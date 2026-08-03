U podnožju sicilijanskih planina Climiti, obiteljsko imanje gleda u budućnost

Proizvođač petog koljena na jugoistoku Sicilije obnavlja obiteljsku imovinu i istovremeno ulaže u kvalitetu maslinovog ulja, održivost i obrazovanje.

Na jugoistoku Sicilije planine Climiti čine posljednji rub Iblejskog platna dok se ono spušta prema Jonskom moru.

Proglašeno mjestom zajedničkog značaja Europske unije, ovo područje podržava bogatu bioraznolikost na oštrom bijelom vapnenačkom terenu koji sadrži naslage školjki iz miocena.

Ne bismo trebali iscrpljivati zemlju radi profita, već je poboljšati i ostaviti ono što smo primili u boljem stanju nego što smo zatekli. – Giovanni Bonfiglio, Azienda Agricola Santa Catrini

Pejzaž je isprepleten špiljama i pećinama poznatim po paleontološkim otkrićima, nekropolama iz brončane dobi i bizantskim ostatcima u stijeni.

Santacatrini se nalazi u podnožju visoravni, u blizini sela Melilli. Posjed od 90 hektara obuhvaća oko 40 hektara maslinika posađenih autohtonim sortama.

Nazvan po lokalnoj kontradi, naziv imanja vjerojatno se odnosi na obližnju crkvu isklesanu u stijeni, od koje su ostali samo neki kamenovi.

"Mislim da sam se zaljubio u ovo zemljište i ovaj posao zahvaljujući svom djedu, Gaetanu Pelusu, kojeg sam pratio po farmi tijekom ljetnih dana svog djetinjstva", rekao je Giovanni Bonfiglio, peto pokoljenje svoje obitelji koje vodi tvrtku.

"Bio je iznimno briljantan, kreativan i proaktivan, vulkan ideja koji je neprestano pokretao nove, često inovativne projekte i uvijek je nešto petljao", prisjetio se Bonfiglio.

"Uključivao me, objašnjavao mi što radi i uvlačio me u to", dodao je. "S divljenjem sam ga pratio posvuda po farmi. Kao znatiželjno dijete željno svega vidjeti i otkrivati nove stvari, ovo mi je mjesto, sa svojim liticama, prapovijesnim ostacima i šumama, bilo poput ogromnog igrališta. Tako sam se sve zaljubio."

Bonfiglio sada živi u kući u kojoj su nekada živjeli njegovi djed i baka. Ljeta koja je proveo s njima u Santacatriniju bila su toliko utjecajna da se web-stranica tvrtke otvara zvukom cikada koji bi trebao prizvati sjećanja na ta vremena.

Taj zvuk podsjeća na suncem okupana voćnjaka imanja, gdje među kredasto bijelim suhim kamenim zidinama rastu masline, bademi, rogač i limuni.

Posjed proizvodi organsku DOP Monti Iblei Arita, mješavinu dobivenu prvenstveno od maslina sorte Nocellara Etnea, zajedno sa sicilijanskim sortama Biancolilla, Moresca, Nocellara Messinese i Nocellara del Belice.

Povijesni gaj sadrži oko 150 drevnih maslina. Drugi maslinik, posađen 1960-ih, ima široku rasporednost od 12 x 12 metara, dok su najnoviji gajevi razmaknuti šest metara.

"Djed je farmu prepustio mojoj majci, koja ju je u suštini održavala i nastavila prodavati većinu maslina", rekao je Bonfiglio.

U međuvremenu je Bonfiglio diplomirao ekonomiju i počeo raditi za veliku multinacionalnu tvrtku, gdje je ostao 15 godina.

"Kao stručnjak, mnogo sam putovao, ponekad i do 90 letova godišnje", rekao je. "Bio je to život globetrottera, ali moje srce je uvijek bilo ovdje, u Santacatriniju. Stoga sam sve svoje slobodno vrijeme i financijska sredstva uložio u modernizaciju tvrtke."

Bonfiglio se 2008. godine pridružio upravi imanja, započeo je modernizaciju poslovanja i posadio dodatnih 20 hektara maslinika. Godine 2015. napustio je svoju prethodnu karijeru kako bi se u potpunosti posvetio radu u Santacatriniju.

"Tijekom svoje dosadašnje karijere dugo sam to planirao, ali kad ste na pokretnoj traci, teško je sići", rekao je. "Na kraju sam rekao: 'Dosta.'"

"To je poglavlje mog života bilo završeno i bilo je vrijeme da se u potpunosti posvetim svojoj tvrtki i nečemu što je doista bilo moje", dodao je Bonfiglio. "Od samog početka usredotočio sam se na proizvodnju visokokvalitetnog maslinovog ulja i širenje na inozemna tržišta. Godine 2022. ostvario sam svoj san o osnivanju vlastite mljekare."

