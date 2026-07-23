Istarski proizvođač gradi turizam maslinovog ulja na obrazovanju i održivosti
Brist spaja obilaske maslinika, senzorno obrazovanje i lokalnu gastronomiju kako bi posjetiteljima tijekom cijele godine ponudio uvod u proizvodnju maslinovog ulja u južnoj Istri.
Na brežuljcima koji okružuju Vodnjan, grad u južnoj Istri sa stoljetnom tradicijom uzgoja maslina, jedna obiteljska farma mijenja način na koji se posjetitelji povezuju s ekstradjevičanskim maslinovim uljem.
Kombinirajući lokalnu povijest, gostoprimstvo i edukativne ture, Brist je postao jedan od prvih sudionika u rastućem sektoru oleoturizma u regiji.
Kada podijelite cjelokupnu priču i uspostavite odnos temeljen na transparentnosti i istini, dobivate kupca za cijeli život. –
S pogledom na Jadransko more i Nacionalni park Brijuni, imanje nudi šetnje stoljetnim maslinicima, vođena senzorna kušanja, kombinacije s lokalnim jelima i smještaj u vili Santa Margherita.
Obitelj Puhar O'Grady također je izgradila novi višenamjenski objekt u masliniku.
"Nova zgrada objedinit će podrum za maslinovo ulje i pogon za punjenje, prostor za preradu lokalnog voća i povrća te moderan prostor za kušanje i maloprodaju", rekla je Lena Puhar O'Grady, koja je zadužena za marketing, kušanja i edukaciju u obiteljskom poduzeću.
Od improvizirane šetnje do cjelogodišnjeg programa
Obučena kao arheologinja i povjesničarka umjetnosti, Puhar O'Grady vodi posao sa svojim 73-godišnjim ocem Silvaneom i suprugom Paulom.
Obitelj je prije otprilike deset godina počela nuditi doživljaje turizma maslinovog ulja, čime su postale jedne od prvih proizvođača u Istri koje su ušle u taj sektor. Ono što je od tada postalo strukturirano poslovanje započelo je slučajno.
"Sve je počelo vrlo spontano s dvoje turista iz Norveške", rekla je Puhar O'Grady. "Nakon kušanja u našoj trgovini pitali su gdje se zapravo nalaze naša stabla."
"Moj suprug ih je odmah ponudio odvesti tri kilometra uzbrdo do našeg maslinika, koji se nalazi na 150 metara nadmorske visine i pruža pogled na Brijune", dodala je. "Odveo ih je na improviziranu turu i pričao im o povijesti naše obitelji i metodama uzgoja."
"Bili su apsolutno oduševljeni i to je bila iskra koja nam je pokazala da ljudi traže upravo takvu izravnu vezu", nastavila je Puhar O'Grady.
Posjed sada nudi programe tijekom cijele godine. Njegov uvodni program "Pješačenje i kušanje" dostupan je prije i poslije vrhunca turističke sezone, uključujući i vjetrovite ili kišne dane.
Tura obuhvaća 2000 godina povijesti istarskog uzgoja maslina, zajedno s metodama uzgoja i berbe. Također uključuje posjet crkvi sv. Margarite iz 13. stoljeća, koja se nalazi uz maslinik.
Edukativnu šetnju slijedi vođena senzorna analiza u trgovini Brist u Vodnjanu.
Edukacija uz svijeće
Tijekom ljetne visoke sezone, od lipnja do rujna, imanje nudi svoj prepoznatljivi večernji program "Večer pod maslinama".
Program započinje u sumrak interaktivnom kružnom šetnjom kroz maslinike. Posjetitelji se upoznaju s poljoprivrednim praksama, od metoda iz rimskog doba do regenerativne i održive poljoprivrede.
Obnovljeni zidovi od suhog kamena i kažuni, tradicionalni kameni zakloni na poljima, protežu se uz staze. Oba su istaknuti simboli istarske kulturne baštine povezani s tradicijama koje je UNESCO priznao.
"Ne nastojimo agresivno gurati komercijalni proizvod", rekla je Puhar O'Grady. "Umjesto toga, cilj nam je biti ambasador južne Istre i pokazati važnost male farme na kojoj proizvođač zadržava potpunu kontrolu nad cijelim procesom."
"Ne želimo postati industrijska farma", dodala je. "Naš je glavni cilj ostati mali, autentični i održivi."
Glavni događaj počinje zalaskom sunca nad maslinicima. Bez umjetnog osvjetljenja u masliniku, prostor je u potpunosti osvijetljen svijećama.
U tom ambijentu Puhar O'Grady vodi senzorno kušanje s naglaskom na Brist Exclusive Selection, vodeće obiteljsko ekstra djevičansko maslinovo ulje.
Brend je osvojio brojne nagrade, uključujući zlatne nagrade na svjetskom natjecanju NYIOOC World Olive Oil Competition u New Yorku.
Tijekom radionice gosti uče kako ocjenjivati ekstra djevičansko maslinovo ulje prepoznavanjem pozitivnih atributa, uključujući voćnost, gorčinu i pikantnost.
Nakon degustacije slijedi neformalnije sljubljivanje s namirnicama s obližnjih obiteljskih farmi, uz pratnju pjenušca proizvedenog u Vodnjanu.
"Kada podijelite cjelokupnu priču i uspostavite odnos temeljen na transparentnosti i istini, dobivate kupca za cijeli život", rekla je Puhar O'Grady.
"Imamo međunarodne posjetitelje iz Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i iz cijelog svijeta koji se vraćaju više puta", dodala je. "Iako već poznaju edukativni sadržaj, kažu nam da večer ostaje apsolutni vrhunac njihovog putovanja u Istru."
Šire oleoturističko iskustvo
Kako bi povezali poljoprivredni posao s prenoćištem, obitelj je otvorila Villu Santa Margherita.
Kuća za odmor uključuje veliki bazen, vanjsku ljetnu kuhinju i natkrivene terase. Unutra su suvremeni dizajn i tradicionalni elementi, uključujući dnevni boravak otvorenog tlocrta s kaminom na drva.
Vila također uključuje potpuno opremljenu kuhinju i privatni wellness prostor s hidromasažnom kadom i saunom.
Kombiniranjem proizvodnje maslinovog ulja, edukacije potrošača i seoskog gostoprimstva, vodnjanski proizvođač razvio je diversificirani poslovni model osmišljen kako bi mala mediteranska farma sudjelovala u turističkoj ekonomiji regije.