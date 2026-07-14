I droni possono salvare i tradizionali terrazzamenti oliveti europei?

Dalla mappatura dell'erosione al trasporto del raccolto, la tecnologia dei droni si sta diffondendo nei oliveti, mentre gli agricoltori cercano soluzioni concrete alla carenza di manodopera, alla scarsità d'acqua e all'aumento dei costi di produzione.

“I droni e l’agricoltura di precisione, nell’ambito della digitalizzazione dell’agricoltura, possono rappresentare una leva decisiva per la competitività degli oliveti tradizionali di montagna”, ha dichiarato ad Olive Oil Times Agustín Andreu García, direttore della Fundación JAV spagnola.

Fortunatamente, l’Europa si è finalmente resa conto di stare frenando una tecnologia fondamentale per la competitività dell’agricoltura europea – Agustín Andreu García, Fundación JAV

La Fundación JAV è un polo pubblico senza scopo di lucro dedicato all’innovazione nel settore agritech con sede a Jaén, nel sud della Spagna, la più grande regione produttrice di olio d’oliva d’Europa. Promuove le tecnologie digitali e l’imprenditorialità nell’agricoltura tradizionale.

Ricerche recenti suggeriscono che i droni potrebbero svolgere un ruolo cruciale nella valutazione del degrado del suolo nelle regioni olivicole del Mediterraneo.

Altri studi evidenziano la crescente importanza dei droni nel monitoraggio delle condizioni delle colture e nel supportare la gestione di precisione negli oliveti di montagna.

Gli agricoltori utilizzano sempre più spesso questa tecnologia per operazioni pratiche che vanno dal controllo dei parassiti e dalla concimazione fogliare alla gestione dell’irrigazione.

Secondo Andreu, l’agricoltura digitale sta contribuendo ad affrontare alcune delle attività più impegnative e pericolose che devono affrontare gli agricoltori che lavorano su pendii ripidi e terreni irregolari.

«Negli oliveti di montagna, dove le pendenze e i dislivelli sono significativi, i trattamenti fitosanitari contro la mosca dell’olivo, la tignola dell’olivo e la macchia del pavone, così come la concimazione fogliare, sono particolarmente ardui, complicati e talvolta persino pericolosi per gli agricoltori», ha affermato.

«I droni rendono questo lavoro notevolmente più semplice in modo rapido, economico ed efficace, poiché un drone che opera in modalità automatica funziona altrettanto bene sia su terreni in pendenza che su quelli pianeggianti», ha aggiunto Andreu.

I droni avanzati sono in grado di rilevare i primi segni di infestazioni da parassiti e di stress idrico, consentendo ai coltivatori di intervenire prima e di ottimizzare l’irrigazione in regioni in cui le risorse idriche sono sempre più scarse.

«Grazie ai droni dotati di telecamere multispettrali, è possibile individuare potenziali infestazioni di parassiti e situazioni di stress idrico in una fase precoce, contribuendo a ottimizzare l’uso dell’acqua di irrigazione, che è particolarmente limitata negli oliveti di montagna», ha spiegato Andreu.

In uno studio recente, i ricercatori hanno utilizzato la fotogrammetria con veicoli aerei senza pilota per creare modelli digitali del terreno ad alta risoluzione di aree trattate con pratiche sostenibili, tra cui l’uso di pacciamatura e biochar.

I ricercatori hanno analizzato in che modo le variabili topografiche e di gestione influenzassero il degrado del suolo.

I dati ricavati dai droni hanno spiegato fino all’81 per cento della variazione nell’erosione del suolo misurata. I ricercatori hanno scoperto che l’erosione era determinata principalmente dalla topografia naturale, in particolare dalla pendenza e dalla lunghezza del versante, insieme alla copertura vegetale, piuttosto che dai trattamenti specifici con pacciamatura o biochar.

Gli uliveti terrazzati si estendono lungo i ripidi pendii di Creta, in Grecia.

Nei paesaggi agricoli vulnerabili, il monitoraggio frequente tramite droni fornisce dettagli senza precedenti per valutare i modelli di erosione e le condizioni sul campo.

Andreu ha inoltre sottolineato le applicazioni emergenti che sono ancora in fase di sviluppo.

«Nel caso dei droni con capacità di trasporto, come il DJI Agras T70 o T100, i droni possono anche aiutare a trasportare il raccolto in aree molto difficili da raggiungere a causa dei pendii ripidi», ha affermato.

Le startup nate dal programma di formazione per operatori di droni della Fundación JAV stanno già svolgendo un’ampia gamma di operazioni agricole.

