Izvoz tuniskog maslinovog ulja naglo raste, ali i dalje dominira veleprodaja

Tunisija izvozi rekordne količine maslinovog ulja, ali većina i dalje napušta zemlju u rasutom stanju. Proizvođači kažu da je izgradnja jačih tunijskih brendova u inozemstvu sljedeći izazov.

Tunisko maslinovo ulje neprestano širi svoj doseg na međunarodnim tržištima, pri čemu izvoz oštro raste, osobito u Španjolsku i Italiju, dva njegova najveća kupca. Najnoviji podaci za godinu berbe pokazuju rekordne izvozne količine, istovremeno naglašavajući neprekidnu dominaciju prodaje na veliko.

Poslovanje na veliko je odlično. Donosi novac i pomaže nam da razvijemo poslovanje. No diverzifikacija je važnija. – Ahmed Hamza, Olyfo

Tunis je izvezao 381.200 tona maslinovog ulja u vrijednosti od 4,78 milijardi TND (1,42 milijarde €) tijekom prvih deset mjeseci berbe 2025./2026., prema podacima Nacionalnog opservatorija za poljoprivredu (ONAGRI).

Izvozni volumeni porasli su za 50,8 posto u odnosu na isti period prethodne poljoprivredne godine, dok su prihodi porasli za 41,2 posto. Iako su preostala još dva mjeseca za izvještavanje, ukupna količina od 381.200 tona već je premašila 365.000 tona izvezanih tijekom cijele poljoprivredne godine 2019./2020. Međutim, 85,5 posto tih izvoza otpremljeno je u rasutom stanju.

Snažna međunarodna potražnja jedan je od čimbenika koji potiču kontinuirana ulaganja u nove maslinike i proširenje proizvodnih kapaciteta diljem zemlje. Unatoč prirodnoj izmjeni između obilnijih i oskudnijih berbi i rastućim klimatskim pritiscima, prosječna proizvodnja Tunisa s vremenom je nastavila rasti.

"U posljednjih deset godina mnogi su ulagali u nove maslinike i proširenje proizvodnje, i možete vidjeti kako se osnovni brojevi u proizvodnji maslinovog ulja s godinama povećavaju", rekao je za Olive Oil Times Ahmed Hamza, suosnivač i direktor nagrađivanog proizvođača Olyfo.

Prema podacima USDA-e, površina pod nasadima iznosi 2,06 milijuna hektara u razdoblju 2024./2025. i 2,10 milijuna hektara u razdoblju 2025./2026., dok se za 2026./2027. procjenjuje na 2,15 milijuna hektara.

To širenje ne otklanja nagli pad između pojedinačnih berbi. Najah Saïdi Hamed, predsjednik Nacionalne komore proizvođača maslina, rekao je za Mosaïque FM da bi proizvodnja mogla pasti na oko 300.000 tona u sezoni 2026./2027. s približno 500.000 tona u prethodnoj sezoni, pad od oko 40 posto.

Očekivani pad prvenstveno je pripisala naizmjeničnom ciklusu plodnosti masline i rekla da bi više međunarodne cijene mogle održati prihode od izvoza bliskima onima iz prethodne sezone unatoč nižoj proizvodnji.

Klimatski uvjeti mogu pojačati te oscilacije u proizvodnji. U Sousseu je Hassen Latif, čelnik Regionalne unije za poljoprivredu i ribarstvo, rekao da je početna procjena od 100.000 tona maslina smanjena za 10 posto, na 90.000 tona, nakon iznimno visokih ljetnih temperatura.

"Najveći izazov je klima", rekao je Hamza. U Kairouanu, gdje živi, temperature su na neke ljetne dane premašile 50 stupnjeva Celzijevih. "Mislim da to neće odmah imati utjecaja", rekao je. "Ali na srednji i dugi rok, to će nas sve staviti na kušnju."

