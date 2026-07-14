ओलिव की गुठलियों को फर्नीचर, फर्श और डामर में नया जीवन मिला।

पहले मुख्य रूप से बायोमास ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले जैतून की गुठलियों को अब टिकाऊ फर्नीचर, आंतरिक पैनलों, निर्माण उत्पादों और कम कार्बन वाले फर्श निर्माण के लिए एक मांगी जाने वाली सामग्री बनती जा रही है।

अनुमानित 1.2 मिलियन मीट्रिक टन कुचले हुए जैतून के गूदे (जिन्हें पत्थर भी कहा जाता है) का उत्पादन हर साल जैतून तेल की मिलिंग के दौरान होता है, जो उपयोगों की बढ़ती श्रृंखला और एक विकसित हो रही आपूर्ति श्रृंखला का समर्थन करता है।

स्पेनिश बायोमास एसोसिएशन (Avebiom) के अनुसार, स्पेन की कई सबसे बड़ी जैतून तेल मिलें गड्डों को बाकी पोमास से अलग करती हैं, उनका उपयोग मिलों और पानी को गर्म करने के लिए थर्मल ऊर्जा उत्पन्न करने में करती हैं या उन्हें औद्योगिक बॉयलरों के लिए ईंधन के रूप में बेच देती हैं।

लगभग एक-तिहाई बीजों को, घरेलू बॉयलरों में नवीकरणीय ईंधन के रूप में उपयोग के लिए, अपरिष्कृत बीजों की तुलना में प्रीमियम पर बेचने से पहले, उनकी नमी की मात्रा कम करने के लिए साफ और संसाधित किया जाता है।

हालांकि, जैतून के तेल के क्षेत्र में बढ़ती संख्या में कंपनियाँ गिरी को निर्माण और डिजाइन उत्पादों में बदल रही हैं, जो टिकाऊ निर्माण सामग्री की मांग का जवाब दे रही हैं और इस सामग्री के विशिष्ट गुणों का लाभ उठा रही हैं।

ओलिवोस दे लास आनिमास के निदेशक मार्टिन रोबाइना ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "जैतून मिल के अवशेषों के साथ काम करने में हमारी रुचि एक वास्तविक आवश्यकता से उपजी है जिसका सामना हम, उरुग्वे के उत्पादकों के रूप में, अपने फलों में अपेक्षाकृत कम तेल की मात्रा के कारण करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "यही कारण है कि हमें एहसास हुआ कि हमें प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न होने वाले सभी उप-उत्पादों का बेहतर उपयोग करने की आवश्यकता है।" "हमने इन अवशेषों के लिए विभिन्न अनुप्रयोग विकसित करके इनका मूल्य बढ़ाने के तरीके खोजने शुरू कर दिए।"

तीन साल पहले, माल्डोनाडो-स्थित उत्पादक ने पोमेस के बाकी हिस्सों से गुठलियों को अलग करने के लिए एक मशीन खरीदी, जिसकी शुरुआती मंशा गुठलियों का बायोफ्यूल और सक्रिय कार्बन का जैतून मिल के अपशिष्ट जल को छानने के लिए उपयोग करना थी।

अन्य संभावनाओं की खोज करते समय, रोबाइना और उनके व्यापार भागीदार, मार्सेलो ओर्टेगा, एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो रेज़िन और पुनर्नवीनीकृत लकड़ी के कचरे के साथ काम करते थे।

रोबाइना ने कहा, "हमने उन्हें जैतून की गुठलियों से मिलवाया यह देखने के लिए कि क्या वे उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं।" "यही वह तरीका था जिससे हमने धीरे-धीरे उत्पादों की एक श्रृंखला विकसित करना शुरू किया।"

उन्होंने आगे कहा, "हमने रसोई के कटिंग बोर्ड, प्लेट और कोस्टर से शुरुआत की।" "अब हम फर्श और दीवार की क्लैडिंग भी विकसित करना शुरू कर रहे हैं।"

रोबाइना ने कहा कि कंपनी ने विभिन्न रंगों के रेजिन के साथ भी प्रयोग किया है और हाल ही में रेजिन से बंधे पीसे हुए जैतून की गुठलियों से बनी एक पूरी मेज का उत्पादन किया है।

फर्नीचर निर्माता 'पिट-टू-टेबल' के जैतून की गुठलियों वाले पैनलों के ग्राहकों में से हैं। (फोटो: पिट-टू-टेबल)

