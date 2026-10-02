ट्यूनीशिया के जैतून तेल का निर्यात बढ़ा, लेकिन थोक बिक्री का प्रभुत्व बरकरार

ट्यूनीशिया अब तक की सबसे बड़ी मात्रा में जैतून का तेल निर्यात कर रहा है, लेकिन अधिकांश तेल अभी भी थोक में ही देश से बाहर जाता है। उत्पादकों का कहना है कि विदेशों में मजबूत ट्यूनीशियाई ब्रांड बनाने की चुनौती अगली है।

ट्यूनीशियाई जैतून के तेल ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहुंच लगातार बढ़ाई है, जिसके निर्यात में, विशेष रूप से स्पेन और इटली को, जो इसके दो सबसे बड़े खरीदार हैं, तीव्र वृद्धि हुई है। नवीनतम फसल-वर्ष के आंकड़े रिकॉर्ड निर्यात मात्रा दिखाते हैं और थोक बिक्री के निरंतर प्रभुत्व को रेखांकित करते हैं।

थोक व्यवसाय बहुत अच्छा है। यह पैसा लाता है, और यह हमें व्यवसाय बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन विविधीकरण अधिक महत्वपूर्ण है। – अहमद हमजा, ओलिफो

राष्ट्रीय कृषि वेधशाला (ONAGRI) के अनुसार, ट्यूनीशिया ने 2025/2026 फसल वर्ष के पहले दस महीनों के दौरान 381,200 टन जैतून के तेल का निर्यात किया, जिसकी कीमत TND 4.78 बिलियन (€1.42 बिलियन) थी।

निर्यात की मात्रा पिछले फसल वर्ष की समान अवधि की तुलना में 50.8 प्रतिशत बढ़ी, जबकि राजस्व में 41.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अभी भी दो महीनों की रिपोर्ट आनी बाकी है, और 381,200 टन का कुल आंकड़ा पूरे 2019/2020 फसल वर्ष के दौरान निर्यात किए गए 365,000 टन से पहले ही अधिक हो चुका था। फिर भी, उन निर्यातों में से 85.5 प्रतिशत थोक में भेजे गए थे।

मजबूत अंतरराष्ट्रीय मांग उन कारकों में से एक है जो देश भर में नए जैतून के बागों में निरंतर निवेश और उत्पादन क्षमता के विस्तार को प्रेरित कर रही है। उच्च-उपज और कम-उपज वाली फसलों के बीच प्राकृतिक बारी-बारी और बढ़ते जलवायु दबाव के बावजूद, ट्यूनीशिया का औसत उत्पादन समय के साथ बढ़ता रहा है।

पुरस्कार विजेता उत्पादक ओलिफो के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक अहमद हमजा ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "पिछले दस वर्षों में कई लोगों ने नए जैतून के बागों में निवेश किया है और उत्पादन का विस्तार किया है, और आप देख सकते हैं कि वर्षों के साथ जैतून के तेल के उत्पादन के बुनियादी आंकड़े कैसे बढ़ते हैं।"

यूएसडीए के आंकड़ों के अनुसार 2024/2025 में रोपाई का क्षेत्रफल 2.06 मिलियन हेक्टेयर और 2025/2026 में 2.10 मिलियन हेक्टेयर था, जबकि 2026/2027 के लिए 2.15 मिलियन हेक्टेयर का अनुमान है।

यह विस्तार व्यक्तिगत फसलों के बीच तेज उतार-चढ़ाव को समाप्त नहीं करता है। जैतून उत्पादकों के राष्ट्रीय चैंबर के अध्यक्ष, नजाह सैदी हामेद ने मोसाइक एफएम को बताया कि पिछली फसल वर्ष में लगभग 500,000 टन से उत्पादन गिरकर 2026/2027 में लगभग 300,000 टन तक हो सकता है, लगभग 40 प्रतिशत की गिरावट।

उन्होंने इस अपेक्षित गिरावट का मुख्य कारण जैतून के पेड़ के वैकल्पिक उपज चक्र को बताया और कहा कि कम उत्पादन के बावजूद उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतें निर्यात राजस्व को पिछले मौसम के करीब रख सकती हैं।

