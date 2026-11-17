तुर्की एक शानदार जैतून तेल की फसल की ओर बढ़ रहा है, शुरुआती अनुमानों के अनुसार 2026/27 फसल वर्ष में राष्ट्रीय उत्पादन 400,000 से 500,000 मीट्रिक टन के बीच होगा।

विशेषज्ञ इस दृष्टिकोण का श्रेय जैतून के पेड़ों के वैकल्पिक उपज चक्र में "ऑन-ईयर" में प्रवेश करने और हाल के दशकों में लगाए गए पेड़ों की बढ़ती संख्या को देते हैं।

तुर्की राष्ट्रीय जैतून और जैतून तेल परिषद (UZZK) के अध्यक्ष मुस्तफा तान ने कहा, "लगभग 20 साल पहले लगाए गए जैतून के पेड़ों के उत्पादन में आने और परिणामस्वरूप फसल में वृद्धि के साथ, यह स्पष्ट है कि हाल के वर्षों में तुर्की द्वारा तोड़े गए उत्पादन रिकॉर्ड संयोग का परिणाम नहीं हैं।"

जैतून के तेल की गिरती कीमतों और बढ़ती मजदूरी लागत के कारण, कुछ क्षेत्रों में, उत्पादक जैतून को पेड़ों पर ही छोड़ सकते हैं क्योंकि फसल काटने की लागत फसल से होने वाली कमाई से अधिक होगी।– एचे एर आयदिन, ओलिज़ी की संस्थापक

आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, तुर्की में लगभग 20 करोड़ जैतून के पेड़ हैं, जबकि 15 साल पहले यह संख्या 9 करोड़ थी। हालांकि, तुर्की सांख्यिकी संस्थान (TÜİK) के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 15.5 करोड़ पेड़ फल दे रहे हैं। एक यूएसडीए (USDA) रिपोर्ट में भी देश की बढ़ती कृषि उत्पादन क्षमता की जांच की गई है।

यह पूर्वानुमान आधिकारिक पूर्वानुमानों को तैयार करने के तरीके में बदलाव के बीच आया है। तुर्की के मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, तुर्की के कृषि और वानिकी मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को UZZK से अपने हाथ में ले लिया है, जो 2007 से उत्पादन अनुमानों का समन्वय कर रहा था।

यह उछाल 2025/26 की निराशाजनक फसल वर्ष के बाद आया है, जब सूखे और पेड़ों के प्राकृतिक वैकल्पिक-उपज चक्र के कारण उत्पादन 300,000 मीट्रिक टन से नीचे रहा।

2024/25 में, आधिकारिक अनुमानों के अनुसार तुर्की में जैतून के तेल की फसल रिकॉर्ड 475,000 मीट्रिक टन रही, हालांकि अंतिम उपज के अनुमान अलग थे।

संयुक्त राज्य कृषि विभाग (यूएसडीए) और कुछ उद्योग विशेषज्ञों ने भारी फसल की भविष्यवाणियों के बाद उस मौसम में उत्पादन को करीब 400,000 मीट्रिक टन बताया था।

इस सीज़न में, अनुकूल परिस्थितियाँ तुर्की के जैतून के तेल के उत्पादन को एक नए उच्च स्तर पर ले जा सकती हैं।

"हमारे अपने आकलन के आधार पर, हम उम्मीद करते हैं कि 2026/2027 सीज़न में राष्ट्रीय जैतून तेल का उत्पादन लगभग 500,000 से 550,000 टन तक पहुंच जाएगा," तुर्की के सबसे बड़े जैतून तेल उत्पादकों और निर्यातकों में से एक, आर्टम ओलिवा के प्रबंध भागीदार मुराट अकमान ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया।

अकमान ने चेतावनी दी कि ये आंकड़े अस्थायी हैं। वास्तविक उत्पादन इस बात पर निर्भर करेगा कि जैतून की फसल का कितना हिस्सा तेल उत्पादन में जाता है, फल में तेल की मात्रा, और कटाई की प्रगति।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अधिक फसल का होना जरूरी नहीं कि उत्पादकों और किसानों के लिए अधिक लाभ में बदल जाए।

