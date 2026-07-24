Globalna inicijativa nastoji sačuvati naslijeđene prehrane prije nego što nestanu

Znanstvenici upozoravaju da globalizacija brzo istiskuje tradicionalne prehrane, odnoseći sa sobom generacije kulinarskog znanja i neprocjenjive mogućnosti za biomedicinska istraživanja.

Ogroman korpus ljudskog znanja o hrani, preradi hrane i njihovim učincima na zdravlje nestaje i mogao bi zauvijek biti izgubljen.

Istraživači su pokrenuli globalnu inicijativu za proučavanje prehrambenih tradicija diljem svijeta jer su sve više pod pritiskom globalizacije prehrambenog sustava.

To je više od samih jela. Uključuje i društveni i ekološki kontekst prehrane. – Quirijn de Mast, istraživač

U komentaru nedavno objavljenom u časopisu Nature Medicine znanstvenici iz desetak zemalja predstavili su Inicijativu za prehranu svijeta, dugoročni napor koji spaja očuvanje tradicionalnog znanja o prehrani s rigoroznim biomedicinskim istraživanjima.

Istraživači upozoravaju da se lokalno ukorijenjeni prehrambeni sustavi neviđenom brzinom istiskuju sve homogenijim prehrambenim navikama bogatim industrijski prerađenom hranom, rafiniranim ugljikohidratima, šećerom i zasićenim mastima.

Kad ti prehrambeni sustavi nestanu iz svakodnevnog života, znanstvenici će možda moći rekonstruirati njihove recepte. Međutim, ne mogu ponovno stvoriti biološke učinke konzumacije tijekom cijelog života ili kroz generacije.

"Prošlog tjedna bio sam u Pompejima i tamo sam vidio ljude kako objašnjavaju kako još uvijek mogu doći do drevnih recepata, što su ljudi u Pompejima jeli", rekao je za Olive Oil Times Quirijn de Mast, prvi autor komentara i jedan od istraživača koji stoje iza inicijative.

"Tako možete naknadno rekonstruirati što su ljudi u to vrijeme jeli", dodao je. "Ali čak i u takvom slučaju, ono što je vrlo teško rekonstruirati jest biološka izloženost."

De Mast je izvanredni profesor globalnog zdravlja i putničke medicine na Medicinskom centru Sveučilišta Radboud u Nizozemskoj.

Objasnio je da kada zajednica prestane uobičajeno konzumirati tradicionalnu prehranu, istraživači gube priliku proučavati ljude koji su tom prehrambenom sustavu bili izloženi od djetinjstva.

Mogu nestati i izvorni sastojci, lokalne sorte usjeva, mikroorganizmi za fermentaciju i znanje o pripremi određene hrane.

"To je ono što često čujemo od starijih", rekao je de Mast, misleći na zajednice u Africi u kojima istraživači rade. "Mladi jednostavno gube znanje."

Inicijativa World Diet definira prehranu baštine kao povijesno ukorijenjen prehrambeni sustav koji se održava kroz generacije i koji zajednica prepoznaje kao dio svoje prehrambene kulture.

Definicija seže daleko izvan karakterističnih jela ili recepata. Obuhvaća ono što zajednice uzgajaju, skupljaju, kupuju ili razmjenjuju, zajedno s sezonskim varijacijama i tehnikama kuhanja i prerade poput fermentacije.

"To je više od samih jela", rekao je de Mast. "Uključuje i društveni i ekološki kontekst prehrane."

Međutim, upozorio je na oprez s romantiziranjem tradicionalnih prehrambenih sustava.

"Ne želimo reći da je u prošlosti sve bilo bolje", rekao je, dodavši da se naslijeđene prehrane ne bi trebale smatrati "zamrznutim muzejskim predmetom".

Migracije, trgovina, klima i kulturne razmjene uvijek su ih mijenjale. Istraživači također upozoravaju da se prehrane baštine ne bi trebalo automatski smatrati zdravijima.

Umjesto toga, njihova vrijednost dijelom leži u velikoj mjeri neistraženoj biološkoj raznolikosti koju predstavljaju.

Inicijativu je djelomično nadahnulo istraživanje koje su de Mast i njegovi kolege proveli u regiji Kilimanjaro na sjeveru Tanzanije.

U randomiziranoj kontroliranoj studiji objavljenoj u časopisu Nature Medicine 2025. godine, istraživači su regrutirali 77 zdravih mladih muškaraca i ispitali što se dogodilo kada su sudionici, naviknuti na pretežno biljnu prehranu Kilimandžara bogatu vlaknima, prešli na zapadnjačku prehranu na dva tjedna.

Druga je skupina napravila obrnuti prelasak. Treća je skupina nastavila jesti svoju uobičajenu prehranu zapadnjačkog stila, ali je na tjedan dana dodala mbege, tradicionalno fermentirano piće od banane i prosa.

Prijelaz s tradicionalne prehrane na zapadnjačku prehranu potaknuo je upalne promjene i izmijenio metaboličke putove povezane s nezaraznim bolestima.

Prelazak s prehrane zapadnjačkog tipa na tradicionalnu prehranu imao je pretežno protuupalne učinke, kao i konzumacija mbege.

