस्तृत दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे और प्राप्त खेप का हिसाब रखना होगा, विशेष रूप से वे जो यूरोपीय संघ के बाहर से आ रही हैं।

यह विनियमन अधिकारियों को जोखिमों का आकलन करने और निरीक्षणों की योजना बनाने के लिए, विश्लेषणात्मक रिपोर्टों के समकक्ष दस्तावेजों को सबूत के रूप में मानने की अनुमति भी देता है।

इन कमियों को दूर करके, स्पेनिश अधिकारी आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से जैतून के तेल के प्रवाह की एक स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने और इसकी ट्रेसबिलिटी और घोषित वर्गीकरण को सत्यापित करने की अपनी क्षमता को मजबूत करने की उम्मीद करते हैं।

मंत्रालय ने निष्कर्ष निकाला, "हम फिर से शुरुआत नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे उपकरण में सुधार कर रहे हैं जिसने स्पेन को जैतून के तेल की ट्रेसबिलिटी में सबसे आगे रखा है।"