Kako se proizvodnja maslinovog ulja širi, a izvoz doseže nove vrhunce, tuniski proizvođači traže načine da ostvare veću vrijednost prodajom pod vlastitim markama. (Fotografija: Olyfo)

Tijekom prvih deset mjeseci usjevne godine 2025./2026., maslinovo ulje u rasutom stanju činilo je 80,7 posto prihoda od izvoza, u usporedbi s njegovim udjelom od 85,5 posto u izvoznim količinama. Pakirano maslinovo ulje predstavljalo je 14,5 posto količina, ali je generiralo 19,3 posto prihoda.

Te se brojke prevode u prosječnu izvoznu vrijednost od približno 16,7 TND po kilogramu za pakirano maslinovo ulje, u usporedbi s 11,8 TND za ulje u rasuti. Međutim, pakirani izvoz ne predstavlja nužno proizvode prodane na međunarodnoj razini pod tunijskim potrošačkim markama.

Istovremeno, izvozni obujam raste brže od prihoda. Povećanje obujma od 50,8 posto, u usporedbi s rastom vrijednosti od 41,2 posto, implicira da je prosječna izvozna vrijednost po kilogramu tijekom desetomjesečnog razdoblja pala za oko šest posto na godišnjoj razini.

To slijedi nakon mnogo oštrije korekcije cijena tijekom prethodne berbe. Podaci ONAGRI-ja pokazali su da je do kraja veljače 2025. prosječna izvozna cijena pala za 48 posto u odnosu na prethodnu godinu, s 26,41 na 13,73 TND po kilogramu. Pad tržišta također je potaknuo kontroverzu o navodnim financijskim nepravilnostima za koje su neki predstavnici sektora rekli da su pridonijele pritisku na domaće i međunarodne cijene.

U novije vrijeme cijene pokazuju znakove stabilizacije. ONAGRI je izvijestio da je prosječna izvozna cijena u kolovozu 2026. bila za 7,1 posto viša nego u kolovozu 2025.

"Veleprodaja podržava poljoprivrednike, izvoznike, mlinare… Sve", rekao je Hamza. "Trebali bismo to iskoristiti, ali također moramo izlaziti na tržište i pokušavati plasirati brendirane proizvode."

Španjolska je kupila 31,9 posto tuniškog izvoza maslinovog ulja po količini između studenog 2025. i kolovoza 2026., a slijedi je Italija s 19,8 posto. Zajedno, te su dvije zemlje apsorbirale više od polovice tuniškog izvoza.

Koncentracija je još jača kod organskog maslinovog ulja. Italija je činila 39 posto volumena izvoza organskog maslinovog ulja tijekom istog desetomjesečnog razdoblja, a Španjolska dodatnih 26 posto. Samo 6,3 posto izvoza tunijskog organskog maslinovog ulja po volumenu bilo je pakirano.

Analiza Svjetske banke iz 2020. godine o vrijednosnom lancu tuniskog maslinovog ulja, temeljena na ranijim trgovačkim obrascima, pokazala je da su Španjolska i Italija uvozile tunisko maslinovo ulje u rasutom stanju uglavnom za preprodaju pod vlastitim markama ili za miješanje s domaćim uljima.

Faouzi Zayani, predsjednik udruge Zitouna, izjavio je u rujnu da postojanost veleprodaje lišava tunisko maslinovo ulje dijela vrijednosti stvorene u kasnijim fazama lanca opskrbe.

Zayani je rekao da se tuniski maslinov ulje isporučeno europskim kupcima može miješati s drugim uljima i plasirati na tržište s generičkim naznakama podrijetla, kao što je "izvan Europske unije", bez istaknutog navođenja Tunisa kao izvora.

Također je istaknuo organsko maslinovo ulje kao primjer problema, tvrdeći da organska proizvodnja i dalje napušta zemlju u rasutom stanju, a da ne ostvaruje punu korist od svojih prednosti u pogledu podrijetla i kvalitete.

Maslinici se protežu kroz suhi unutrašnjak Tunisa, gdje proizvođači nastavljaju ulagati u nove sadnje i proširenje proizvodnih kapaciteta. (Foto: Olyfo)

"Veleprodaja je dobar posao", rekao je Hamza. "Ali mislim da, kako se naše količine nastavljaju povećavati i kako sve više ljudi ulaže u sadnju maslina, ne bismo se trebali oslanjati samo na tradicionalne kupce."