Neke su se promjene zadržale četiri tjedna nakon završetka intervencije.

"Već nakon dva tjedna vidjeli smo jasne promjene u funkciji imunološkog sustava", rekao je de Mast.

Rezultati su bili osobito značajni jer se većina znanstvenih istraživanja o biološkim učincima prehrambenih obrazaca usredotočila na mali broj opsežno proučavanih prehrana, posebice na mediteransku prehranu i prehranu iz Japana.

"To nas je potaknulo na razmišljanje da, kad je riječ o prehrani, uzimamo u obzir i imamo znanstvene podatke samo o vrlo malom broju prehrana, osobito o mediteranskoj prehrani", rekao je de Mast.

Novi članak u časopisu Nature Medicine navodi da se većina istraživanja bioloških učinaka prehrane usredotočila na europske i istočnoazijske populacije, posebice na mediteransku prehranu i japansku prehranu.

Nasuprot tome, prehrambeni sustavi u Africi, Latinskoj Americi, Južnoj i jugoistočnoj Aziji te na Pacifiku ostaju usporedno nedovoljno istraženi, iako u mnogim od tih regija rastu pretilost i nezarazne bolesti povezane s prehranom.

"Pogledajte koliko smo naučili samo o mediteranskoj prehrani", rekao je de Mast.

Inicijativa Svjetska prehrana planira proširiti bazu dokaza kroz dvije komplementarne komponente.

Atlas svjetske prehrane dokumentirat će naslijeđene prehrambene sustave u standardiziranom, javno dostupnom resursu. Zabilježit će sastojke, izvore, metode prerade i pripreme, zajedno s ponašanjima koja uključuju vrijeme obroka, grickanje, post i zajedničko jelo, odnosno jedenje s drugima.

Projekt Svjetska prehrana istražit će odabrane prehrane koristeći standardizirane biološke istraživačke protokole, što znanstvenicima omogućuje usporedbu njihovih učinaka na imunitet, metabolizam i mikrobiom u različitim populacijama.

De Mast je rekao da je zajednička metodologija ključna jer su postojeća istraživanja često raspršena, a istraživači koriste različite tehnologije i dizajne studija koji otežavaju izravno uspoređivanje.

"Što ako okupimo ljude i ne počnemo sve raditi na drugačiji način, već pokušamo koristiti neku vrstu nacrta?" rekao je.

Inicijativa također u konačnici ima za cilj uspostaviti federiranu multi-omsku biobanku koja povezuje izloženost prehrani s imunološkim, metaboličkim i mikrobiomskim karakteristikama.

Kako se sve više istraživača pridružuje inicijativi, potencijalni projekti se šire od Tanzanije i Etiopije do Indije, Indonezije, Brazila, Kanade i Europe.

"Indija je laboratorij", rekao je de Mast. "Kad je riječ o raznolikosti hrane, Indija je, naravno, vrlo dobar primjer."

Afrika nudi brojne druge primjere tradicionalnih prehrambenih sustava koji su i dalje slabo proučeni, uključujući Etiopiju s njezinim drevnim žitaricama i praksama fermentacije.

"Imaju drevnu žitaricu zvanu teff, koja se fermentira", rekao je de Mast. "To je svakodnevna hrana, jedna od njihovih glavnih namirnica. U drugim područjima puno se jede proso i sirak."

"Uzmite teff", dodao je. "Ne sadrži gluten. Ne uzrokuje one vrste vrhova glukoze koje vidimo drugdje."

"Etiopske prehrane temeljene na naslijeđu različite su od svega ostalog", rekao je de Mast.

Prema de Mastu, cilj nije uvjeriti sve da usvoje određenu tradicionalnu prehranu.

"Mnogo toga možemo naučiti i iz ovih spoznaja", rekao je. "Ne kažem da bismo svi trebali početi jesti kao u Etiopiji. Nikako."

Umjesto toga, istraživači bi mogli identificirati određene namirnice, tehnike ili kombinacije koje bi mogle proširiti raspon znanstveno potkrijepljenih prehrambenih praksi.

"Ako već vidite kako se naša prehrana promijenila posljednjih godina, barem u Nizozemskoj, konzumira se mnogo azijske kuhinje", rekao je de Mast. "Zašto ne bismo imali i komponente iz prehrana baštine?"

De Mast je inicijativu World Diet Initiative opisao kao napor koji proizlazi iz temelja, a ne kao konvencionalni istraživački projekt s definiranim krajem.

Istraživači se nadaju da će se inicijativa proširiti tijekom nadolazećih desetljeća, uključujući više institucija, zajednica i financijera u koordinirani međunarodni napor za razvoj atlasa i podršku usporedivim biološkim studijama diljem zemalja.

"Web-stranica postoji", rekao je de Mast. "Spremni smo započeti sada."

Osim Tanzanije i Etiopije, inicijativa okuplja istraživače zainteresirane za rad u zemljama poput Indije, Indonezije i Brazila.

"Stvarno se nadamo da ćemo se kao inicijativa proširiti", rekao je de Mast.

"Mislim da je važno proširiti naš pogled, jer ima još toliko toga za naučiti iz svega što postoji u svijetu", zaključio je.