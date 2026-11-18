"उत्पादन के दृष्टिकोण से, यह एक अच्छा वर्ष रहा है," पुग्लिया के गारगानो प्रायद्वीप पर कारपिनो में चौथी पीढ़ी के जैतून उगाने वाले डोमेनिको बुओंडीओली ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया।

हम किसानों से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे समाज को लाभ प्रदान करने की लागत उठाएँ। परिदृश्य एक सार्वजनिक लाभ है, लेकिन पारंपरिक जैतून के बागों के रखरखाव की लागत उत्पादक पर आती है। – गैब्रिएले स्कोज़्ज़ाफावा, फ्लोरेंस विश्वविद्यालय

असामान्य रूप से उच्च ग्रीष्मकालीन तापमान ने क्षेत्र में जैतून की फल मक्खी के प्रकोप को सीमित कर दिया। फिर भी अनुकूल खेती की परिस्थितियों ने उद्योग की चिंताओं को कम करने में बहुत कम मदद की है।

बुओनियोली ने कहा, "यह शर्म की बात है कि चीजें इस तरह हो गई हैं," उन्होंने 2026/27 की फसल के आने के साथ जैतून के तेल की कीमतों में गिरावट, काफी मात्रा में बिना बिकी हुई सूची और उत्पादकों तथा मिल मालिकों के बीच व्यापक अनिश्चितता से चिह्नित एक मौसम का वर्णन किया।

भूमध्यसागर के आसपास उत्पादन में सुधार के कारण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैतून के तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। कृषि और खाद्य बाजार के लिए सेवा संस्थान (ISMEA) के अनुसार, अक्टूबर 2026 में मूल स्थान पर इतालवी एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून तेल की औसत कीमत €4.75 प्रति किलोग्राम थी, जो एक साल पहले के इसी महीने की तुलना में 47.6 प्रतिशत कम है।

पुग्लिया में बुओनडियोलि परिवार के बागों में मजदूर ताज़ा काटे गए जैतून को जालों में इकट्ठा करते हैं, जहाँ बढ़ती मजदूरी की लागत जैतून के तेल की गिरती कीमतों के दबाव को और बढ़ा रही है।

इटली में जैतून के तेल का भंडार भी एक साल पहले की तुलना में काफी अधिक है। इतालवी कृषि मंत्रालय के खाद्य गुणवत्ता और धोखाधड़ी रोधी निरीक्षण कार्यालय की नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि अक्टूबर के अंत में भंडार में 194,539 मीट्रिक टन था, जो एक साल पहले की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है।

अक्टूबर में, जैतून उत्पादकों, मिल मालिकों और सहकारी समितियों ने गिरती कीमतों के खिलाफ पुग्लिया में प्रदर्शन किया। आयोजकों में, ओर्गोग्लियो ओलिविकोला समिति ने एक क्षेत्रीय संकट की आधिकारिक मान्यता, आयात की बेहतर जांच और धोखाधड़ी-रोधी नियंत्रण, और उत्पादक कीमतों का समर्थन करने के लिए आपातकालीन भंडारण उपायों की मांग की।

बुओनियोली ने कहा, "प्रदर्शनों के पीछे के कारण पूरी तरह से जायज़ हैं।" "समस्या आंशिक रूप से समय और आंशिक रूप से संगठन की है। समय उस अवधि से मेल खाता था जब आपको या तो जैतून की कटाई करनी होती है या उन्हें खोना पड़ता है।"

उन्होंने आगे कहा, "मेरी राय में, हमें दो उत्पादों के बीच अंतर करने की आवश्यकता है: सामान्य जैतून का तेल और गुणवत्तापूर्ण जैतून का तेल।" "हाल के दिनों के विरोध प्रदर्शन मूल रूप से सामान्य उत्पाद के बारे में रहे हैं।"

