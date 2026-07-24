スペインのオリーブオイル業界、2,500万ドル規模の米国向けマーケティングキャンペーンを開始

「Olive Oils from Spain」は、米国の消費者に対するスペイン産オリーブオイルの認知度向上を目的とした、3年間で2,500万ドル規模のキャンペーンを開始した。

「Olive Oils from Spain」は、米国におけるスペイン産オリーブオイルの販促を目的とした、3年間で2,500万ドル規模のキャンペーンを開始した。

「All in a Drop」と名付けられたこの全米規模のキャンペーンは、ハドソン川を挟んだニュージャージー州で行われたワールドカップ決勝でスペインが優勝したわずか数日後、ニューヨーク市のロックフェラー・センターで開催されたイベントで幕を開けた。このイベントでは、シェフでありベストセラー作家のアンディ・バラガニ氏が料理監修を務めた。

「これまで何度もここを訪れてきましたが、私たちにとってはまるで初めてのような気分です。まるで 、 改めて自己紹介をしに来たような気分です」――「 Olive Oils from Spain」ディレクター、テレサ・ペレス

この取り組みでは、テレビや屋外広告に加え、料理イベント、シェフとの提携、クリエイターとのコラボレーション、デジタルストーリーテリングを組み合わせる。キャンペーン関係者によると、この取り組みは若い消費者層にリーチし、アメリカの人々にスペイン産オリーブオイルの産地、品種、料理での活用法を探求してもらうことを目的としている。

主催者たちは、このキャンペーンの開始を機に、ゲストたちにスペインの伝統である「ソブレメサ」を紹介しました。これは、食事が終わった後もテーブルに残り、会話を楽しみ、共に時間を過ごす習慣のことです。

このキャンペーンでは、この伝統をスペインの食文化の表現として紹介しています。スペインの食文化では、食事は単に食べるための機会であるだけでなく、人々が集まり、人間関係を深める機会としても捉えられています。

「スペインのサッカー代表チームのように、個々のスター選手だけに頼るのではなく、チーム一丸となって協力し合うことで、[私たち]は、さらなる大きなチャンスがまだ先にあると信じています」と、「Olive Oils from Spain」のディレクター、テレサ・ペレス氏は語った。

バラガニ氏は、発表会で提供された料理を調理し、スペイン産エクストラバージンオリーブオイルが自身の料理に与える影響について語った。

「スペイン産のエクストラバージンオリーブオイルは格別です」と彼は語った。「単なるオリーブオイル以上のものです。それは一つの体験なのです。」

このキャンペーンは、米国が依然として世界最大級かつ輸入依存度の高いオリーブオイル市場の一つである状況下で展開されている。

国際オリーブ評議会（IOC）によると、2023/24収穫年度の米国のオリーブオイル消費量は39万8,000トンに達し、過去10年間で22％増加した。

IOCの報告によると、国内生産量は約1万トンと推定されており、国内で消費されるオリーブオイルの約96％を輸入が占めている。

IOCの2026年2月および3月の市場レポートによると、2024/25産年の米国のオリーブオイル輸入量は暫定値で437,309トンに達し、前シーズン比で20.6％増加した。

これらの輸入量の88.6％は、スペイン、イタリア、チュニジア、トルコが合わせて供給したものである。 同収穫年度における米国のスペインからの購入量は20.1％増加し、イタリアからの輸入は19.2％増、チュニジアからの輸入は33.3％増、トルコからの出荷量は9％増加した。

これらの数字は、米国市場が依然としてスペインのオリーブオイル産業にとって極めて重要である理由を浮き彫りにしている。IOCの推計によると、2024/25収穫年度のスペインの生産量は141万9,000トンで、前収穫年度から66％増加した。

この回復は、干ばつと猛暑に見舞われた2つの厳しい収穫期を経てのものだ。これらの要因により生産量は大幅に減少し、業界全体で価格が高騰する一因となった。

「我々は自信を持って供給できる」とペレス氏は語った。「これまで何度もこの場に立ってきたが、まるで初めてのような気分だ。まるで、改めて自己紹介をしに来たような気分だ。」

「Olive Oils from Spain」は、生産者、協同組合、搾油所、瓶詰め業者、輸出業者を代表する非営利団体「スペインオリーブオイル業界団体」のプロモーションブランドである。

同組織によると、スペインには200種類以上のオリーブの品種、34の原産地呼称保護（DOP）および地理的表示（GI）があり、約25万の農家がこの業界に携わっているという。

このキャンペーンでは、その多様性を活かし、スペイン産オリーブオイルのさまざまな風味や料理への活用法を消費者に紹介する。特に、国内で最も広く認知されている3つの品種、アルベキーナ、ピクアル、ホヒブランカに焦点を当てる。

アルベキーナ種のオリーブオイルは一般的に繊細でフルーティーな風味が特徴であるのに対し、ピクアル種のものはより力強く、苦味や胡椒のような辛味があることが多い。ホヒブランカ種は通常、ハーブの香りを帯びたバランスの取れたオイルを生み出す。

キャンペーン関係者は、消費者がこうした違いを理解できるよう支援することで、オリーブオイルを単一で画一的な製品として捉えるのではなく、特定の料理や調理法に合わせて選ぶよう促すことができると述べています。

テレビCMの監督は、カナダ系アメリカ人の映画監督アンドルー・デ・ゼンが務めた。また、全国の都市にある看板、地下鉄駅、バス停での屋外広告も計画されている。

さらに、料理イベントやデジタルコンテンツ、シェフやオンラインクリエイターとのコラボレーションも、2026年以降も継続される見込みだ。

ペレス氏は、このキャンペーンにより、米国の消費者が購入するオリーブオイルの産地や品質を考慮するようになるだろうと述べた。

2,500万ドルの投資は、成長を続ける一方で競争が激化している米国のオリーブオイル市場において、スペインがその地位を確固たるものにするための取り組みを反映している。