जलवायु की स्थिति उत्पादन में इन उतार-चढ़ाव को और बढ़ा सकती है। सूस में, क्षेत्रीय कृषि और मत्स्य संघ के प्रमुख हसन लतीफ ने कहा कि असाधारण रूप से उच्च ग्रीष्मकालीन तापमान के बाद जैतून के 100,000 टन के शुरुआती अनुमान को 10 प्रतिशत कम करके 90,000 टन कर दिया गया।

हम्ज़ा ने कहा, "सबसे बड़ी चुनौती जलवायु है।" काइरोआन में, जहाँ वह रहता है, गर्मियों के कुछ दिनों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि इसका तुरंत कोई प्रभाव पड़ेगा।" "लेकिन मध्यम और दीर्घकाल में, यह हम सभी की परीक्षा लेगा।"

जैतून के तेल का उत्पादन बढ़ने और निर्यात नए उच्चतम स्तर पर पहुंचने के साथ, ट्यूनीशियाई उत्पादक अपने स्वयं के ब्रांड के तहत बेचकर अधिक मूल्य प्राप्त करने के तरीके खोज रहे हैं। (फोटो: ओलिफो)

2025/2026 फसल वर्ष के पहले दस महीनों के दौरान, थोक जैतून के तेल का निर्यात राजस्व में 80.7 प्रतिशत हिस्सा था, जबकि निर्यात मात्रा में इसका 85.5 प्रतिशत हिस्सा था। पैकेज्ड जैतून के तेल का मात्रा में 14.5 प्रतिशत हिस्सा था लेकिन इसने 19.3 प्रतिशत राजस्व उत्पन्न किया।

ये आंकड़े पैकेज्ड जैतून के तेल के लिए प्रति किलोग्राम लगभग TND 16.7 के औसत निर्यात मूल्य में बदल जाते हैं, जबकि थोक के लिए यह TND 11.8 है। हालाँकि, पैकेज्ड निर्यात जरूरी नहीं कि ट्यूनीशियाई उपभोक्ता ब्रांडों के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचे गए उत्पादों का प्रतिनिधित्व करते हों।

साथ ही, निर्यात की मात्रा राजस्व की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। मात्रा में 50.8 प्रतिशत की वृद्धि, जबकि मूल्य में 41.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, यह दर्शाता है कि दस महीने की अवधि के दौरान प्रति किलोग्राम औसत निर्यात मूल्य साल-दर-साल लगभग छह प्रतिशत घट गया।

यह पिछले फसल वर्ष के दौरान कीमतों में आई बहुत अधिक तीव्र गिरावट के बाद हुआ है। ओनाग्राई (ONAGRI) के आंकड़ों से पता चला है कि फरवरी 2025 के अंत तक, औसत निर्यात मूल्य एक साल पहले की तुलना में 48 प्रतिशत गिरकर प्रति किलोग्राम TND 26.41 से घटकर TND 13.73 हो गया था। बाज़ार में गिरावट ने कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर विवाद भी खड़ा किया, जिसके बारे में कुछ क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने कहा कि इसने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर दबाव डाला।

हाल ही में, कीमतों में स्थिर होने के संकेत मिले हैं। ओनाग्राई (ONAGRI) ने बताया कि अगस्त 2026 में औसत निर्यात मूल्य अगस्त 2025 की तुलना में 7.1 प्रतिशत अधिक था।

हम्ज़ा ने कहा, "थोक निर्यात किसानों, निर्यातकों, मिल मालिकों... सभी का समर्थन करता है। हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें बाहरी बाजार में जाकर ब्रांडेड उत्पादों को आगे बढ़ाने की भी कोशिश करनी होगी।"

स्पेन ने नवंबर 2025 और अगस्त 2026 के बीच मात्रा के हिसाब से ट्यूनीशियाई जैतून तेल के 31.9 प्रतिशत निर्यात की खरीद की, जिसके बाद इटली का स्थान रहा, जिसने 19.8 प्रतिशत की खरीद की। दोनों देशों ने मिलकर ट्यूनीशिया के निर्यात के आधे से अधिक का अवशोषण किया।