उन्होंने कहा, "यह एक बहुत ही संतोषजनक अनुभव रहा है क्योंकि उपभोक्ता कृषि उप-उत्पादों को नए उत्पादों में बदलते देखना पसंद करते हैं।" "वे इस तथ्य को महत्व देते हैं कि हम अपने कचरे का उपयोग कर रहे हैं और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं।"

ओलिवोस दे लास आनिमास अपनी जैतून के बागों में जैतून की गुठली के पैनलों से बनी दीवारों और फर्श के साथ एक नया बुटीक स्थान डिजाइन कर रहा है।

रोबाइना ने कहा, "हम चाहते हैं कि आगंतुक इस सामग्री का प्रत्यक्ष अनुभव करें।"

लगभग 12,000 किलोमीटर दूर, भूमध्यसागरीय द्वीप साइप्रस में, डिज़ाइन फर्म पिट-टू-टेबल भी जैतून की गुठलियों को एक बाइंडिंग एजेंट के साथ मिलाकर सजावटी और कार्यात्मक पैनल बना रही है।

सह-संस्थापक मुस्तफा अफ़शारोग्लू ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया कि उत्तरी साइप्रस में जैतून की मिलों के आसपास उनका बचपन, लंदन में एक इंटीरियर डिजाइनर के रूप में उनका करियर और कोविड-19 महामारी ने उन्हें जैतून की मिलिंग प्रक्रिया को टिकाऊ निर्माण सामग्री के स्रोत के रूप में फिर से देखने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने कहा, "हमने यह देखने के लिए साइप्रस में कुछ किसानों से संपर्क किया कि क्या वे हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें जैतून की गुठलियों की आपूर्ति करेंगे ताकि हम परीक्षण शुरू कर सकें।"

अफ़शारोग्लू ने आगे कहा, "हमें सिर्फ एक प्रोटोटाइप से कहीं ज़्यादा की ज़रूरत थी।" "हमें अर्थशास्त्र को भी समझना था क्योंकि हम किसानों से सीधे गड्ढे लेना चाहते थे, न कि उन्हें बस ले लेना चाहते थे।"

उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, "इस तरह, हम एक ऐसे अपशिष्ट उत्पाद के इर्द-गिर्द एक नई आपूर्ति श्रृंखला और मूल्य श्रृंखला बनाने में मदद कर सकते थे, जिसे वे पहले से ही इकट्ठा कर रहे थे।"

संस्थापकों ने जैतून के गूदे को लिया और अंतिम उत्पाद में किसी भी छिलके के प्रवेश को रोकने के लिए हाथ से बीज से छिलकों को अलग कर दिया।

अफ़शारोग्लू ने कहा, "हमारा लक्ष्य सिर्फ सही कण आकार प्राप्त करना नहीं था।" "हम एक बहुत ही महीन, लगभग पाउडर जैसी सामग्री भी चाहते थे।"

उन्होंने आगे कहा, "हमने गड्डों का एक हिस्सा हाथ से कुचला, सब कुछ एक बाइंडिंग एजेंट के साथ मिलाया और अपना पहला छोटा सा नमूना बनाया।"

पिट-टू-टेबल स्थानीय शोधकर्ताओं के साथ मिलकर पैनल उत्पादन से आगे बढ़कर जैतून की गुठली से बने अन्य प्रकार के निर्माण सामग्री पर काम कर रहा है। (फोटो: पिट-टू-टेबल)

कई प्रोटोटाइप विकसित करने के बाद, अफ़शारोग्लू और उनके सह-संस्थापकों ने कॉर्क जैसी बनावट और दिखावट वाली एक सामग्री पर फैसला किया।

उन्होंने जैतून की गुठलियों से बने पैनल को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के एक सतत डिजाइन प्रतियोगिता में प्रवेश कराया और नकद पुरस्कार प्राप्त किया।

पुरस्कार राशि का उपयोग करते हुए, संस्थापकों ने जैतून की गुठलियों और बाइंडिंग एजेंट के सर्वोत्तम अनुपात की पहचान करने के लिए एक स्थानीय सामग्री इंजीनियरिंग फर्म को काम पर रखा। 2025 तक, उन्होंने बिक्री के लिए अपने पहले पैनल का उत्पादन कर लिया था।