पेरुजिया विश्वविद्यालय में कृषि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर एंजेलो फ्रैस्करैली के अनुसार, वर्तमान मूल्य रुझानों पर हाल के वर्षों की असाधारण बाजार स्थितियों के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए।

2022 की पहली छमाही के दौरान इतालवी एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल की कीमतें प्रति किलो लगभग €4.20 से €4.30 के बीच बनी रहीं, इससे पहले कि स्पेन और अन्य भूमध्यसागरीय उत्पादकों को गंभीर उत्पादन की कमी का सामना करना पड़ा और कीमतें €9.50 से ऊपर चली गईं।

उन्होंने कहा, "सवाल यह है कि कीमतें क्यों बढ़ीं? €4.20 की चीज़ €9.70 तक कैसे पहुँच गई?" उन्होंने यह बताते हुए कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मानक जैतून तेल की कमी ने भी इटली की कीमतें बढ़ा दी थीं।

फ्रैस्करैली ने कहा, "उगाने वालों को विश्वास हो गया था कि यही सही कीमत है। लेकिन ऐसा नहीं था।" "बस स्पेन और भूमध्यसागर के उत्पादन फिर से शुरू होने की ही देर थी।"

वर्तमान €4.75 का भाव, कीमतों में उछाल से पहले के €4.20 से €4.30 के स्तर से बहुत दूर नहीं है, जैसा कि फ्रेस्कारेली ने याद किया।

विश्व के सबसे बड़े जैतून तेल उत्पादक स्पेन ने 2026/27 की फसल वर्ष के लिए लगभग 1.6 मिलियन मीट्रिक टन का अनुमान लगाया है, जो पिछले सीज़न की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है।

इसके विपरीत, ऑलिव ऑयल टाइम्स द्वारा रिपोर्ट किए गए अक्टूबर के एक पूर्वानुमान में 2026/27 के लिए इतालवी जैतून तेल उत्पादन 270,000 से 290,000 मीट्रिक टन के बीच बताया गया है, जो गारगानो पर बूओनडिओली द्वारा वर्णित अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद, पिछले मौसम से लगभग 20 प्रतिशत कम है।

बुओनडिओली ने अनुमान लगाया कि उनके क्षेत्र में जैतून की खेती के एक स्थापित व्यवसाय के लिए केवल कटाई की लागत ही अंततः उत्पादित होने वाले जैतून के तेल के प्रत्येक किलोग्राम के लिए €3 से €3.50 तक हो सकती है। उन्होंने एक कटाई के काम का वर्णन किया जिसमें पांच मजदूर और यांत्रिक उपकरण शामिल होते हैं, जिसकी लागत एक ही दिन के लिए लगभग €1,200 हो सकती है। उन खर्चों में बगीचे का वार्षिक प्रबंधन और मिलिंग की लागत शामिल नहीं है।

डोमेनिको बुओनडियोलि पुग्लिया में अपने परिवार के बागों में ताज़ा काटे गए जैतून इकट्ठा करते हैं, जहाँ उत्पादन लागत में वृद्धि और जैतून के तेल की गिरती कीमतें उत्पादकों के मुनाफे को कम कर रही हैं।

बुओनियोली ने हाल के वर्षों में कृषि ईंधन, श्रम, उपकरण रखरखाव और पैकेजिंग लागत में हुई भारी वृद्धि की ओर इशारा किया।

बुओनडियोलि ने कहा, "हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है।" "बोतलों की कीमत बढ़ी है, डिब्बों की कीमत बढ़ी है, लेबल की कीमत बढ़ी है, कैप की कीमत बढ़ी है।" उन्होंने एक मशीनरी के पुर्जे का उदाहरण दिया जिसकी बदलने की लागत €260 से बढ़कर €560 हो गई थी।

ये चुनौतियाँ सभी इतालवी उत्पादकों को समान रूप से प्रभावित नहीं करती हैं। फ्रैस्करैली ने इतालवी जैतून की खेती को एकल उत्पादन प्रणाली के रूप में मानने के खिलाफ चेतावनी दी।