जैविक जैतून के तेल के लिए यह एकाग्रता और भी अधिक है। इसी दस महीने की अवधि के दौरान, जैविक निर्यात की मात्रा में इटली की हिस्सेदारी 39 प्रतिशत और स्पेन की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत थी। मात्रा के हिसाब से ट्यूनीशिया के जैविक जैतून के तेल के निर्यात में से केवल 6.3 प्रतिशत ही पैकेज्ड थे।

2020 के विश्व बैंक के एक विश्लेषण में, जो पहले के व्यापार पैटर्न पर आधारित था, यह पाया गया कि स्पेन और इटली ने ट्यूनीशियाई जैतून के तेल का थोक में आयात मुख्य रूप से अपने स्वयं के ब्रांड के तहत पुनः निर्यात करने या घरेलू तेलों के साथ मिलाने के लिए किया।

ज़ितौना संघ के अध्यक्ष, फाउज़ी ज़यानी ने सितंबर में कहा कि थोक निर्यात के जारी रहने से ट्यूनीशियाई जैतून के तेल को आपूर्ति श्रृंखला में आगे उत्पन्न हुए मूल्य का एक हिस्सा से वंचित हो जाता है।

ज़ायानी ने कहा कि यूरोपीय खरीदारों को भेजे गए ट्यूनीशियाई जैतून के तेल को अन्य तेलों के साथ मिलाया जा सकता है और गैर-यूरोपीय संघ जैसे सामान्य उत्पत्ति संकेतों के साथ बाज़ार में उतारा जा सकता है, बिना ट्यूनीशिया को स्रोत के रूप में प्रमुखता से पहचाने।

उन्होंने जैविक जैतून के तेल को इस समस्या के एक उदाहरण के रूप में भी बताया, यह तर्क देते हुए कि जैविक उत्पादन अपने मूल और गुणवत्ता प्रमाणों का पूरा लाभ उठाए बिना थोक में देश से बाहर जाता रहता है।

जैतून के बाग़ ट्यूनीशिया के सूखे भीतरी इलाकों में फैले हुए हैं, जहाँ उत्पादकों ने नई रोपनी और उत्पादन क्षमता का विस्तार करने में निवेश करना जारी रखा है। (फोटो: ओलिफो)

हम्ज़ा ने कहा, "थोक एक अच्छा व्यवसाय है।" "लेकिन मुझे लगता है कि जैसे-जैसे हमारी मात्रा बढ़ती जा रही है और अधिक लोग जैतून के पेड़ लगाने में निवेश कर रहे हैं, हमें केवल पारंपरिक खरीदारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।"

ट्यूनीशियाई ब्रांड के तहत बेचने के लिए लॉजिस्टिक्स और वितरण स्थापित करने, खरीदार खोजने और प्रत्येक विदेशी बाजार में मांग पैदा करने की आवश्यकता होती है। नए सहकारी प्रयास और पुरस्कार विजेता उत्पादकों के प्रयास इस प्रयास को दर्शाते हैं।

हमजा ने कहा, "मुख्य चुनौती यह है कि आप जिस विशिष्ट देश में बेचना चाहते हैं, वहां जाने की क्षमता हो, एक कानूनी इकाई खोल सकें, एक गोदाम हो, एक टीम बना सकें, और हर दरवाजे पर दस्तक दे सकें।" उन्होंने आगे कहा, "दो साल पहले, मैंने एक वैन किराए पर ली, उसे जैतून के तेल की बोतलों और कार्टनों से भर दिया, और न्यूयॉर्क से लॉस एंजिल्स तक अमेरिका भर में हर दरवाजे पर दस्तक देते हुए ड्राइव किया।"

ओलिफो ने यूनाइटेड किंगडम में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया, एक स्थानीय साझेदारी स्थापित की, स्टॉक का आयात किया और सीधे दुकानों, शेफों और खाद्य कार्यक्रमों से संपर्क किया। लॉजिस्टिक्स स्थापित करने, दर्जनों दुकानों तक पहुंचने और शेफों के बीच मान्यता प्राप्त करने में लगभग एक साल लग गया।