Prodaja pod tuniskim brendom zahtijeva uspostavljanje logistike i distribucije, pronalaženje kupaca i stvaranje potražnje na svakom stranom tržištu. Novi napori kooperativa i nagrađivanih proizvođača ilustriraju taj napor.

"Glavni je izazov imati sposobnost ući u određenu zemlju u kojoj želite prodavati, otvoriti pravnu osobu, imati skladište, izgraditi tim i ići kucati na sva vrata", rekao je Hamza. "Prije dvije godine unajmio sam kombi, napunio ga bocama i kartonima maslinovog ulja i prešao SAD od New Yorka do Los Angelesa, kucajući na sva vrata", dodao je.

Olyfo je primijenio sličan pristup u Ujedinjenom Kraljevstvu, uspostavivši lokalno partnerstvo, uvozeći robu i izravno se obraćajući trgovinama, kuharima i organizatorima prehrambenih događanja. Trebalo je oko godinu dana da se uspostavi logistika, dosegne desetke trgovina i počne stjecati prepoznatljivost među kuharima.

"Morate ponijeti robu, otići u tu zemlju, govoriti njezin jezik, naučiti njezinu kulturu i povezati se s pravim ljudima", rekao je Hamza. "Ne postoji čarolija ni tajna formula. To se neće dogoditi preko noći."

Veliki izvoznici, usporedno, imaju iza sebe desetljeća komercijalnih odnosa. "To je tradicionalno poslovanje koje postoji najmanje 30 godina", rekao je Hamza.

Zayani je pozvao na uspostavu trajnijeg tuniskog trgovačkog predstavništva u inozemstvu kako bi se proizvođačima pomoglo u dobivanju pristupa tržištima u razvoju te promicanju pakiranih proizvoda i tuniskih brendova.

Hamza također vidi međunarodni identitet tuniskog maslinovog ulja kao dio jednadžbe koji nedostaje.

"Italija je godinama gradila brend", rekao je. "Glazba je doprinijela, moda je doprinijela, filmska industrija je doprinijela. Talijani su izgradili brend dolce vita, predivne hrane i obiteljskog poslovanja. Kada kupujete talijansko, ne kupujete samo maslinovo ulje; to je baka, to je obiteljska ljubav."

Koordinirani promotivni napori Španjolske uključuju trogodišnju kampanju koju je Španjolski interprofesionalni forum za maslinovo ulje pokrenuo u Sjedinjenim Američkim Državama u srpnju 2026. godine s proračunom od 22 milijuna eura, što je najveća investicija te organizacije na jednom stranom tržištu.

Tunisija je također povećala svoju promotivnu aktivnost. Mourad Ben Hassine, glavni direktor Centra za promociju izvoza (CEPEX), rekao je da agencija planira barem udvostručiti broj promotivnih inicijativa za maslinovo ulje u 2026. godini na 50 ili više, s posebnim naglaskom na pakirano maslinovo ulje i razvoj novih tržišta.

Hamza vjeruje da veliki dio posla izgradnje tunijskog identiteta u inozemstvu i dalje leži na pojedinačnim proizvođačima. "Vidim mnogo napora kroz veleposlanstva, ali to nije na razini na kojoj bi trebalo biti", rekao je. "Većina onoga što se događa zapravo je napor privatnog sektora."

Hamza je rekao da napori tvrtke Olyfo na inozemnim tržištima ne ciljaju samo na promociju tvrtke, već i na podizanje svijesti o Tunisu kao zemlji proizvođaču maslinovog ulja.

"Prije nego što prodamo sebe, moramo prodati zemlju, a zemlja će prodati nas", rekao je.

"Veleprodaja je sjajna. Donosi novac i pomaže nam da razvijemo poslovanje", dodao je Hamza. "Ali diverzifikacija je važnija."

"Tunisko maslinovo ulje zaslužuje da se o njemu govori po imenu", rekao je. "I mislim da bi trebalo imati vlastitu zastavu."