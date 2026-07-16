कैलाब्रिया चार्टर इटली के जैतून परिदृश्यों की मजबूत सुरक्षा की मांग करता है

इटली की ऑलिव ऑयल सिटीज़ एसोसिएशन ने एक नीतिगत रूपरेखा जारी की, जिसमें ऐतिहासिक जैतून के बागों की मजबूत सुरक्षा, उत्पादकों को समर्थन और जैतून उगाने वाले नगर पालिकाओं को औपचारिक मान्यता की मांग की गई है।

Città dell'Olio (जैतून तेल शहर) संघ ने 10 से 12 जुलाई तक कोज़ेंज़ा प्रांत के कोरिग्लियानो-रॉसानो में आयोजित अपनी पहली राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कैलाब्रिया चार्टर प्रस्तुत किया।

दीर्घकालिक दृष्टिकोण को 2030 तक लागू किए जाने वाले परिचालन उपायों के साथ मिलाकर, इस नीति रूपरेखा को जैतून तेल शहरों के राजदूतों की परिषद द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें संस्थानों, अनुसंधान और संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल थे।

एक अच्छी तरह से संभाला गया जैतून का बाग गणराज्य के मूल्यों में निहित एक कार्य है क्योंकि यह उस परिदृश्य, श्रम और कल्याण को एक साथ लाता है जिसे संविधान ने हमें सौंपा है। – मिशेल सोनेससा, सिटा डेल ओलियो संघ के अध्यक्ष

यह जैतून तेल समुदायों के निर्माण के साथ पिछले साल स्थापित प्रतिबद्धताओं पर भी आधारित है, जो स्थानीय संस्थानों, आर्थिक संचालकों और सांस्कृतिक संगठनों का एक नेटवर्क है।

इटली गणराज्य की 80वीं वर्षगांठ के वर्ष में प्रतीकात्मक रूप से हस्ताक्षरित, कैलाब्रिया चार्टर देश के संविधान के सिद्धांतों को शामिल करता है।

जब यह 1 जनवरी, 1948 को, फासीवाद के पतन और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद लागू हुआ, तो इतालवी गणराज्य का संविधान देश के राजनीतिक और सामाजिक पुनर्जन्म को व्यक्त करता था, जो स्वतंत्रता, न्याय और समानता के मूल्यों पर आधारित था।

139 अनुच्छेदों और 18 संक्रमणकालीन प्रावधानों से मिलकर बने इस संविधान में, केवल एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से ही संशोधन किया जा सकता है। 2022 में पर्यावरणीय सिद्धांत जोड़े गए थे।

कैलाब्रिया चार्टर इन सिद्धांतों को अपनी नींव के रूप में लेता है, यह कहते हुए कि एक जिम्मेदारी से प्रबंधित जैतून का बाग अनुच्छेद 9 के अनुप्रयोग को दर्शाता है: "गणराज्य […] परिदृश्य […], पर्यावरण, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करता है, साथ ही भविष्य की पीढ़ियों के हित में भी।"

यह चार्टर अनुच्छेद 4 पर भी आधारित है, जो काम को समुदाय की नींव के रूप में परिभाषित करता है, यह कहते हुए कि "गणराज्य सभी नागरिकों के काम करने के अधिकार को मान्यता देता है […] प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपनी क्षमताओं और पसंद के अनुसार, कोई ऐसी गतिविधि या कार्य करे जो समाज की भौतिक या आध्यात्मिक प्रगति में योगदान दे।"

कैलाब्रिया चार्टर का अनावरण सिट्टा डेल'ओलियो के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किया गया था, जो 10 से 12 जुलाई तक कोरिग्लियानो-रॉसानो में आयोजित किया गया था।

यह इसी तरह अनुच्छेद 32 पर भी आधारित है, जो स्वास्थ्य को "मौलिक अधिकार और सामूहिक हित" के रूप में परिभाषित करता है, एक ऐसा सिद्धांत जिसे एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल, भूमध्यसागरीय आहार के एक स्तंभ के रूप में, हर दिन सुरक्षित रखने में मदद करता है।

इसी आधार पर, कैलाब्रिया चार्टर राष्ट्रीय संस्थानों से जैतून के परिदृश्यों और उन्हें संरक्षित करने वाले समुदायों को एक रणनीतिक बुनियादी ढांचे के रूप में पहचानने का आह्वान करता है, जिसके लिए जलभूवैज्ञानिक जोखिमों और भूमि रखरखाव से निपटने वाली एकीकृत नीतियों के माध्यम से सुरक्षा की आवश्यकता है।

यह आपूर्ति श्रृंखला के भीतर संस्थागत अभिनेताओं के रूप में जैतून उगाने वाले नगर पालिकाओं को मान्यता देने का आग्रह करता है और देश की जैतून उगाने वाली विरासत को प्रभावित करने वाली नीतियों पर अनिवार्य परामर्श की मांग करता है।

