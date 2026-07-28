Španjolska proizvodi 1,3 milijuna tona maslinovog ulja dok cijene padaju

Značajni prinosi u Kataloniji, Aragoni i Valenciji djelomično su nadoknadili oštar pad u Andaluziji, čime je konačna proizvodnja maslinovog ulja u Španjolskoj iznosila 1,3 milijuna tona.

Španjolska je proizvela 1,3 milijuna metričkih tona maslinovog ulja u berbi 2025./26., količinu za koju je vlada rekla da će biti "dovoljna za zadovoljavanje potreba tržišta."

Prema najnovijim podacima koje je objavilo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i prehrane, proizvodnja se u nekim područjima nastavila kasnije nego inače.

"Proizvodnja u kampanji 2025./26. dovršena je s 1,3 milijuna tona, u sezoni koja je bila nešto duža od uobičajene, pod utjecajem kašnjenja u berbi u određenim proizvodnim područjima zbog utjecaja meteoroloških uzroka od prosinca do veljače", navelo je ministarstvo u svom mjesečnom tržišnom biltenu.

Konačni rezultat bio je dobrodošla vijest za punitelje i izvoznike nakon što je Španjolska udruga maslinarskih općina u veljači predvidjela da će obilne kiše i poplave uzrokovane olujom Leonardo smanjiti proizvodnju u najvećoj svjetskoj zemlji proizvođaču maslinovog ulja na 1,2 milijuna tona.

Međutim, proizvodnja je ostala znatno ispod 1,45 milijuna tona predviđenih prije početka berbe u rujnu. Nedostatak kiše i neuobičajeno toplo vrijeme na početku jeseni rezultirali su time da se u plodovima nakupilo manje ulja nego što se očekivalo.

Proizvodnja je najsnažnije pala u Andaluziji, najvećoj regiji u zemlji po proizvodnji maslinovog ulja, i to s 1,15 milijuna tona u sezoni 2024./25. na 974.100 tona u sezoni 2025./26.

Pad je djelomično nadoknađen značajnim porastom u Aragoni i Valenciji, gdje se proizvodnja u odnosu na prethodnu berbu četverostruko povećala, na 17.100, odnosno 23.400 tona.

Castilla-La Mancha, druga najveća proizvođačka regija Španjolske, zabilježila je skromniji pad. Proizvodnja je pala s 146.600 tona u 2024./25. na 138.600 tona u 2025./26. godini.

Proizvodnja u Extremaduri ostala je uglavnom stabilna na 78.300 tona.

U međuvremenu, proizvodnja u Kataloniji opravdala je optimizam prije berbe. Četvrta najveća proizvođačka regija Španjolske dala je 38.900 tona, više od dvostruko u odnosu na prethodnu berbu.

Murcia, Balearski otoci i Kanarski otoci također su zabilježili znatna povećanja proizvodnje.

Proizvodnja u Murciji porasla je s 4.300 tona na 14.300 tona, dok je proizvodnja na Balearskim otocima porasla s 245 tona na 990 tona.

Kanarski otoci zabilježili su najveće proporcionalno povećanje, s proizvodnjom od 26 tona maslinovog ulja u 2025./26., u usporedbi s 1 tonom u prethodnoj berbi.

Iako je ukupna španjolska proizvodnja bila nešto niža od 1,42 milijuna tona proizvedenih u 2024./25., premašila je četverogodišnji prosjek za 14 posto. Rezultat je također pridonio trećem uzastopnom mjesečnom povećanju zaliha maslinovog ulja do kraja lipnja.

Porast zaliha, unatoč nižoj proizvodnji, djelomično se pripisuje slabijoj domaćoj prodaji. Prodaja španjolskog maslinovog ulja pala je na 362.800 tona u prvih devet mjeseci 2025./26., u usporedbi s 377.200 tona tijekom istog razdoblja prethodne berbe.

Izvoz je također pao, sa 759.400 tona na 745.300 tona, dok je uvoz porastao s 175.000 tona na 200.600 tona tijekom prvih devet mjeseci berbe.

Kontinuirana normalizacija tržišta spustila je cijene ekstra djevičanskog maslinovog ulja na najnižu razinu od 2022. godine.

Cijena ekstra djevičanskog maslinovog ulja kretala se oko 362 eura po 100 kilograma, što je otprilike 50 posto ispod rekordnih razina zabilježenih 2023. i 2024. godine.

Cijene djevičanskog, lampante i rafiniranog maslinovog ulja također su ostale znatno ispod rekordnih razina postignutih tijekom tih godina, iako je svaka bila nešto viša nego u isto vrijeme prošle godine.

Posebni podaci ministarstva pokazali su skroman pad u proizvodnji stolnih maslina, koja je pala s 533.200 tona u 2024./25. na 503.100 tona u tekućoj proizvodnoj godini.