उन्होंने तीन व्यापक श्रेणियों की पहचान की, जिनमें से प्रत्येक का सामना अलग-अलग आर्थिक परिस्थितियों से है: चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि खड़ी या सीढ़ीदार पहाड़ियों पर बनाए गए "हीरोइक" जैतून के बाग; सीमित यांत्रिकीकरण वाले पारंपरिक बाग; और आधुनिक, अधिक उत्पादक संचालन जिन्होंने प्रौद्योगिकी और दक्षता में निवेश किया है।

उन्होंने पारंपरिक बागानों का उल्लेख करते हुए कहा, "जैतून न काटने की संभावना मुख्य रूप से दूसरी श्रेणी को प्रभावित करती है, जो लाभप्रदता और परिचालन हानि के बीच की सीमा पर है, खासकर ऐसे समय में जब मजदूर मिलना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है।"

फ्लोरेंस विश्वविद्यालय के एक कृषि अर्थशास्त्री, गैब्रिएल स्कोज़ाफ़ावा ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "आज की समस्या कीमतों से कम और लागतों, विशेष रूप से श्रम लागत से अधिक हो सकती है। वित्तीय बोझ के अलावा, श्रमिकों को खोजने में भी कठिनाई है। हाथ से कटाई करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो गया है।"

एक हालिया अध्ययन में, स्कोज़ाफ़ावा और साथी शोधकर्ता टोमासो फैंटेकी ने टस्कनी के एक पहाड़ी क्षेत्र में पारंपरिक, गहन और अति-उच्च-घनत्व वाले जैतून के बागों की दीर्घकालिक आर्थिक व्यवहार्यता की जांच की।

अध्ययन में, पारंपरिक बागों से प्रति हेक्टेयर 400 किलोग्राम जैतून के तेल का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया, और प्रति हेक्टेयर €1,800 की वार्षिक कटाई लागत रखी गई। इसके विपरीत, सुपर-हाई-डेंसिटी बागानों से प्रति हेक्टेयर 1,500 किलोग्राम उत्पादन होने का अनुमान था, और वार्षिक कटाई लागत €1,000 प्रति हेक्टेयर थी।

शोधकर्ताओं के मॉडल के अनुसार, यूरोपीय संघ की साझा कृषि नीति (CAP) के समर्थन के बिना, उन टस्कन पहाड़ियों में पारंपरिक बागानों के लिए आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए जैतून के तेल की कीमत €9.60 प्रति किलोग्राम होनी चाहिए, जबकि गहन और अति-उच्च-घनत्व प्रणालियों के लिए यह क्रमशः €6.97 और €4.13 होनी चाहिए।

फ्रास्कारेली ने कहा कि भौगोलिक संकेत और उत्पाद विभेदन उत्पादकों को उच्च कीमतें प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन केवल प्रमाणन कोई गारंटी नहीं देता है।

उन्होंने कहा, "भेदभाव निश्चित रूप से सबसे आशाजनक मार्ग है, बशर्ते उपभोक्ता इसे पहचानें।"

अक्टूबर 2026 के ISMEA डेटा से पता चलता है कि टेरा डी बारी प्रोटेक्टेड डिजाइनेशन ऑफ ओरिजिन (PDO) के तहत प्रमाणित एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल का औसत भाव €4.59 प्रति किलोग्राम था। उसी महीने, टस्कानो संरक्षित भौगोलिक संकेत (PGI) जैतून का तेल औसतन €12 प्रति किलोग्राम था, जबकि गार्डा PDO जैतून का तेल €14 तक पहुंच गया।

हालांकि इतालवी एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल के लिए राष्ट्रीय औसत की तुलना एकल PDO के कोटेशन से सीधे तौर पर नहीं की जा सकती, €4.59 की टेरा दी बारी PDO कीमत उस महीने ISMEA के €4.75 के इतालवी एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल के राष्ट्रीय औसत से कम थी।

