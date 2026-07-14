Maslinini koštice dobivaju novi život u namještaju, podovima i asfaltu

Nekada uglavnom korištene kao biomasno gorivo, koštice maslina postaju tražen materijal za održivi namještaj, unutarnje panele, građevinske proizvode i obloge s nižom emisijom ugljika.

Procjenjuje se da se svake godine tijekom mljevenja maslina za maslinovo ulje proizvede 1,2 milijuna metričkih tona zdrobljenih košpica maslina, poznatih i kao kamenje, što podržava sve širi raspon primjena i razvijajući se lanac opskrbe.

Prema Španjolskoj udruzi za biomasu (Avebiom), mnoge od najvećih španjolskih mljekara za maslinovo ulje odvajaju koštice od ostatka maslinovog taloga, koristeći ih za proizvodnju toplinske energije za grijanje mljekara i vode ili ih prodaju kao gorivo za industrijske kotlove.

Oko trećine košpica se čisti i obrađuje radi smanjenja udjela vlage prije prodaje po višoj cijeni od neobrađenih košpica za uporabu kao obnovivo gorivo u kućnim kotlovima.

Međutim, sve veći broj tvrtki u sektoru maslinovog ulja pretvara košpice u građevinske i dizajnerske proizvode, odgovarajući na potražnju za održivim građevinskim materijalima i iskorištavajući jedinstvena svojstva tog materijala.

"Naš interes za rad s otpadom maslinara proizlazi iz stvarne potrebe s kojom se mi, kao urugvajski proizvođači, suočavamo zbog relativno niskog udjela ulja u našem voću", rekao je za Olive Oil Times Martín Robaina, direktor tvrtke Olivos de las Ánimas.

"Zato smo shvatili da moramo bolje iskoristiti sve nusproizvode nastale tijekom prerade", dodao je. "Počeli smo tražiti načine kako bismo tim ostacima dodali vrijednost razvijanjem različitih primjena za njih."

Prije tri godine proizvođač iz Maldonada kupio je stroj za odvajanje koštica od ostatka maslinovog materijala, s početnim namjerom da koštice koristi kao biogorivo, a aktivni ugljen za filtriranje otpadnih voda iz maslinika.

Dok su istraživali druge mogućnosti, Robaina i njegov poslovni partner, Marcelo Ortega, upoznali su nekoga tko je radio s smolom i recikliranim drvnim otpadom.

"Predstavili smo mu maslinine koštice kako bismo vidjeli misli li da se od njih mogu napraviti korisni proizvodi", rekao je Robaina. "Tako smo postupno počeli razvijati niz proizvoda."

"Počeli smo s kuhinjskim daskama za rezanje, tanjurima i podmetačima", dodao je. "Sada počinjemo razvijati i podne te zidne obloge."

Robaina je rekao da je tvrtka također eksperimentirala s različitim bojama smola te je nedavno proizvela i cijeli stol napravljen od usitnjenih maslininih koštica povezanih smolom.

Proizvođači namještaja među su kupcima panela od maslininih košpica tvrtke Pit-to-Table. (Fotografija: Pit-to-Table)

"Bilo je to vrlo iskustvo jer potrošači cijene kada vide kako se poljoprivredni nusproizvodi pretvaraju u nove proizvode", rekao je. "Cijene činjenicu da naš otpad koristimo i da prihvaćamo kružnu ekonomiju."

Olivos de las Ánimas projektira novi butični prostor u svojim maslinicima sa zidovima i podovima od panela od maslininih košpica.

"Želimo da posjetitelji materijal iskuse iz prve ruke", rekao je Robaina.

Gotovo 12.000 kilometara dalje, na mediteranskom otoku Cipru, dizajnerska tvrtka Pit-to-Table također kombinira masline s vezivom kako bi proizvela dekorativne i funkcionalne panele.

Suosnivač Mustafa Afşaroğlu rekao je za Olive Oil Times da su ga djetinjstvo provedeno oko mlina za masline na sjeveru Cipra, karijera dizajnera interijera u Londonu i pandemija bolesti COVID-19 naveli da preispita proces mljevenja maslina kao izvor održivih građevinskih materijala.

"Obratili smo se nekolicini poljoprivrednika na Cipru da vidimo hoće li se pridružiti i opskrbiti nas maslinovim košticama kako bismo mogli započeti s testiranjem", rekao je.

"Trebalo nam je više od samog prototipa", dodao je Afşaroğlu. "Također smo morali razumjeti ekonomsku stranu jer smo željeli kupiti koštice od poljoprivrednika, a ne jednostavno ih uzimati."