उन्होंने कहा, "हाल के वर्षों में उत्पादन लागत में काफी वृद्धि हुई है, विशेष रूप से कटाई के लिए मजदूरी, कृषि इनपुट, ऊर्जा और वित्तपोषण खर्चों में।"

अकमान ने आगे कहा, "इस बीच, प्रचुर आपूर्ति की उम्मीद मूल स्थान पर जैतून के तेल की कीमतों पर नीचे की ओर दबाव डाल रही है।" "कुछ उत्पादक क्षेत्रों में, वर्तमान थोक बाजार की कीमतें कथित तौर पर उत्पादन लागत के करीब पहुंच रही हैं या उससे भी नीचे जा रही हैं।"

तुर्की में एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल के उत्पादक मूल्य प्रति लीटर €5 से नीचे बने हुए हैं, जो नाज़िल्ली में 195 तुर्की लीरा (€3.51) से लेकर अयदीन में 220 लीरा (€3.96) और एड्रेमिट में 274 लीरा (€4.94) तक हैं।

इज़मिर-स्थित ओलिज़ी की संस्थापक, एचे एर आयदिन ने सहमति व्यक्त की कि तुर्की एक रिकॉर्ड फसल की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने मुनाफे के घटते मार्जिन को लेकर अकमान की चिंताओं का समर्थन किया।

"सबसे बड़ी चुनौती उत्पादकों की लाभप्रदता है," आयदिन ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया।

"जैतून के तेल की गिरती कीमतें, बढ़ती मजदूरी लागत के साथ मिलकर, इसका मतलब है कि कुछ क्षेत्रों में, किसान जैतून को पेड़ों पर ही छोड़ सकते हैं क्योंकि फसल काटने की लागत फसल से होने वाली कमाई से अधिक होगी।"

एक प्रमाणित जैतून तेल चखने वाली, आयदिन ने कहा कि उद्योग ने अपने उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ गुणवत्ता में भी महत्वपूर्ण लाभ हासिल किया है।

उन्होंने कहा, "जिन कई उत्पादकों के साथ मैं काम करती हूँ, उन्होंने उन्नत मिलिंग उपकरणों में निवेश किया है और अपनी सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया है, जिससे प्रसंस्करण में अधिक सटीकता आई है और असाधारण एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल का उत्पादन हो रहा है।"

उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में अनियमित मौसम और पानी की कमी के बावजूद, आयदिन तुर्की के जैतून के तेल की विदेश में उपस्थिति को मजबूत करके आगे वृद्धि के अवसर देखती हैं।

उन्होंने कहा, "तुर्की के लिए अवसर यह है कि वह गुणवत्ता के लिए एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बनाए, साथ ही यह सुनिश्चित करे कि उस गुणवत्ता का उत्पादन करने वाले लोगों के लिए यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य बना रहे।"

उत्तरी-पश्चिमी मार्मारा क्षेत्र में, बालीकेसिर में, इस सीज़न में जैतून के तेल का उत्पादन लगभग 40,000 मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है।

स्थानीय उत्पादक नर्मिन गोकडुमान ने कहा कि जैतून के तेल की गिरती कीमतें और लगातार बढ़ती लागतें कुछ किसानों को अपने बागों की कटाई करने से हतोत्साहित कर रही हैं।

गोक्डुमान ने कहा, "इस काम से उत्पादन लागत भी पूरी नहीं होती है, और इस साल, कई किसान अपने परिवारों के साथ [अपने जैतून] की कटाई नहीं करेंगे।" "दुर्भाग्य से, इस बात की संभावना है कि उनकी फसल पेड़ों में ही रह जाएगी।"

क्षेत्र के अन्य उत्पादकों ने कहा कि जैतून तोड़ने वालों की दैनिक मजदूरी पिछले साल के 900 लीरा (€17.20) से बढ़कर इस साल लगभग 1,500 तुर्की लीरा (€27) हो गई है।