फ्रास्करैली ने कहा कि प्रचुर आपूर्ति और कमजोर उपभोक्ता मान्यता प्रमाणित तेलों को मानक बाजार कीमतों के करीब रख सकती है।

फ्रैस्करैली ने आगे कहा, "आपूर्ति का सामूहिक प्रबंधन उत्पादकों को उद्योग और खुदरा विक्रेताओं के साथ सीधे बातचीत करने और कुछ मूल्य लाभ सुनिश्चित करने की अनुमति दे सकता है, हालांकि यह कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं होगा।"

बुओनियोली के लिए, जिनका पारिवारिक व्यवसाय जैविक एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल बनाता है, गुणवत्ता के लिए अधिक भुगतान करने के लिए इतालवी उपभोक्ताओं को मनाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

पुग्लिया में चौथी पीढ़ी के जैतून उगाने वाले डोमेनिको बुओनडियोलि का कहना है कि अनुकूल फसल कटाई की स्थितियों पर जैतून के तेल की गिरती कीमतों और बढ़ती उत्पादन लागत ने छाया डाल दी है।

उन्होंने कहा, "अगर आपको सुपरमार्केट की शेल्फ पर एक लीटर के लिए €5 का एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल मिलता है, और दूसरा €12 का, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होता है।"

बुओनडिओली ने कहा, "इटली में, हर किसी का कोई चाचा या चचेरा भाई होता है, जिसके जैतून के तेल पर वे भरोसा करते हैं।" "किसी अनजान व्यक्ति के उत्पाद बेचने की कोशिश करने की तुलना में मुंहज़ुबानी प्रचार अधिक मायने रखता है।"

नतीजतन, उनका पारिवारिक व्यवसाय तेजी से अंतरराष्ट्रीय बाजारों की ओर मुड़ गया है। उन्होंने कहा, "हम गुणवत्ता का उत्पादन करते हैं, और मूल रूप से हम इसका निर्यात करते हैं।"

इटली की खाद्य तेल उद्योग संघ, असिटोल में जैतून तेल समूह की अध्यक्ष डोरा देसैंटिस ने कहा कि उद्योग अपने स्वयं के दबावों का सामना करता है।

उन्होंने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "जब कीमतें गिरती हैं, तो कंपनी के शेयरों का मूल्य गिर जाता है, और व्यवसाय खुद को ऐसे बाजार में बेचते हुए पा सकते हैं जो अब उनकी मूल खरीद लागत को नहीं पहचानता है।"

उनके दृष्टिकोण में, खुदरा विक्रेताओं की थोक कीमतों में कमी की मांग योजना और निवेश को भी जटिल बनाती है।

उन्होंने कहा, "हम खुदरा विक्रेताओं से अनुरोध कर रहे हैं कि वे लागत से कम मूल्य वाले प्रचारों में एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल का लगातार नुकसान उठाने वाले उत्पाद के रूप में उपयोग पर विचार करें।" "जोखिम यह है कि एक असाधारण रूप से कम कीमत वह बन जाए जिसे उपभोक्ता सामान्य समझने लगें।"

पारंपरिक और "वीरांगना" जैतून के बागों का योगदान जैतून के तेल के उत्पादन से कहीं आगे तक फैला हुआ है।

स्कॉज़ाफ़ावा ने कहा, "हम किसानों से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे समाज को लाभ प्रदान करने की लागत उठाएं। भूदृश्य एक सार्वजनिक लाभ है, लेकिन पारंपरिक जैतून के बागों को बनाए रखने की लागत उत्पादक पर पड़ती है।"

पारंपरिक जैतून के बाग़ ख़ुश्क पत्थरों की दीवारों के माध्यम से भू-दृश्य संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और पहाड़ी ढलानों की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं। ये लाभ, जिन्हें अर्थशास्त्री अक्सर सकारात्मक बाह्य प्रभाव कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि उत्पादित जैतून के तेल की कीमतों में वृद्धि के रूप में बदलें।

