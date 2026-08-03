Italija pojačava kontrole maslinovog ulja nakon što su inspektori otkrili raširene nepravilnosti

Dvotjedna inspekcijska kampanja rezultirala je zapljenom u iznosu od 10,3 milijuna eura, potaknuvši pozive na strože kontrole, brže izvještavanje o transakcijama i digitalnu sljedivost.

Talijanske vlasti najavile su pojačane inspekcije u cijelom lancu opskrbe maslinovim uljem nakon što je kratka, ciljana operacija otkrila značajne nepravilnosti, uključujući lampante ulje plasirano kao ekstra djevičansko i stotine tona proizvoda bez odgovarajuće dokumentacije.

Postizanje potpune sljedivosti putem blockchaina ili drugog sustava bio bi način da se izbjegnu ove krize . – Tommaso Battista, predsjednik udruge poljoprivrednika Copagri

Tijekom prva dva tjedna srpnja, Središnja inspekcija za zaštitu kvalitete i suzbijanje prijevara u prehrambeno-poljoprivrednim proizvodima (ICQRF) provela je 167 kontrola kod 108 operatera. Inspektori su utvrdili neusklađenost kod 17 operatera i izdali 30 prekršajnih naloga.

Inspektori su prikupili 68 uzoraka za specijaliziranu analizu i provjerili više od pet milijuna kilograma maslinovog ulja. Operacija je rezultirala zapljenama u vrijednosti od 10,3 milijuna eura.

Među najznačajnijim nalazima bilo je 30 tona ulja stavljenog u promet kao ekstra djevičansko, a koje su laboratorijske analize klasificirale kao lampante, kategoriju neprikladnu za izravnu ljudsku konzumaciju bez rafiniranja.

Službenici su također privremeno blokirali 350 tona ulja koje je držano bez odgovarajuće računovodstvene evidencije kojom bi se utvrdio njegov podrijetlo. Dodatnih 270 litara zaplijenjeno je zbog nepropisnog navođenja zaštićene zemljopisne oznake.

Neki od nalaza doveli su do tekućih kaznenih istraga.

Na sastanku na kojem su predstavljeni podaci, talijanski ministar poljoprivrede Francesco Lollobrigida najavio je širu ofenzivu protiv prijevara s maslinovim uljem.

Ministarstvo je navelo da će inicijativa uključivati više zajedničkih inspekcija u postrojenjima za proizvodnju, trgovačkim društvima, velikim trgovačkim lancima i lukama, uz povećano uzorkovanje i bližu suradnju između ICQRF-a, carinskih službenika i laboratorija za javno zdravstvo.

Vlasti također namjeravaju povećati primjenu fizikokemijskog, organoleptičkog, ispitivanja na ostatke pesticida, molekularnog i izotopskog testiranja.

Prema ministarstvu, inspekcije maslinovog ulja porasle su za 21,1 posto između 2023. i 2025., kada je provedeno više od 7.200 inspekcija. Gotovo 2.500 inspekcija bilo je usmjereno posebno na proizvode označene kao 100-postotno talijansko ekstra djevičansko maslinovo ulje.

Poljoprivredne organizacije pozdravile su dodatne kontrole, ali su tvrdile da inspekcije same po sebi ne mogu riješiti slabosti sustava za praćenje maslinovog ulja od izvora do krajnjeg potrošača.

"Talijanski sustav sljedivosti maslinovog ulja je nedostatak", rekao je za Olive Oil Times Tommaso Battista, predsjednik poljoprivredne udruge Copagri.

Battista je rekao da velike količine stranog maslinovog ulja i dalje ulaze u Italiju bez analize po dolasku.

"Kad stigne na odredište, nažalost, odavno znamo da se odvijaju takozvane čarobne operacije koje pretvaraju maslinovo ulje u ekstra djevičansko", rekao je. "Očito je da je riječ o kemiji. To nije ništa novo. To je stara priča. U takvim slučajevima maslinovo ulje postaje ekstra djevičansko kroz kemijske operacije."

Kako bi se suprotstavio takvoj praksi, Copagri predlaže digitalni putovnicu koji bi pratio svaku pošiljku maslinovog ulja namijenjenu Italiji, počevši od zemlje izvoznice.

Elektronički zapis identificirao bi podrijetlo i kategoriju ulja te uključio relevantne analize prije ulaska pošiljke u zemlju. Isti bi se podaci zatim pratili uz seriju tijekom prerade, skladištenja i pakiranja.

Copagri je predložio korištenje blockchain tehnologije ili drugog digitalnog sustava za stvaranje i održavanje putovnice kroz cijeli lanac opskrbe.

Prema Battisti, crtični kod ili sličan kod na boci mogli bi potrošačima s vremenom omogućiti da utvrde podrijetlo ulja, a potencijalno i mjesto s kojeg je branjeno maslinovo ulje.

"To znači da kada pošiljka stigne u centar za pakiranje, ne može doći do izmjene", rekao je Battista. "Nijedna čarolija ne može pretvoriti maslinovo ulje koje nije ekstra djevičansko u ekstra djevičansko, niti učiniti da maslinovo ulje koje nije talijansko postane talijansko."

Jedan ključan korak, prema nekoliko poljoprivrednih organizacija, bio bi skratiti vrijeme dopušteno za evidentiranje transakcija maslinovog ulja u Nacionalnom poljoprivrednom informacijskom sustavu Italije, poznatom kao SIAN.

Prema važećim pravilima, trgovci maslinovim uljem moraju evidentirati kupnje i naknadne prijenose u elektronički registar SIAN, uključujući vrijeme svake transakcije.

