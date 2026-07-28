Gli oliveti tradizionali spagnoli in difficoltà a causa dell’impennata dei costi di produzione
In gran parte del settore olivicolo spagnolo i costi di produzione superano i prezzi di mercato, alimentando nuove preoccupazioni sul futuro della coltivazione tradizionale.
Tra il 2020 e il 2026, i costi medi di produzione dell’olio d’oliva in Spagna sono aumentati di quasi il 57%, con i costi nei oliveti più tradizionali del Paese che ora superano di gran lunga i prezzi di mercato.
I risultati provengono dall’ultima edizione dello Studio sui costi della coltivazione dell’olivo, pubblicato dall’Associazione spagnola dei comuni olivicoli (AEMO). Il rapporto è ampiamente considerato un punto di riferimento per il settore dell’olio d’oliva spagnolo.
A differenza dei calcoli precedenti, lo studio tiene conto del contesto economico più ampio includendo il costo opportunità del terreno e l’ammortamento degli investimenti necessari per la coltivazione, compresi i macchinari.
Il valore del terreno viene spesso escluso dai calcoli dei costi di produzione agricola. Tuttavia, gli autori dello studio hanno affermato che è rilevante quando si confronta la redditività della coltivazione dell’olivo con altri potenziali utilizzi del terreno.
I ricercatori hanno attribuito un costo del terreno pari a 500 euro per ettaro per gli oliveti in regime di agricoltura non irrigua e a 1.050 euro per ettaro per quelli irrigati.
Hanno escluso questo costo dagli oliveti tradizionali non meccanizzabili, noti anche come oliveti di montagna, poiché il terreno presenta generalmente scarse potenzialità per un uso agricolo o commerciale alternativo.
Lo studio ha analizzato sette principali modelli di coltivazione dell’olivo, che vanno dalla coltivazione tradizionale a quella superintensiva.
I risultati presentano una prospettiva desolante per la coltivazione tradizionale dell’olivo in Spagna.
Negli oliveti tradizionali non meccanizzabili, che rappresentano il 17,7% della superficie olivicola spagnola, il costo totale di produzione ha raggiunto i 5,31 € per chilogrammo di olio d’oliva.
La situazione è meno grave negli oliveti tradizionali meccanizzati e parzialmente meccanizzati, sebbene i costi rimangano al di sopra del prezzo medio di mercato, calcolato al momento dello studio a circa 3,26 euro al chilogrammo per tutte le categorie di olio d’oliva.
Gli oliveti tradizionali in cui è possibile una certa meccanizzazione rappresentano la quota maggiore della superficie olivicola spagnola, pari al 32,6%.
Sebbene la meccanizzazione possa essere limitata in questi oliveti, la riduzione della dipendenza dal costoso lavoro manuale ha un effetto significativo sui costi complessivi di produzione.
L’AEMO ha calcolato costi di produzione pari a 4,18 euro al chilogrammo negli oliveti tradizionali irrigati e a 4,67 euro al chilogrammo in quelli tradizionali non irrigati.
Sebbene l’irrigazione aumenti notevolmente le spese operative, le rese più elevate compensano ampiamente i costi aggiuntivi.
Lo studio ha stimato rese medie di 6.000 chilogrammi di olive per ettaro negli oliveti irrigati, rispetto ai 3.500 chilogrammi per ettaro negli oliveti coltivati in regime di agricoltura non irrigata, con conseguente riduzione del costo di produzione per chilogrammo di olio.
All’altra estremità dello spettro si trovano i sistemi di coltivazione intensiva e superintensiva.
Per gli oliveti intensivi coltivati in regime di agricoltura non irrigata, il costo medio di produzione è stato calcolato a 3,52 € al chilogrammo. Sebbene ancora superiore al prezzo di mercato prevalente, tale cifra era significativamente inferiore al costo del modello tradizionale più efficiente.
Le rese più elevate hanno ridotto il costo della coltivazione intensiva con irrigazione a 3,20 € al chilogrammo.
Tra gli oliveti superintensivi, i costi di produzione ammontavano in media a 3,17 € al chilogrammo in condizioni di coltivazione in secca e a 3,08 € al chilogrammo con l’irrigazione, il valore più basso registrato nello studio.
Questi risultati rischiano di intensificare le preoccupazioni riguardo alla sostenibilità a lungo termine della coltivazione tradizionale dell’olivo.
Utilizzando i dati della stagione precedente, la sezione di Jaén del sindacato agricolo spagnolo COAG ha calcolato che i coltivatori che gestiscono oliveti tradizionali in regime di agricoltura non irrigua assistita da macchinari hanno subito perdite dirette pari al 7,8%.
Le perdite hanno raggiunto il 42,6% per gli olivicoltori che gestiscono oliveti tradizionali non meccanizzabili.
In risposta, la COAG di Jaén ha adottato la misura straordinaria, l’ultimo giorno del periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi a luglio, di notificare formalmente al Ministero delle Finanze la propria contestazione delle ipotesi utilizzate per calcolare gli obblighi fiscali degli olivicoltori.
L’organizzazione ha chiesto una profonda revisione del sistema per riflettere le nuove realtà finanziarie che il settore olivicolo spagnolo si trova ad affrontare.