स्कोज़ाफ़ावा-फैंटेची अध्ययन ने अनुमान लगाया कि, मौजूदा सीएपी (CAP) समर्थन के साथ भी, पारंपरिक जैतून के बागों को गहन प्रणालियों की तुलना में प्रति हेक्टेयर लगभग €950 और सुपर-हाई-डेंसिटी बागानों की तुलना में €3,104 का वार्षिक लाभप्रदता अंतर का सामना करना पड़ता है।

ये आंकड़े सार्वजनिक समर्थन का मार्गदर्शन करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन स्कोज़ाफ़ावा ने जोर देकर कहा कि वे पर्यावरणीय और सांस्कृतिक लाभों के मूल्य को मापते नहीं हैं, जिसके लिए स्थल-विशिष्ट मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि आधुनिकीकरण अकेले इस अंतर को पाट नहीं सकता। सीमित यांत्रिकीकरण, बुढ़ाती खेती की आबादी और अपर्याप्त तकनीकी सहायता महत्वपूर्ण बाधाएं बनी हुई हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर जैतून के परिदृश्यों को संरक्षित करने के लिए लक्षित सार्वजनिक हस्तक्षेप को आवश्यक बनाती हैं।

डेसैंटिस के लिए, इतालवी जैतून की खेती को संरक्षित करना इसके विभिन्न किस्मों और क्षेत्रीय जैतून तेल की विशेषताओं की विविधता की रक्षा करना भी है। हालांकि, आधुनिक, अत्यधिक यंत्रीकृत बागान अक्सर किस्मों की एक सीमित श्रृंखला पर निर्भर करते हैं।

उन्होंने कहा, "अगर हम आधुनिकीकरण के माध्यम से अपनी किस्मों की पहचान के क्रमिक नुकसान से बचना चाहते हैं, तो हमें अनुसंधान में निवेश करना होगा।" "कुछ क्षेत्रों में हम नवाचार, यांत्रिकीकरण और उत्पादन के बेहतर संगठन के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता में काफी सुधार कर सकते हैं। अन्य क्षेत्रों में, कई हस्तक्षेप बहुत अधिक कठिन हैं।"

उन क्षेत्रों के लिए, डेसांटिस ने ऐसे परिदृश्यों, जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए लक्षित सार्वजनिक नीतियों का आह्वान किया, जिनका मूल्य जैतून के तेल के उत्पादन से परे है।

उन्होंने कहा, "हमें यह पहचानने का साहस रखना चाहिए कि इतालवी जैतून की खेती का कोई एक ही भविष्य नहीं है।"

कोल्टिवाइटालिया कृषि सहायता कानून, जिसे 4 नवंबर को सीनेट द्वारा अंतिम संसदीय मंजूरी दी गई, 2026-2030 के लिए राष्ट्रीय जैतून योजना के तहत जैतून क्षेत्र के उपायों के लिए €300 मिलियन आवंटित करता है।

आईएसएमईए ने तरलता दबाव का सामना कर रहे जैतून मिलों के लिए 40 मिलियन यूरो के शून्य-ब्याज ऋण भी पेश किए हैं।

ये दोनों उपाय संरचनात्मक निवेश या तरलता की जरूरतों को संबोधित करते हैं, लेकिन कोई भी सीधे तौर पर उत्पादकों को उच्च कीमतों की गारंटी नहीं देता।

डेसैंटिस ने कहा कि इटली को यह तय करना होगा कि वह किस प्रकार की जैतून की खेती विकसित करना चाहता है, यह स्वीकार करते हुए कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न समाधानों की आवश्यकता होगी।

उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "अन्यथा, हम जैतून उगाने वालों को ऐसी पारिश्रमिक का वादा करने का जोखिम उठाते हैं जिसकी गारंटी केवल बाजार ही नहीं दे सकता।"