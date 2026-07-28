スペインのオリーブオイル生産量は130万トン、価格は下落

カタルーニャ、アラゴン、バレンシアでの大幅な生産増が、アンダルシアでの急激な減少を一部相殺し、スペインのオリーブオイルの最終生産量は130万トンとなった。

スペインは2025/26年産期に130万メートルトンのオリーブオイルを生産し、政府はこの量が「市場の需要を満たすのに十分」であると述べた。

農業・水産・食品省が発表した最新のデータによると、一部の地域では生産が例年より遅くまで続いた。

同省は月次市場速報で、「2025/26年度の生産は130万トンで終了した。12月から2月にかけての気象要因の影響により、一部の生産地域で収穫が遅れたため、今シーズンは例年よりやや長引いた」と記した。

スペインオリーブ産地自治体協会が2月、嵐「レオナルド」による豪雨と洪水の影響で、世界最大のオリーブオイル生産国である同国の生産量が120万トンに減少すると予測していたことを踏まえると、この最終集計結果は、ボトラーや輸出業者にとって朗報となった。

しかし、生産量は9月の収穫開始前に予想されていた145万トンを依然として大幅に下回った。秋口に降雨不足と例年より暖かい天候が続いたため、果実への油分の蓄積が予想を下回った。

生産量の減少が最も顕著だったのは、国内最大のオリーブオイル生産地域であるアンダルシアで、2024/25年度の115万トンから2025/26年度には97万4,100トンへと減少した。

この減少分は、アラゴン州とバレンシア州での大幅な増産によって一部相殺された。両州の生産量は前収穫年度から4倍に増加し、それぞれ1万7,100トン、2万3,400トンとなった。

スペインで2番目に大きな生産地域であるカスティーリャ・ラ・マンチャでは、比較的緩やかな減少にとどまった。生産量は2024/25年度の14万6,600トンから、2025/26年度には13万8,600トンへと減少した。

エストレマドゥーラ州の生産量は78,300トンと、概ね横ばいで推移した。

一方、カタルーニャ州の生産量は、収穫前の楽観的な見通しに違わず、スペイン第4位の生産地域として3万8,900トンを記録し、前年の収穫量の2倍以上となった。

ムルシア、バレアレス諸島、カナリア諸島でも生産量が大幅に増加した。

ムルシア州の生産量は4,300トンから14,300トンに、バレアレス諸島の生産量は245トンから990トンに増加した。

割合で最も大きな増加を記録したのはカナリア諸島で、2025/26年のオリーブオイル生産量は前作年の1トンから26トンへと増加した。

スペインの総生産量は、2024/25年度の142万トンよりわずかに減少したものの、4年間の平均を14％上回った。この結果、6月末までのオリーブオイル在庫は3ヶ月連続で増加した。

生産量が減少したにもかかわらず在庫が増加したのは、国内販売の低迷が一因とされている。2025/26年度の最初の9か月間のスペインのオリーブオイル販売量は、前作年の同期間の37万7,200トンから36万2,800トンに減少した。

輸出も75万9,400トンから74万5,300トンへと減少した一方、同収穫年度の最初の9ヶ月間の輸入は17万5,000トンから20万600トンへと増加した。

市場の正常化が継続したことで、産地におけるエクストラバージンオリーブオイルの価格は2022年以来の最低水準まで押し下げられた。

エクストラバージンオリーブオイルの取引価格は100キログラムあたり約362ユーロで、2023年および2024年に記録された過去最高値より約50％低い水準となった。

バージンオリーブオイル、ランパンテオリーブオイル、精製オリーブオイルの価格も、これらの年に達した過去最高水準を大幅に下回ったままだったが、いずれも前年同期よりはわずかに高かった。

同省の別のデータによると、食用オリーブの生産量は小幅に減少し、2024/25年度の53万3,200トンから、現在の収穫年度では50万3,100トンへと減少した。