हमजा ने कहा, "आपको माल लेकर उस देश में जाना होगा और उसकी भाषा बोलनी होगी, उसकी संस्कृति सीखनी होगी, और सही लोगों से जुड़ना होगा।" "इसमें कोई जादू या गुप्त तरकीब नहीं है। यह रातों-रात नहीं होने वाला है।"

तुलनात्मक रूप से, थोक निर्यातकों के पीछे दशकों के वाणिज्यिक संबंध हैं। हमजा ने कहा, "यह एक पारंपरिक व्यवसाय है जो कम से कम 30 वर्षों से स्थापित है।"

ज़यानी ने उत्पादकों को विकासशील बाजारों तक पहुंचने और पैकेज्ड उत्पादों तथा ट्यूनीशियाई ब्रांडों को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए विदेशों में अधिक स्थायी ट्यूनीशियाई वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व की मांग की है।

हमजा ट्यूनीशियाई जैतून के तेल की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को भी इस समीकरण का एक अनुपस्थित हिस्सा मानते हैं।

उन्होंने कहा, "इटली ने वर्षों में एक ब्रांड बनाया है। संगीत ने योगदान दिया, फैशन ने योगदान दिया, फिल्म उद्योग ने योगदान दिया। इटालियंस ने डोल्से विटा, सुंदर भोजन और परिवार द्वारा संचालित का ब्रांड बनाया है। जब आप इतालवी सामान खरीदते हैं, तो आप सिर्फ जैतून का तेल नहीं खरीदते; यह नॉना (दादी), यह पारिवारिक प्रेम है।"

स्पेन के समन्वित प्रचार प्रयासों में एक तीन-वर्षीय अभियान शामिल है जिसे स्पेनिश ऑलिव ऑयल इंटरप्रोफेशनल ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जुलाई 2026 में €22 मिलियन के बजट के साथ शुरू किया था, जो किसी एक विदेशी बाजार में संगठन का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है।

ट्यूनीशिया ने भी अपनी प्रचार गतिविधि बढ़ा दी है। निर्यात संवर्धन केंद्र (CEPEX) के महानिदेशक मुराद बेन हसीन ने कहा कि एजेंसी ने 2026 में जैतून के तेल के प्रचार पहलों की संख्या को कम से कम दोगुना करके 50 या उससे अधिक करने की योजना बनाई है, जिसमें विशेष रूप से पैकेज्ड जैतून के तेल और नए बाजारों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

हमजा का मानना है कि विदेशों में ट्यूनीशिया की पहचान बनाने का अधिकांश काम अभी भी व्यक्तिगत उत्पादकों पर ही निर्भर करता है। उन्होंने कहा, "मैं दूतावासों के माध्यम से बहुत प्रयास देखता हूं, लेकिन यह उस स्तर का नहीं है जितना होना चाहिए।" "जो कुछ भी होता है, वह वास्तव में निजी क्षेत्र का प्रयास है।"

हम्ज़ा ने कहा कि विदेशी बाजारों में ओलिफो के प्रयासों का उद्देश्य न केवल कंपनी को बढ़ावा देना है, बल्कि ट्यूनीशिया को जैतून का तेल उत्पादक देश के रूप में जागरूकता बढ़ाना भी है।

उन्होंने कहा, "हमारे देश को बेचने से पहले, हमें देश को बेचना होगा, और देश हमें बेचेगा।"

हम्ज़ा ने आगे कहा, "थोक कारोबार बहुत अच्छा है। इससे पैसा आता है, और यह हमें व्यवसाय बढ़ाने में मदद करता है।" "लेकिन विविधीकरण अधिक महत्वपूर्ण है।"

उन्होंने कहा, "ट्यूनीशिया के जैतून के तेल को अपने नाम के लिए जाना जाना चाहिए।" "और मुझे लगता है कि इसका अपना झंडा होना चाहिए।"