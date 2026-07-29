Onda i sada: Španjolska potraga iz 1930. za testom prijevare maslinovog ulja

Terminologija i znanost su se dramatično promijenile od 1930. godine. Borba da maslinovo ulje odgovara onome što piše na etiketi nije se promijenila.

Then and Now ponovno istražuje priče o maslinovom ulju iz arhiva, istražujući kako se industrija promijenila i koji izazovi i dalje postoje.

Prije gotovo stoljeća Španjolska je ponudila znatnu nagradu za metodu otkrivanja miješanja rafiniranog ulja s kvalitetnijim maslinovim uljem. Znanost se dramatično promijenila, ali poticaj za lažno prikazivanje sadržaja boce i dalje postoji.

Godine 1930. Španjolska je ponudila znatnu nagradu za otkrivanje lažnog maslinovog ulja.

12. listopada 1930., New York Times je izvijestio da je španjolska vlada nudila 50.000 peseta (otprilike 110.000 američkih dolara u današnjoj vrijednosti) za pouzdanu metodu otkrivanja rafiniranog maslinovog ulja pomiješanog s onim što je novina nazvala "čistim" uljem.

Kratki članak pod naslovom "Borba protiv prijevare s maslinovim uljem" opisao je problem koji je i danas prepoznatljiv: lošije ulje moglo se preraditi, pomiješati s boljim uljem i prodati, a da kupci nisu znali točno što dobivaju.

Gotovo stoljetno izvješće nudi otkrivajući uvid u probleme koji su oblikovali suvremeno ispitivanje i klasifikaciju maslinovog ulja. (Ilustracija Olive Oil Times)

Prema izvješću, obilne žetve na jugu Španjolske ponekad su ostavljale opale masline na tlu danima prije nego što bi se mogle pokupiti. Ulje proizvedeno od pokvarenog voća imalo je visoku kiselost i druge nedostatke, zbog čega je bilo neprimjereno za prodaju bez rafiniranja.

Rafiniranje je uklonilo veći dio slobodne masne kiseline u ulju i otklonilo neželjene okuse, ali je također učinilo da se ulje nakon miješanja teško razlikuje od ulja bolje kvalitete. Španjolska vlada željela je test koji bi mogao otkriti razliku.

Članak je tvrdio da neko maslinovo ulje prodavano kao "čisto" u Sjedinjenim Državama sadržavalo između 40 i 50 posto rafiniranog ulja. Nije ponudio nikakve dokaze za tu procjenu, ali optužba pokazuje da su zabrinutosti oko autentičnosti na američkom tržištu bile već istaknute prije gotovo stoljeća.

Terminologija koja se koristi za klasifikaciju maslinovog ulja postala je znatno preciznija.

Izvješće iz 1930. godine koristilo je izraz "čisto maslinovo ulje" drugačije nego što ga se koristi danas. Danas označava rafinirano ulje, koje se općenito dobiva miješanjem rafiniranog maslinovog ulja s djevičanskim maslinovim uljem.

Testiranje je također daleko nadmašilo mjerenje kiselosti. Moderne laboratorije ispituju niz spojeva i karakteristika koji mogu otkriti rafiniranje, miješanje s drugim uljima ili prisutnost ulja koja nisu u skladu s kategorijom navedenom na etiketi.

Djevičanska maslinova ulja također ocjenjuju stručna panela za kušanje, koji mogu otkriti nedostatke koje osnovna kemijska mjerenja možda neće uočiti.

Članak iz 1930. također je tvrdio da rafiniranje uklanja svu nutritivnu vrijednost ulja i "ubija" njegove vitamine. To je bilo pretjerivanje. Rafiniranje uklanja arome, okuse i mnoge prirodne manje spojeve, ali ulje koje nastaje i dalje se uglavnom sastoji od masnih kiselina, uključujući oleinsku kiselinu.

Prečišćeno maslinovo ulje samo po sebi nije prijevarno. Obmana nastaje kada je njegova prisutnost prikrivena u proizvodu koji se prodaje kao djevičansko ili ekstra djevičansko, ili kada je pogrešno prikazan stupanj, podrijetlo ili sastav ulja.

Financijski poticaj nije nestao.

Visokokvalitetno maslinovo ulje ima višu cijenu, što stvara prilike za profit zamjenom, miješanjem ili prebrendiranjem jeftinijih proizvoda. Metode za otkrivanje prijevara s maslinovim uljem postale su znatno sofisticiranije, ali isto tako i prakse koje su osmišljene da otkriju.

Izaзов španjolske vlade od 50.000 peseta pripada drugom dobu. Pitanje koje stoji iza njega ne: Kako kupci mogu biti sigurni da je maslinovo ulje u spremniku ono što etiketa navodi?

Gotovo stoljeće kasnije, Španjolska i dalje jača svoj odgovor. Godine 2026. vlada je najavila proširene kontrole protiv prijevara u cijelom lancu proizvoda od maslinovog ulja i maslinovih šljiva, uključujući opsežnije inspekcije, digitalne sustave sljedivosti i provjere temeljene na riziku.

Alati su se promijenili. Natjecanje između autentičnosti i prijevare se nastavlja.

Arhiv: "U borbi protiv prijevare s maslinovim uljem", The New York Times, 12. listopada 1930.