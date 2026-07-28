किसान बाज़ार 71 इतालवी अस्पतालों में ताज़ा, स्थानीय भोजन लाते हैं।

एक राष्ट्रव्यापी पहल स्वस्थ आहार और रोग निवारण को बढ़ावा देने के लिए इतालवी अस्पतालों में स्थानीय कृषि उत्पादों और खाद्य शिक्षा को ला रही है।

कैम्पाग्ना अमिगा पेर ला सलुते (कैम्पाग्ना अमिगा फॉर हेल्थ) पहल पूरे इटली में 71 अस्पतालों में किसान बाज़ार ला रही है, जो मरीज़ों, परिवारों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्थानीय निवासियों को ताज़ा, स्थानीय, मौसमी और पता लगाने योग्य कृषि उत्पादों तक पहुँच प्रदान कर रही है।

इस पहल को किसानों के संगठन Coldiretti; Campagna Amica फाउंडेशन, जो इतालवी कृषि का समर्थन करता है और प्रत्यक्ष-बिक्री किसान बाजारों का एक नेटवर्क संचालित करता है; और Aletheia फाउंडेशन, एक थिंक टैंक जो भोजन और स्वास्थ्य के बीच संबंध पर केंद्रित है, द्वारा बढ़ावा दिया जाता है।

स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुरक्षात्मक खाद्य वातावरण को आज राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत करना संभव है। – एंटोनियो गैसबरीनी, वैज्ञानिक निदेशक, जेमेली विश्वविद्यालय अस्पताल

बाज़ार प्रत्येक अस्पताल द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार साप्ताहिक या मासिक रूप से आयोजित किए जाते हैं।

वे टस्कनी में सात स्वास्थ्य सुविधाओं में; कैम्पानिया और एमिलीया-रोमग्ना में छह-छह; पीडमोंट और पुग्लिया में पांच-पांच; अब्रूज़ो, लाज़ियो, लोम्बार्डी, सिसिली, सार्डिनिया और वेनेटो में चार-चार; बेसिलिकाटा, कैलाब्रिया और मार्के में तीन-तीन; फ्रीउली-वेनेज़िया जूलिया, मोलिस और उम्ब्रिया में दो-दो; और लिगुरिया, ट्रेंटिनो-अल्टो अडिजे और वैले डी'ओस्टा में एक-एक।

यह पहल पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को प्राथमिक रोकथाम के केंद्र में रखकर और भूमध्यसागरीय आहार को सार्वजनिक स्वास्थ्य के एक मौलिक स्तंभ के रूप में फिर से स्थापित करके स्वस्थ खाने की आदतों को प्रोत्साहित करना चाहती है।

रोम के अगोस्टिनो जेमेली विश्वविद्यालय अस्पताल में 'कैम्पाग्ना अमिका पर ला साल्ते' किसान बाज़ार (कोल्डिरेत्ती द्वारा फोटो)

इसे आधिकारिक तौर पर रोम के फोंडाज़ियोन अगोस्टिनो जेमेली आईआरसीसीएस विश्वविद्यालय अस्पताल में 10 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया था।

आयोजन समूहों और स्वास्थ्य सुविधा के प्रतिनिधियों के साथ कृषि, खाद्य संप्रभुता और वानिकी मंत्री फ्रांसेस्को लोल्लोब्रिगिडा; इतालवी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष रोको बेल्लांतोने; लाज़ियो क्षेत्रीय अध्यक्ष फ्रांसेस्को रोका; और रोम के मेयर रोबर्टो गुआल्टिएरी भी शामिल हुए। पूरे इटली से कई अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने दूरस्थ रूप से भाग लिया।

"माइक्रोबायोम विज्ञान ने हमें दिखाया है कि स्वास्थ्य केवल आणविक रोग की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक जटिल जैविक पारिस्थितिकी तंत्र की लचीलापन है, जो हमारे खान-पान, हमारे रहने के वातावरण और हमारे अनुभवों से आकार लेता है," फोंडाज़ियोन पोलिक्लिनिको यूनिवर्सिटारियो अगोस्टिनो जेमेली आईआरसीसीएस के वैज्ञानिक निदेशक और एलेटिया फाउंडेशन की वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष एंटोनियो गैसबैरिनी ने कहा।

उन्होंने आगे कहा, "दर्जनों इतालवी अस्पतालों में किसान बाजार लाना सिर्फ एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं है।" "यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे में सुरक्षात्मक खाद्य वातावरण को एकीकृत करना आज राष्ट्रीय स्तर पर संभव है, और यह कि साक्ष्य-आधारित रोकथाम एक आधुनिक अस्पताल के मिशन का एक अभिन्न अंग बन सकती है।"

जेनोआ, लिगुरिया में जियानिना गैस्लini बाल अस्पताल में 'कैम्पेग्ना अमिका पर ला सलुते' किसान बाज़ार (कोल्डिरेट्टी द्वारा फोटो)

इस पहल के उद्घाटन दिवस पर, कई अस्पतालों ने खाद्य-शिक्षा गतिविधियों का आयोजन किया ताकि एक प्राथमिक रोकथाम उपकरण के रूप में भोजन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।

कोल्डिरेत्ति ने सेंसिज़, एक इतालवी सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर विकसित एक संक्षिप्त रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, जिसमें दिखाया गया है कि 97 प्रतिशत इटालियंस मधुमेह, हृदय रोग और मोटापे को रोकने के लिए स्वस्थ आहार को आवश्यक मानते हैं। हालांकि, कई उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें स्वस्थ और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के बीच अंतर करने में कठिनाई होती है।

रिपोर्ट में पाया गया कि 88 प्रतिशत इतालवी अपने भोजन और उसकी सामग्री के वास्तविक स्रोत को जानना चाहते हैं।

इस बीच, 58 प्रतिशत माता-पिता ने स्वीकार किया कि जब मौका मिलता है तो उनके बच्चे संतुलित आहार छोड़ देते हैं। उतने ही अनुपात ने अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के सेवन को सीमित करने का समर्थन किया।

कोल्दीरेत्ती के उपाध्यक्ष और जैतून तेल उत्पादकों के यूनप्रोल संघ के अध्यक्ष डेविड ग्रेनिएरी ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल कैंपेग्ना अमिका पर ला सलुते किसान बाजारों में उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में से एक है।"

ग्रानेरी ने कैम्पाग्ना अमिका पर ला सलुते पहल की शुरुआत के तुरंत बाद शहर के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रोम की स्कूल कैटरिंग सेवा के लिए एक नए निविदा का भी स्वागत किया।

दस्तावेज़ में स्कूल कैंटीन से अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को हटाकर स्वस्थ विकल्पों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया गया है, एक ऐसा कदम जिसका कोल्डिरेत्ती की लाज़ियो क्षेत्रीय इकाई द्वारा पुरज़ोर समर्थन किया गया है।

ग्रानिएरी ने कहा, "भूमध्यसागरीय आहार का एक स्तंभ और 'मेड इन इटली' का प्रतीक, वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाला एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल, बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नागरिकों की मेजों या सार्वजनिक कैंटीन, जिसमें स्कूल की रसोई भी शामिल है, से कभी भी गायब नहीं होना चाहिए।"