Bonfiglio osobno upravlja mlinom Mori-Tem, koji ima modernu tehnologiju mljevenja maslinovog ulja.

Budući da berba obično počinje u rujnu, kada su temperature još uvijek visoke, integrirani rashladni uređaj omogućuje mu održavanje procesa ekstrakcije na kontroliranoj temperaturi.

"Kvaliteta je u središtu moje osobne filozofije", rekao je Bonfiglio. "Što god radim, nastojim to učiniti na najbolji mogući način."

"Čak i prije nego što smo imali vlastiti mlin, nisam surađivao s najbližim; putovao sam dalje kako bih došao do najboljeg", dodao je. "Isti standard vodi moju viziju za ovo područje, koje je blagoslovljeno izvrsnim terroirom i zdravim okolišem čije očuvanje zagovaramo."

Farmeri rade na uvođenju sustava kružnog gospodarstva. Mokri talog iz dvostupanjske preše djelomično se koristi kao stočna hrana za konje koji slobodno pasu na imanju, a djelomično kao gnojivo za maslinike, koji se također obogaćuju usitnjenim ostacima rezidbe.

Fotovoltaički paneli zadovoljavaju najmanje polovicu energetskih potreba imanja.

Učinkovito upravljanje vodom još je jedan kamen temeljac strategije održivosti imanja.

Podzemna voda iz bunara prikuplja se u spremnik na najvišoj točki farme. Odatle gravitacija održava tlak u cijelom sustavu distribucije, čime se uklanja potreba za pumpama osim pri ponovnom punjenju spremnika.

Voćnjaci se zalijevaju noću kapljevnim sustavom kako bi se smanjilo isparavanje i sačuvala voda.

Mreža kanala također prikuplja oborinske vode s krovova i terasa zgrada imanja i usmjerava ih u podzemni spremnik povezan s ribnjakom nastalim u bivšem kamenolomu.

Rезervoar još nije operativan, ali je osmišljen za prikupljanje i skladištenje vode za buduće hitne slučajeve.

"Vjerujem da je ključna riječ za našu tvrtku autentičnost jer je to ono što najčešće čujem od posjetitelja i gostiju", rekao je Bonfiglio.

"Ne oglašavamo se puno, pa pretpostavljam da oni koji dolaze ovamo otkriju više nego što mi predstavljamo", dodao je. "Kada pitam naše goste za povratne informacije, ono što se najdosljednije ističe jest da osjećaju dubok osjećaj autentičnosti u onome što nudimo."

Drevni mlin opremljen mlinarskim kamenjem i prostirkama za prešanje, koji su nekada koristili Bonfigliovi preci, i dalje stoji u središtu imanja.

Postavljen između 1880. i 1890. godine, mlin je pokretao magarac i ostao je u uporabi do 1950-ih, kada je postao zastario i stavljen po strani.

"Kad uđete u predvorje glavne zgrade tvrtke, odmah se osjećate uronjeni u povijest zbog ove stare opreme koja je još uvijek gotovo operativna", rekao je Bonfiglio.

"Kad sam čistio seosku kuću tijekom obnove, nakon 70 godina neupotrebe, pokušao sam pomaknuti kamen za mljevenje i on se počeo ponovno okretati kao da je pomaknut tek dan prije", dodao je. "Osjećao sam se kao da imam posla s nečim što je dizajnirano da se ne pokvari."

Povijesni mlin sada je središnji dio tura koje se nude u sklopu oleoturističkog programa imanja. Nalazi se pokraj ugostiteljskih sadržaja izgrađenih tijekom obnove obiteljske maserije iz 19. stoljeća.

"Stari mlin sada uživa u drugom životu kroz naše oleoturističke aktivnosti", rekao je Bonfiglio. "Koristim ga kako bih naše goste upoznao s poviješću ove zemlje i svijetom maslinovog ulja."

"Mislim da je glavni problem u našem sektoru nedostatak znanja i postojanje pogrešnih predodžbi o maslinovom ulju", dodao je. "Iz tog razloga snažno sam posvećen poticanju i promicanju kulture maslinovog ulja."

Bonfiglio je rekao da je skrbništvo središnje za tu kulturu.

"Ne bismo trebali iscrpljivati zemlju radi profita, već je poboljšavati i ostaviti ono što smo primili u boljem stanju nego što smo zatekli", rekao je. "Za mene je to ključ za bolju budućnost za sve i to je ono što pokušavam prenijeti svom sinu."

"Nadam se da će se dogoditi isto što i kad sam bio dijete i da će krenuti mojim stopama", dodao je Bonfiglio. "Naravno, želim da bude slobodan odabrati sve što ga čini sretnim."