दस्तावेज़ यह भी तर्क देता है कि ऊर्जा संक्रमण ऐतिहासिक जैतून के परिदृश्यों की कीमत पर नहीं होना चाहिए, जिन्हें बिना किसी छूट के सख्त सुरक्षात्मक उपायों के माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, यह सामाजिक जैतून खेती और परित्यक्त बागानों के पुनरुद्धार पर एक राष्ट्रीय कानून की वकालत करता है। यह उत्पादकों द्वारा अपने समुदायों को प्रदान की जाने वाली पर्यावरणीय सेवाओं के लिए मुआवजे का भी समर्थन करता है और इटली की जैतून तेल संस्कृति को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में नामित करने का प्रस्ताव करता है।

"कैलाब्रिया चार्टर वह प्रतिज्ञा है जो जैतून तेल शहर इस तरह की महत्वपूर्ण वर्षगांठ के वर्ष में देश को प्रदान करते हैं," सिट्टा डेल ओलियो संघ के अध्यक्ष मिशेल सोनेस ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया।

उन्होंने आगे कहा, "एक अच्छी तरह से संभाले गए जैतून के बाग का काम गणराज्य के मूल्यों में निहित है क्योंकि यह उस परिदृश्य, श्रम और कल्याण को एक साथ लाता है जिसे संविधान हमें सौंपता है।"

सिटा डेल'ओलियो के राष्ट्रीय सम्मेलन में, संस्थानों और संस्कृति के प्रतिनिधियों ने क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों, जैसे क्षेत्रीय शासन, परिदृश्य संरक्षण, जैव विविधता और कार्य की गुणवत्ता, पर संबोधित किया।

सोननेसा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, "इसीलिए हम मांग करते हैं कि जैतून उगाने वाले नगर पालिकाओं को प्रमुख अभिनेताओं के रूप में मान्यता दी जाए और जैतून के परिदृश्यों को रणनीतिक बुनियादी ढांचे के रूप में माना जाए।" "यह मांगों की सूची नहीं है, बल्कि एक प्रतिबद्धता है जिसे हम अब से जैतून तेल समुदायों के साथ मिलकर ठोस कार्रवाई में बदलेंगे।"

कोरिग्लियानो-रॉसानो में तीन दिवसीय कार्यक्रम में संस्थानों और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई, जिन्होंने क्षेत्र की मुख्य चुनौतियों, जिनमें क्षेत्रीय शासन, परिदृश्य संरक्षण, जैव विविधता, कामकाजी परिस्थितियाँ और पीढ़ीगत नवीनीकरण शामिल हैं, पर विचार किया।

प्रतिभागियों ने इस क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्याओं में श्रमिकों की कमी, भीतरी इलाकों से आबादी का पलायन, कृषि भूमि को छोड़ देना और मृदा क्षरण को बताया।

चर्चाओं में जैतून के परिदृश्यों की सुरक्षा में उत्पादकों की महत्वपूर्ण भूमिका और इस सिद्धांत पर जोर दिया गया कि केवल आर्थिक रूप से स्थायी खेत ही परिदृश्य संरक्षण सुनिश्चित कर सकते हैं, जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं और ओलियोटूरिज्म के विकास में सहायता कर सकते हैं।

इस उद्देश्य के साथ, कैलाब्रिया चार्टर प्रत्येक जैतून तेल समुदाय के लिए कम से कम एक परित्यक्त जैतून-उगाने वाले क्षेत्र को पुनर्जीवित करने, युवाओं के लिए कार्यक्रम बनाने, जनसंख्या-हानि के जोखिम वाले क्षेत्रों में सहायता तंत्र स्थापित करने और प्रत्येक क्षेत्र में देशी किस्मों की जनगणना करने का प्रस्ताव करता है।

सम्मेलन के समापन से पहले, आयोजकों ने मेजबान क्षेत्र कैलाब्रिया और इटली के तीसरे सबसे बड़े जैतून तेल उत्पादक को इसकी जैव विविधता, परिदृश्यों और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन के लिए प्रमुखता से प्रस्तुत किया।

कोरिग्लियानो-रोस्सानो के मेयर फ्लावियो स्टासी ने देश के जैतून तेल क्षेत्र के लिए एक दूरगामी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले कार्यक्रम की मेजबानी पर संतोष व्यक्त किया।

उन्होंने कहा, "कैलाब्रिया चार्टर का जन्म यहां हुआ, और यहीं से हम पूरे देश को एक संदेश भेजते हैं।" "क्षेत्र एक ऐसे मॉडल के नायक बन सकते हैं जो पहचान, पर्यावरण, संस्कृति और व्यवसायों को महत्व देता है, और जैतून के पेड़ को एकता का तत्व और भविष्य के विकास का प्रेरक बनाता है।"