अफ़शारोग्लू और उनके सहयोगियों ने द्वीप के दोनों ओर के दो जैतून किसानों के साथ काम करना शुरू किया। वे जैतून की गुठलियों के प्रति मीट्रिक टन के लिए €250 का भुगतान करते हैं और अंततः तैयार पैनलों को €300 प्रति पैनल की दर से बेचना शुरू कर दिया।

अफ़शारोग्लू ने कहा कि यह सामग्री अपने पानी- और दाग-प्रतिरोधी गुणों, बायो-कंपोजिट संरचना और विशिष्ट रूप के कारण डिजाइनरों को आकर्षित करती है।

उन्होंने कहा, "डिजाइनरों के लिए हमारी सामग्री का सबसे बड़ा विक्रय बिंदु किनारे का विवरण रहा है।" "लैमिनेटेड एमडीएफ जैसे पारंपरिक बोर्डों के साथ, आप आमतौर पर खुले एमडीएफ कोर को छिपाने के लिए पीवीसी एज बैंडिंग लगाते हैं।"

अफ़शारोग्लू ने आगे कहा, "हमारी सामग्री के साथ, इसका विपरीत होता है। जब आप इसे काटते हैं, तो आप जैतून की गुठलियों को उजागर करते हैं, और हमने पाया कि यह एक बहुत ही विशिष्ट सौंदर्य पैदा करता है।"

उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, "किनारों को ढकने के बजाय, हम उनका जश्न मनाते हैं। इससे अतिरिक्त सामग्री, प्रसंस्करण और श्रम की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।"

अब तक, अफ़शारोग्लू ने कहा कि कंपनी के मुख्य ग्राहक फर्नीचर डिजाइनर और इंटीरियर डेकोरेटर रहे हैं जो टिकाऊ सामग्रियों को प्राथमिकता देते हैं।

उन्होंने कहा, "फर्नीचर निर्माता हमसे यह सामग्री खरीदते हैं और इसका उपयोग लैपटॉप टेबल, कॉफी टेबल, डाइनिंग टेबल और शेल्विंग यूनिट्स जैसे उत्पादों में करते हैं, जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सतहों के लिए होते हैं।"

कोविड-19 महामारी के दौरान साइप्रस लौटने के तुरंत बाद अफ़शारोग्लू (दाएं) ने पिट-टू-टेबल की सह-स्थापना की। (फोटो: पिट-टू-टेबल)

अफ़शारोग्लू ने आगे कहा, "हम पहले से ही यूनाइटेड किंगडम और पूरे यूरोप में कई निर्माताओं के साथ काम करते हैं, और हम उस नेटवर्क का विस्तार करना जारी रखे हुए हैं।"

इंटीरियर डिजाइनर, फर्नीचर डिजाइनर और आर्किटेक्ट सहित डिजाइनर, कंपनी के दूसरे मुख्य ग्राहक समूह का गठन करते हैं।

अफ़शारोग्लू ने कहा, "उदाहरण के लिए, एक डिज़ाइनर लंदन में एक लॉ फर्म में रिसेप्शन डेस्क के लिए हमारे बोर्ड का उपयोग कर रहा है।"

अफ़शारोग्लू की योजना ओलिवोस दे लास आनिमास के समान मार्ग का अनुसरण करने और जैतून की गुठली-आधारित फर्श और क्लैडिंग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए स्थानीय विश्वविद्यालयों के इंजीनियरों के साथ काम करने की है।

भूमध्यसागर में कहीं और, बार्सिलोना में शोधकर्ता और अधिकारी जैतून की गुठली-आधारित बायोचार वाले асфाल्ट से शहर की कुछ सड़कों को फिर से बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

बार्सिलोना की नगर परिषद के अनुसार, कम-प्रभाव वाले इस तारकोल का उपयोग अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं में किया जाएगा।

प्राधिकरण 2028 में एक रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले अगले 12 महीनों में इस तारकोल के प्रदर्शन पर डेटा एकत्र करेंगे।

यदि परीक्षण सफल रहे, तो नगर परिषद ने कहा कि नया डामर का फॉर्मूला सड़क की सतह से होने वाले उत्सर्जन को 75 प्रतिशत तक कम कर सकता है।

इस सूत्र को विकसित करने में शामिल, कैटेलोनिया के पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पहले कहा है कि यह सामग्री पारंपरिक रूप से उत्पादित डामर की तुलना में बेहतर यांत्रिक प्रदर्शन और पानी के प्रवेश के प्रति अधिक प्रतिरोध प्रदान करती है।