एक बड़ी फसल तुर्की के पास निर्यात के लिए पर्याप्त मात्रा में जैतून का तेल भी छोड़ सकती है। लेकिन देश का हालिया निर्यात प्रदर्शन कमजोर रहा है।

तुर्की के जैतून तेल का निर्यात, एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में, जनवरी से सितंबर 2026 तक 53 प्रतिशत गिरकर केवल 15,700 मीट्रिक टन रह गया।

तुलनात्मक रूप से, तुर्की ने 2022/23 फसल वर्ष में 146,000 मीट्रिक टन जैतून तेल का निर्यात किया, जिसकी कीमत 700 मिलियन डॉलर (€627 मिलियन) से अधिक थी।

ओलिव ऑयल टाइम्स से पहले बात कर चुके उत्पादकों ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तुर्की के जैतून के तेल के लिए एक मजबूत पहचान बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, एजियन जैतून और जैतून तेल निर्यातकों का संघ (EZZIB) तुर्की के उत्पादकों के सामने आने वाली व्यापार बाधाओं को हटाने का आह्वान कर रहा है।

संघ ने यूरोपीय संघ से तुर्की के लिए अपने शुल्क-मुक्त जैतून तेल आयात कोटा को 100 मीट्रिक टन से बढ़ाकर कम से कम 60,000 मीट्रिक टन करने का आग्रह किया है।

उस कोटे के बाहर तुर्की से यूरोपीय संघ में आयातित एक्स्ट्रा वर्जिन और वर्जिन जैतून के तेल पर प्रति किलोग्राम €1.12 का शुल्क लगता है।

इस सीज़न में यूरोपीय संघ के जैतून तेल उत्पादक देशों में उत्पादक कीमतें लगभग €3.50 से €4.50 के बीच होने के साथ, विशेषज्ञों ने कहा कि यह शुल्क उत्पाद के मूल्य का लगभग एक-तिहाई है, जिससे यूरोपीय आयातकों और थोक खरीदारों के लिए तुर्की का जैतून तेल कम प्रतिस्पर्धी हो जाता है।

एज़ीब ने स्पेन और इटली के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले तुर्की उत्पादों पर अतिरिक्त 12.5 प्रतिशत शुल्क हटाने की भी मांग की है, जो देश के प्रमुख जैतून तेल निर्यात गंतव्यों में से एक है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष मेहमेट एमरे उयगुन ने यूनाइटेड किंगडम को एक और आशाजनक बाजार के रूप में पहचाना। तुर्की और यूके के बीच 2021 से एक मुक्त व्यापार समझौता है, और उयगुन ने कहा कि आगामी बातचीत शुल्क-मुक्त तुर्की जैतून तेल के निर्यात का रास्ता खोल सकती है।

जैसे-जैसे कटाई आगे बढ़ेगी, उत्पादकों का कहना है कि विदेशी बाजारों तक बेहतर पहुंच आवश्यक होगी।

अकमान ने कहा, "2026/27 का सीज़न तुर्की के जैतून तेल उद्योग के लिए एक अवसर और एक चुनौती दोनों प्रस्तुत करता है।"

उन्होंने आगे कहा, "अधिक उत्पादन अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तुर्की की स्थिति को मजबूत कर सकता है, विशेष रूप से आपूर्ति की उपलब्धता और मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करके।" "हालांकि, अन्य भूमध्यसागरीय उत्पादकों, विशेष रूप से स्पेन से प्रतिस्पर्धा एक महत्वपूर्ण कारक बनी रहेगी।"

अकमान ने कहा कि उद्योग को थोक शिपमेंट के बजाय मूल्य वर्धित और ब्रांडेड निर्यात पर जोर देने, अपनी गुणवत्ता के आधार पर अपने तेलों को अलग पहचान देने और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ दीर्घकालिक संबंध विकसित करने की आवश्यकता है।

उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "अंततः, एक रिकॉर्ड फसल को केवल इस बात से नहीं मापा जाना चाहिए कि हम कितना जैतून का तेल उत्पादन करते हैं, बल्कि इस बात से भी कि वह उत्पादन किसानों और उससे जुड़े व्यवसायों के लिए कितना मूल्य पैदा करता है।"