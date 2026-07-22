L'UE approva 540 milioni di euro di aiuti di emergenza per gli agricoltori

L'Unione europea ha approvato un aiuto agricolo d'emergenza pari a 540 milioni di euro e ha ampliato le opzioni di finanziamento a disposizione dei governi per far fronte agli elevati costi dei fertilizzanti e dell'energia.

Gli agricoltori europei avranno a disposizione maggiori risorse finanziarie, mentre gli Stati membri godranno di maggiore libertà nel decidere come distribuirle e quali settori agricoli e produttori necessitino con maggiore urgenza di sostegno.

In risposta ai costi persistentemente elevati dei fertilizzanti e dell’energia legati alla crisi in Medio Oriente, l’Unione europea sta stanziando 540 milioni di euro dalla propria riserva agricola, un fondo di emergenza utilizzato per affrontare gravi crisi agricole.

L’UE ha inoltre adottato modifiche normative che conferiscono ai governi nazionali maggiore flessibilità nell’utilizzo dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC). La PAC è il principale sistema dell’Unione per le sovvenzioni agricole e i finanziamenti allo sviluppo rurale.

Le modifiche consentono ai governi di anticipare i pagamenti agli agricoltori, riorientare i fondi disponibili e istituire misure temporanee di sostegno alla liquidità.

Il 17 luglio gli Stati membri hanno approvato la proposta della Commissione europea di distribuire 540 milioni di euro tra tutti i 27 Stati membri dell’UE.

La Francia riceverà la quota maggiore, pari a 107,1 milioni di euro, seguita dalla Polonia con 66,6 milioni di euro e dalla Germania con 60,3 milioni di euro.

Tra i principali paesi produttori di olio d’oliva dell’Unione, la Spagna riceverà 50,2 milioni di euro, l’Italia 45,6 milioni, la Grecia 20,8 milioni, il Portogallo 9,5 milioni e Cipro 1,5 milioni.

La misura anticrisi concede ai governi nazionali un ampio margine di manovra per stabilire le proprie priorità. Essi potranno integrare gli stanziamenti con finanziamenti nazionali fino al 200% del contributo dell’UE.

La Commissione ha affermato che i fondi dovrebbero compensare gli agricoltori più colpiti dalle perdite economiche legate all’aumento dei costi dei fertilizzanti e dell’energia.

Gli Stati membri devono definire le proprie priorità utilizzando criteri oggettivi e non discriminatori, evitare distorsioni del mercato e garantire che gli agricoltori non ricevano più di un risarcimento per le stesse perdite.

I governi nazionali stabiliranno quali produttori siano stati più gravemente colpiti, l’importo che ciascuno riceverà e se debbano essere privilegiati determinati settori, prodotti o sistemi di produzione.

La struttura di ciascun regime di aiuti nazionale determinerà se le aziende olivicole siano ammissibili e come vengano calcolati i relativi pagamenti.

Gli Stati membri devono distribuire gli aiuti di emergenza entro il 28 febbraio 2027. La Commissione ha affermato che è necessario agire rapidamente poiché gli agricoltori dovranno presto prendere decisioni in materia di acquisti e produzione in vista della stagione produttiva del 2027.

Oltre allo stanziamento di 540 milioni di euro, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato un regolamento separato che amplia le opzioni a disposizione dei governi nell’ambito dell’attuale PAC.

Sebbene le due misure si avvalgano di canali di finanziamento diversi, entrambe rientrano nella più ampia risposta dell’UE all’aumento dei costi dei fertilizzanti e dell’energia.

Il regolamento istituisce un regime temporaneo di liquidità nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale a favore degli agricoltori più colpiti dall’aumento dei costi dei fertilizzanti e di altri fattori di produzione.

Esso potrà essere finanziato con risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale che altrimenti potrebbero rimanere inutilizzate.

Il FEASR può finanziare fino al 65% della spesa pubblica ammissibile nell’ambito del nuovo regime. Gli Stati membri possono fornire un finanziamento nazionale aggiuntivo fino al 200% del contributo del FEASR.

Per accelerare l’erogazione e ridurre gli oneri amministrativi, il sostegno potrà essere erogato sotto forma di importo fisso per ettaro e attuato attraverso i piani strategici nazionali della PAC.

Per l’anno di richiesta 2026, il regolamento aumenta l’anticipo massimo sui pagamenti diretti dal 70 al 75% e consente agli Stati membri di erogare tali pagamenti prima del solito.

I governi possono inoltre adeguare le proprie assegnazioni di pagamenti diretti per il 2027 al fine di riflettere le priorità nazionali e l’evoluzione delle condizioni nei rispettivi settori agricoli.

Le ultime misure fanno seguito alla recente sospensione da parte dell’UE dei dazi sulle importazioni di ammoniaca e urea da diversi paesi. La mossa era volta ad aumentare la disponibilità di fertilizzanti azotati e a ridurre i costi di importazione.

Mentre la sospensione dei dazi doganali è mirata ai prezzi e alle forniture di fertilizzanti, le misure finanziarie appena approvate mirano ad alleviare la pressione già avvertita dagli agricoltori attraverso aiuti diretti, pagamenti anticipati e una maggiore flessibilità nell’utilizzo dei fondi agricoli.

La Commissione europea ha descritto queste iniziative come parte di un più ampio piano d’azione sui fertilizzanti volto a rafforzare la produzione interna, diversificare le fonti di approvvigionamento e ridurre l’esposizione dell’Europa alle turbolenze geopolitiche e dei mercati energetici.

Le organizzazioni agricole hanno esortato i governi ad agire rapidamente per passare dall’approvazione europea a concreti programmi di aiuti nazionali.

Il presidente dell’Associazione degli agricoltori irlandesi, Francie Gorman, ha recentemente dichiarato ai membri del Parlamento europeo che la proposta da 540 milioni di euro non ha ancora prodotto un sostegno tangibile per gli agricoltori.

Ha avvertito che gli agricoltori hanno bisogno di certezze prima di acquistare fertilizzanti per la stagione produttiva 2026-27 e ha chiesto una risposta europea coordinata piuttosto che un’azione nazionale frammentata.

Copa-Cogeca, l’organizzazione europea che riunisce gli agricoltori e le cooperative agricole, stima che la sola tassa europea sulle emissioni di carbonio applicata ai fertilizzanti costerà agli agricoltori 820 milioni di euro nel 2026.

L’organizzazione ha chiesto misure di salvaguardia immediate, una maggiore trasparenza del mercato e provvedimenti per garantire l’approvvigionamento di fertilizzanti per il 2027.

Il Consiglio ha affermato che le misure sono volte a fornire agli Stati membri gli strumenti per garantire un’assistenza urgente e mirata, incoraggiando al contempo un uso più efficiente dei fertilizzanti e l’adozione di alternative a base biologica, a basse emissioni di carbonio e circolari.

L’iter legislativo relativo al regolamento sulla PAC è ora concluso. Esso entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.