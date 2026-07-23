Istarski proizvođač gradi turizam maslinovog ulja na obrazovanju i održivosti

Brist spaja obilaske maslinika, senzorno obrazovanje i lokalnu gastronomiju kako bi posjetiteljima tijekom cijele godine ponudio uvod u proizvodnju maslinovog ulja u južnoj Istri.

Na brežuljcima koji okružuju Vodnjan, grad u južnoj Istri sa stoljetnom tradicijom uzgoja maslina, jedna obiteljska farma mijenja način na koji se posjetitelji povezuju s ekstradjevičanskim maslinovim uljem.

Kombinirajući lokalnu povijest, gostoprimstvo i edukativne ture, Brist je postao jedan od prvih sudionika u rastućem sektoru oleoturizma u regiji.

Kada podijelite cjelokupnu priču i uspostavite odnos temeljen na transparentnosti i istini, dobivate kupca za cijeli život. – Puhar O'Grady,

S pogledom na Jadransko more i Nacionalni park Brijuni, imanje nudi šetnje stoljetnim maslinicima, vođena senzorna kušanja, kombinacije s lokalnim jelima i smještaj u vili Santa Margherita.

Obitelj Puhar O'Grady također je izgradila novi višenamjenski objekt u masliniku.

Članovi obitelji Puhar O'Grady na imanju Brist pokraj Vodnjana, u južnoj Istri, gdje proizvođač kombinira uzgoj maslina, senzorno obrazovanje i seosku gostoljubivost kako bi posjetiteljima ponudio sveobuhvatno oleoturističko iskustvo. (Fotografija: Marina Ćosić Trbara)

"Nova zgrada objedinit će podrum za maslinovo ulje i pogon za punjenje, prostor za preradu lokalnog voća i povrća te moderan prostor za kušanje i maloprodaju", rekla je Lena Puhar O'Grady, koja je zadužena za marketing, kušanja i edukaciju u obiteljskom poduzeću.

Od improvizirane šetnje do cjelogodišnjeg programa

Obučena kao arheologinja i povjesničarka umjetnosti, Puhar O'Grady vodi posao sa svojim 73-godišnjim ocem Silvaneom i suprugom Paulom.

Obitelj je prije otprilike deset godina počela nuditi doživljaje turizma maslinovog ulja, čime su postale jedne od prvih proizvođača u Istri koje su ušle u taj sektor. Ono što je od tada postalo strukturirano poslovanje započelo je slučajno.

"Sve je počelo vrlo spontano s dvoje turista iz Norveške", rekla je Puhar O'Grady. "Nakon kušanja u našoj trgovini pitali su gdje se zapravo nalaze naša stabla."

Lena Puhar O'Grady i Paul O'Grady u trgovini Brist u Vodnjanu, gdje obitelj dočekuje posjetitelje na vođenim degustacijama i upoznaje ih sa svojim nagrađivanim ekstra djevičanskim maslinovim uljima.

"Moj suprug ih je odmah ponudio odvesti tri kilometra uzbrdo do našeg maslinika, koji se nalazi na 150 metara nadmorske visine i pruža pogled na Brijune", dodala je. "Odveo ih je na improviziranu turu i pričao im o povijesti naše obitelji i metodama uzgoja."

"Bili su apsolutno oduševljeni i to je bila iskra koja nam je pokazala da ljudi traže upravo takvu izravnu vezu", nastavila je Puhar O'Grady.

Posjed sada nudi programe tijekom cijele godine. Njegov uvodni program "Pješačenje i kušanje" dostupan je prije i poslije vrhunca turističke sezone, uključujući i vjetrovite ili kišne dane.

Tura obuhvaća 2000 godina povijesti istarskog uzgoja maslina, zajedno s metodama uzgoja i berbe. Također uključuje posjet crkvi sv. Margarite iz 13. stoljeća, koja se nalazi uz maslinik.

Edukativnu šetnju slijedi vođena senzorna analiza u trgovini Brist u Vodnjanu.

Edukacija uz svijeće

Tijekom ljetne visoke sezone, od lipnja do rujna, imanje nudi svoj prepoznatljivi večernji program "Večer pod maslinama".

Program započinje u sumrak interaktivnom kružnom šetnjom kroz maslinike. Posjetitelji se upoznaju s poljoprivrednim praksama, od metoda iz rimskog doba do regenerativne i održive poljoprivrede.

Obnovljeni zidovi od suhog kamena i kažuni, tradicionalni kameni zakloni na poljima, protežu se uz staze. Oba su istaknuti simboli istarske kulturne baštine povezani s tradicijama koje je UNESCO priznao.

"Ne nastojimo agresivno gurati komercijalni proizvod", rekla je Puhar O'Grady. "Umjesto toga, cilj nam je biti ambasador južne Istre i pokazati važnost male farme na kojoj proizvođač zadržava potpunu kontrolu nad cijelim procesom."

"Ne želimo postati industrijska farma", dodala je. "Naš je glavni cilj ostati mali, autentični i održivi."

Glavni događaj počinje zalaskom sunca nad maslinicima. Bez umjetnog osvjetljenja u masliniku, prostor je u potpunosti osvijetljen svijećama.

Gosti se okupljaju na Bristovoj svečanosti "Večer pod maslinama" uz svijeće u blizini Vodnjana, gdje vođena kušanja, kombinacije s lokalnom hranom i pripovijedanje povezuju posjetitelje s tradicijom uzgoja maslina u Istri. (Fotografija: Marina Ćosić Trbara)

U tom ambijentu Puhar O'Grady vodi senzorno kušanje s naglaskom na Brist Exclusive Selection, vodeće obiteljsko ekstra djevičansko maslinovo ulje.

Brend je osvojio brojne nagrade, uključujući zlatne nagrade na svjetskom natjecanju NYIOOC World Olive Oil Competition u New Yorku.

Tijekom radionice gosti uče kako ocjenjivati ekstra djevičansko maslinovo ulje prepoznavanjem pozitivnih atributa, uključujući voćnost, gorčinu i pikantnost.

Nakon degustacije slijedi neformalnije sljubljivanje s namirnicama s obližnjih obiteljskih farmi, uz pratnju pjenušca proizvedenog u Vodnjanu.

"Kada podijelite cjelokupnu priču i uspostavite odnos temeljen na transparentnosti i istini, dobivate kupca za cijeli život", rekla je Puhar O'Grady.

"Imamo međunarodne posjetitelje iz Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i iz cijelog svijeta koji se vraćaju više puta", dodala je. "Iako već poznaju edukativni sadržaj, kažu nam da večer ostaje apsolutni vrhunac njihovog putovanja u Istru."

Šire oleoturističko iskustvo

Kako bi povezali poljoprivredni posao s prenoćištem, obitelj je otvorila Villu Santa Margherita.

Kuća za odmor uključuje veliki bazen, vanjsku ljetnu kuhinju i natkrivene terase. Unutra su suvremeni dizajn i tradicionalni elementi, uključujući dnevni boravak otvorenog tlocrta s kaminom na drva.

Vila također uključuje potpuno opremljenu kuhinju i privatni wellness prostor s hidromasažnom kadom i saunom.

Kombiniranjem proizvodnje maslinovog ulja, edukacije potrošača i seoskog gostoprimstva, vodnjanski proizvođač razvio je diversificirani poslovni model osmišljen kako bi mala mediteranska farma sudjelovala u turističkoj ekonomiji regije.