«Tra queste figurano trattamenti fitosanitari, concimazione fogliare con prodotti liquidi e granulari, impollinazione, controllo biologico dei parassiti tramite il rilascio di crisope e maschi sterili, nonché sorveglianza multispettrale e monitoraggio dei parassiti», ha spiegato Andreu. «Le operazioni di trasporto del raccolto sono attualmente in fase di studio».

Secondo Miguel Córdoba di xFarm Technologies, queste opportunità non sono più limitate alle grandi aziende agricole.

Intervenendo al recente Congresso mondiale sull’olio d’oliva, Córdoba ha affermato che le piattaforme digitali consentono ora ai produttori di medie dimensioni di monitorare gli appezzamenti in tempo reale, ottimizzare l’irrigazione e la concimazione, rilevare le infestazioni da mosca dell’olivo e pianificare le operazioni sul campo con un livello di precisione prima inaccessibile alla maggior parte dei coltivatori.

Il crescente utilizzo di sistemi aerei di precisione negli oliveti fa parte di una più ampia transizione verso l’agricoltura digitale.

I dati presentati al congresso hanno mostrato che gli investimenti globali nell’innovazione digitale per il settore agroalimentare sono aumentati del 21% nel 2025, raggiungendo gli 11,5 miliardi di dollari.

Secondo Andreu, tuttavia, permangono ostacoli significativi.

«La sfida principale è la normativa», ha affermato. «Purtroppo, la legislazione europea non fa ancora distinzione tra i trattamenti aerei effettuati dai droni e quelli effettuati dagli aerei, anche se la deriva dello spruzzo dei droni è estremamente precisa».

Andreu ha spiegato che la nube di irrorazione di un drone si estende solo per circa 10 metri, rispetto ai circa 40 metri di un irroratore montato su trattore e ai circa 150 metri di un velivolo.

A suo avviso, l’attuale quadro normativo sta rallentando l’adozione di una tecnologia che potrebbe rivelarsi particolarmente utile laddove l’utilizzo di macchinari a terra risulti difficile o pericoloso.

«Fortunatamente, l’Europa si è finalmente resa conto che sta frenando una tecnologia fondamentale per la competitività dell’agricoltura europea», ha affermato Andreu.

Si riferiva alle modifiche normative approvate alla fine del 2025, volte a far convergere le norme nazionali verso una maggiore equivalenza tra i trattamenti fitosanitari terrestri e quelli effettuati con i droni.

Altri ostacoli all’adozione includono la scarsa connettività nelle zone rurali, la limitata interoperabilità tra le piattaforme digitali e la resistenza culturale da parte degli agricoltori.

Le immagini multispettrali e termiche raccolte dai droni possono inoltre aiutare i produttori a monitorare lo stato di salute della chioma e lo sviluppo dei frutti, favorendo decisioni più informate sui tempi di raccolta.

Tuttavia, la raccolta di dati aerei è solo una parte del processo. Gli agricoltori hanno spesso bisogno di agronomi e fornitori di servizi specializzati per tradurre le immagini in decisioni pratiche sul campo.

Secondo la Fundación JAV, questo approccio tecnologico rappresenta un passo importante per affrontare le molteplici sfide che i oliveti tradizionali devono affrontare.

«L’agricoltura digitale rappresentata dai droni e dall’agricoltura di precisione è fondamentale per questo obiettivo, ma riteniamo che difendere la competitività degli oliveti tradizionali richieda soluzioni multidisciplinari che affrontino diversi ambiti», ha affermato Andreu.

Tra queste figurano le riforme della Politica Agricola Comune dell’Unione Europea per fornire un maggiore sostegno agli oliveti tradizionali, insieme a una più forte differenziazione dei prodotti, all’etichettatura etica, ai programmi di crediti di carbonio, all’agricoltura rigenerativa, all’agrivoltaico e alle aziende di servizi agricoli dotate di tecnologie digitali.

I droni fanno quindi parte di uno sforzo più ampio volto a mantenere economicamente sostenibile la coltivazione tradizionale dell’olivo in un contesto caratterizzato dai cambiamenti climatici, dalla carenza di manodopera e dall’aumento dei costi di produzione.

Andreu ha affermato che l’atteggiamento dei coltivatori nei confronti dei droni spesso cambia rapidamente una volta che provano la tecnologia in prima persona.

«L’adozione è molto rapida grazie al basso costo, alla velocità di esecuzione e alla comprovata efficacia», ha affermato. «Inoltre crea dipendenza. Una volta che un agricoltore li prova, non torna più a utilizzare il trattore e l’irroratrice convenzionale».