"Na taj način mogli bismo pomoći u stvaranju novog lanca opskrbe i vrijednosnog lanca oko otpadnog proizvoda koji su ionako već nakupljali", nastavio je.

Osnivači su uzeli maslinovo ulje i ručno odvojili kožice od koštica kako bi spriječili da ijedna kožica dospije u konačni proizvod.

"Naš cilj nije bio samo postići pravu veličinu čestica", rekao je Afşaroğlu. "Također smo željeli vrlo fin materijal, gotovo u prahu."

"Ručno smo zdrobili dio koštica, sve pomiješali s vezivom i napravili naš prvi mali uzorak", dodao je.

Pit-to-Table surađuje s lokalnim istraživačima kako bi se, nakon proizvodnje panela, proširio na druge vrste građevinskih materijala na bazi maslininih košpica. (Fotografija: Pit-to-Table)

Nakon razvoja nekoliko prototipova, Afşaroğlu i njegovi suosnivači odlučili su se za materijal s teksturom i izgledom nalik plutu.

Uvrstili su panel na bazi maslininih koštica u natjecanje Programa Ujedinjenih naroda za razvoj u održivom dizajnu i osvojili novčanu nagradu.

Korištenjem novca od nagrade, osnivači su naručili lokalnu tvrtku za inženjering materijala da odredi najbolji omjer maslininih košpica i veziva. Do 2025. godine proizveli su svoje prve panele za prodaju.

Afşaroğlu i njegovi kolege počeli su surađivati s dva uzgajivača maslina, jednim na svakoj strani podijeljenog otoka. Plaćaju 250 eura po metričkoj toni maslininih košpica i na kraju su počeli prodavati gotove panele za 300 eura po komadu.

Afşaroğlu je rekao da materijal privlači dizajnere zbog svojih vodootpornih i otpornih na mrlje svojstava, biokompozitne strukture i prepoznatljivog izgleda.

"Najveća prodajna prednost našeg materijala za dizajnere jest detalj na rubu", rekao je. "Kod konvencionalnih ploča poput laminiranog MDF-a obično se postavlja PVC rubna traka kako bi se sakrilo izloženo MDF jezgro."

"S našim materijalom je obrnuto", dodao je Afşaroğlu. "Kada ga prerežete, otkrivate maslinine koštice, a otkrili smo da to stvara vrlo prepoznatljivu estetiku."

"Umjesto da prekrivamo rubove, mi ih ističemo", nastavio je. "Time se uklanja potreba za dodatnim materijalima, obradom i radom."

Do danas su, prema Afşaroğluyevim riječima, glavni kupci tvrtke bili dizajneri namještaja i dekorateri interijera koji daju prednost održivim materijalima.

"Proizvođači namještaja kupuju materijal od nas i koriste ga u proizvodima kao što su stolovi za prijenosna računala, stolići za kavu, blagovaonski stolovi i police, za vodoravne i okomite površine", rekao je.

Afşaroğlu (desno) suosnovao je tvrtku Pit-to-Table ubrzo nakon povratka na Cipar tijekom pandemije bolesti COVID-19. (Fotografija: Pit-to-Table)

"Već surađujemo s nekoliko proizvođača u Ujedinjenom Kraljevstvu i diljem Europe i nastavljamo širiti tu mrežu", dodao je Afşaroğlu.

Dizajneri, uključujući dizajnere interijera, dizajnere namještaja i arhitekte, čine drugu glavnu skupinu kupaca tvrtke.

"Na primjer, jedan dizajner koristi našu ploču za recepcijski pult u odvjetničkom uredu u Londonu", rekao je Afşaroğlu.

Afşaroğlu planira surađivati s inženjerima s lokalnih sveučilišta kako bi slijedio put sličan onome tvrtke Olivos de las Ánimas i istražio potencijal podova i obloga na bazi maslininih košpica.

Drugdje na Mediteranu, istraživači i dužnosnici u Barceloni pripremaju se za prekrivanje nekih gradskih ulica asfaltom koji sadrži biochar na bazi maslininih košpica.

Prema gradskom vijeću Barcelone, asfalt s manjim utjecajem koristit će se u projektima javnih radova od listopada do prosinca 2026. godine.

Vlasti će prikupljati podatke o performansama asfalta tijekom sljedećih 12 mjeseci prije objave izvješća 2028. godine.

Ako testovi budu uspješni, gradsko vijeće je navelo da bi nova formula asfalta mogla smanjiti emisije iz uličnog asfaltiranja za 75 posto.

Istraživači Politehničkog sveučilišta Katalonije, koji su sudjelovali u razvoju formule, prethodno su izjavili da materijal pruža obećavajuće mehaničke performanse i veću otpornost na prodor vode od konvencionalno proizvedenog asfalta.