Masline se moraju dostaviti u mlin, a odgovarajući zapisi dovršiti, unutar šest sati od njihova preuzimanja od strane prvog trgovca.

Zahtjev se odnosi na transakcije između proizvođača i trgovaca, između različitih trgovaca i od trgovaca do mljekara. Poljoprivredne organizacije pozivaju da se isti princip pravovremenog evidentiranja primijeni šire i na maslinovo ulje nakon prešanja.

Tvrde da bi brže i dosljednije evidentiranje nakon mljevenja omogućilo nadležnim tijelima usporedbu uvoza, zaliha, evidencija mlinova i naknadnih transakcija gotovo u stvarnom vremenu.

To bi moglo olakšati otkrivanje neobjašnjivih razlika prije nego što proizvod napusti lanac opskrbe.

Coldiretti je iznijela skup usko povezanih prijedloga za jačanje okvira sljedivosti. Udruženje poljoprivrednika želi da javne baze podataka postanu interoperabilne, počevši s carinskim podacima.

Organizacija je također pozvala vlasti da unakrsno provjere informacije o cijenama s evidencijama o sljedivosti, čime bi se olakšalo otkrivanje anomalija koje se odnose na tržišne cijene, podrijetlo proizvoda, zabilježene količine i kretanje kroz opskrbni lanac.

Coldiretti je zatražio povećanje broja zaposlenika u lukama i na graničnim prijelazima, kao i veću primjenu nuklearne magnetske rezonancije i izotopskog mapiranja. Tvrdi da bi ti analitički alati trebali biti priznati kao valjani dokazi u sudskim postupcima.

"Usklađivanjem baza podataka Carinske uprave i tijela za kontrolu prijevara s evidencijama talijanskih farmi mogli bismo držati cijeli sustav pod kontrolom", rekao je za Olive Oil Times David Granieri, predsjednik udruge maslinara Unaprol i potpredsjednik Coldirettija.

Granieri je pozvao na uspostavu sustava na razini cijele Europske unije po uzoru na SIAN, koji bi uskladio podatke carinskih tijela i ICQRF-a s evidencijama poljoprivrednih gospodarstava i inventarom tvrtki.

Rekao je da najnoviji podaci ICQRF-a pokazuju vrijednost ciljanih inspekcija.

"Ako tražite, pronaći ćete", rekao je Granieri, aludirajući konkretno na otkriće lampante ulja plasiranog kao ekstra djevičansko.

Tvrdio je da uvezeno lampante maslinovo ulje zahtijeva pomnije praćenje jer nije pogodno za izravnu konzumaciju. Nedovoljno praćenje njegovih naknadnih kretanja, dodao je, može stvoriti značajne prilike za prijevaru.

Na europskoj razini Coldiretti poziva na promjene carinskih pravila prema kojima se prehrambeni proizvod može smatrati podrijetlom iz zemlje u kojoj je došlo do njegove posljednje značajne prerade, čak i kada sirovina potječe iz drugog mjesta.

Organizacija tvrdi da bi prehrambeni proizvodi umjesto toga trebali zadržati jasniju vezu s podrijetlom svojih poljoprivrednih sirovina.

Battista je odbacio ideju da bi dodatni troškovi digitalnog sustava sljedivosti nužno učinili nepraktičnim.

Iako bi neki troškovi mogli pasti na teret sektoru, rekao je, zadruge, mlinovi i punionice sve više prepoznaju da dokaziva kvaliteta i podrijetlo pružaju dodanu vrijednost na izvoznim tržištima.

Battista je naveo rastući ugovor o opskrbi njegove zadruge u Abu Dhabiju, gdje se svaka pošiljka uzorkuje po dolasku, a rezultati se uspoređuju s analitičkim certifikatom koji dostavi izvoznik.

"Ako u inozemstvu sve više favoriziraju kvalitetu, postizanje potpune sljedivosti putem blockchaina ili drugog sustava bio bi način da se izbjegnu ove krize", rekao je.

Battista je također povezao pouzdaniju sljedivost s rastućim razlikama u cijenama s kojima se potrošači susreću u maloprodaji.

Rekao je da jeftine boce mogu legitimno sadržavati mješavine maslinovih ulja iz različitih zemalja Europske unije. Međutim, tvrdio je da potrošačima trebaju jasniji alati kako bi ih razlikovali od talijanskih ekstra djevičanskih maslinovih ulja s dokumentiranim podacima o podrijetlu i proizvodnji, za koja je rekao da uključuju znatno veće troškove proizvodnje.

Kada različiti proizvodi nose istu oznaku "ekstra djevičansko", mnogi potrošači razumljivo odaberu najjeftiniju bocu", dodao je. Bolja sljedivost, uz edukaciju potrošača, mogla bi učiniti razlike u podrijetlu i proizvodnji vidljivijima.

Uz inicijativu za jačanje kontrola i sljedivosti, vlada je pokrenula promotivnu kampanju koja se od 11. srpnja emitira na televiziji i radiju Rai.

Posljednjih godina udruge proizvođača maslinovog ulja više puta su pozivale na nacionalne komunikacijske kampanje kako bi se podigla svijest potrošača o zdravstvenim prednostima maslinovog ulja i njegovoj ulozi kao osnovne namirnice talijanske kuhinje.

Najnovija kampanja potiče potrošače da ne gledaju samo na cijenu, već da obratiju veću pozornost na podrijetlo maslinovog ulja, način njegove proizvodnje i što etiketa otkriva o njegovoj kvaliteti.