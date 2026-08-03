検査官による広範な不正行為の発覚を受け、イタリアがオリーブオイルの取り締まりを強化

2週間にわたる検査キャンペーンの結果、1,030万ユーロ相当の押収が行われ、これを受けて、規制の強化、取引報告の迅速化、およびデジタルによる追跡可能性の確保を求める声が上がっている。

イタリア当局は、短期間の重点的な取り締まりにより、エクストラバージンとして販売されていたランパンテオイルや、適切な書類を欠いた数百トンもの製品など、重大な不正が明らかになったことを受け、オリーブオイルのサプライチェーン全体にわたる検査を強化すると発表した。

ブロックチェーンやその他のシステムを通じて完全なトレーサビリティを実現することが、こうした危機を回避する道となるだろう。 ――トマソ・バッティスタ、コパグリ農民組合会長

7月の最初の2週間、農産食品の品質保護・不正取締中央監査局（ICQRF）は、108の事業者を対象に167件の検査を実施した。検査官は17の事業者に違反を確認し、30件の是正勧告を発出した。

検査官は専門分析のために68のサンプルを採取し、500万キログラム以上のオリーブオイルを検査した。この取り締まりにより、1,030万ユーロ相当の製品が押収された。

最も重大な発見としては、エクストラバージンとして販売されていたオリーブオイル30トンが、実験室での分析の結果、「ランパンテ」に分類されたことが挙げられる。ランパンテは、精製なしでは直接の食用に適さないカテゴリーである。

また、当局は、原産地を証明する適切な帳簿記録がない状態で保管されていたオリーブオイル350トンを一時的に差し押さえた。さらに、保護地理的表示を不正に使用していたとして、270リットルが押収された。

これらの発見の一部は、現在進行中の刑事捜査につながっている。

これらの数値が発表された会議で、イタリアのフランチェスコ・ロロブリジダ農業大臣は、オリーブオイルの不正行為に対するより広範な取り締まりを発表した。

同省によると、この取り組みには、生産施設、商社、大手小売業者、港湾における合同検査の拡充に加え、サンプリングの増加、およびICQRF、税関当局、公衆衛生研究所間のより緊密な連携が含まれるという。

当局はまた、物理化学的検査、官能検査、農薬残留検査、分子検査、同位体検査の活用を拡大する意向だ。

同省によると、オリーブオイルの検査件数は2023年から2025年にかけて21.1％増加し、7,200件以上の検査が実施された。そのうち約2,500件は、「100％イタリア産エクストラバージンオリーブオイル」と表示された製品に特に焦点を当てたものだった。

農業団体は、こうした追加の規制を歓迎したものの、検査だけでは、産地から最終消費者に至るまでのオリーブオイルの追跡システムにおける弱点を解決することはできないと主張した。

「イタリアのオリーブオイルのトレーサビリティ体制は不十分だ」と、農家団体コパグリ（Copagri）のトマソ・バッティスタ会長は『Olive Oil Times』に語った。

バッティスタ氏によると、大量の外国産オリーブオイルが、到着時の分析を経ずに依然としてイタリアに流入しているという。

「残念ながら、目的地に到着した後、いわゆる『魔法のような操作』が行われ、オリーブオイルがエクストラバージンに変えられてしまうことは、以前から知られている」と同氏は語った。「明らかに、これは化学的な問題だ。これは新しい話ではない。古くからある話だ。そのような場合、オリーブオイルは化学的な処理を経てエクストラバージンになるのだ。」

こうした慣行に対抗するため、コパグリは、輸出国から始まり、イタリア向けのオリーブオイルのすべての出荷に付随する「デジタルパスポート」の導入を提案している。

この電子記録には、オリーブオイルの原産地や分類が明記され、出荷前に実施された関連分析結果も含まれる。その後、加工、保管、包装の各工程を通じて、同一ロットに同じ情報が追跡されることになる。

コパグリは、サプライチェーン全体を通じてこのパスポートを作成・管理するために、ブロックチェーン技術またはその他のデジタルシステムの活用を提案している。

バッティスタ氏によると、ボトルに貼られたバーコードや類似のコードにより、消費者は最終的にオリーブオイルの原産地、さらにはオリーブが収穫された場所さえも特定できるようになる可能性があるという。

「つまり、出荷物が包装センターに到達した時点で、いかなる改ざんも発生し得ないということです」とバッティスタ氏は述べた。「エクストラバージンではないオリーブオイルをエクストラバージンに変えたり、イタリア産ではないオリーブオイルをイタリア産にしたりするような『魔法』は存在しないのです。」

いくつかの農業団体によると、重要な一歩となるのは、イタリアの国家農業情報システム（SIAN）へのオリーブオイル取引の記録期限を短縮することだ。

現行の規則では、オリーブ取引業者は、各取引の時刻を含め、購入およびその後の譲渡をSIANの電子登録簿に記録することが義務付けられている。

オリーブは、最初の取引業者が取得してから6時間以内に搾油所に搬入され、対応する記録が完了していなければならない。

この要件は、生産者と取引業者間、異なる取引業者間、および取引業者から搾油所への取引に適用される。農業団体は、搾油後のオリーブオイルについても、同様の適時記録の原則をより広範に適用するよう求めている。

彼らは、搾油後の記録がより迅速かつ一貫して行われれば、当局が輸入量、在庫、搾油所の記録、およびその後の取引をほぼリアルタイムで照合できるようになると主張している。

これにより、製品がサプライチェーンのさらに下流へ流れる前に、説明のつかない不一致を検出しやすくなる可能性がある。

コールドイレティ（Coldiretti）は、トレーサビリティの枠組みを強化するため、これと密接に関連した一連の提案を提示している。同農業者団体は、税関データをはじめとして、公的データベース間の相互運用性を確保することを求めている。

また同団体は、価格情報をトレーサビリティ記録と照合するよう当局に要請しており、これにより市場価格、製品の原産地、記録された数量、およびサプライチェーンを通じた移動状況に関する異常を特定しやすくなるとしている。

コルディレッティは、港湾や国境検問所での人員増員に加え、核磁気共鳴法や同位体マッピングの活用拡大を要請している。同団体は、これらの分析手法が司法手続きにおいて有効な証拠として認められるべきであると主張している。

「税関当局や不正対策当局のデータベースを、イタリアの農場の記録と整合させることで、システム全体を管理下に置くことができるようになるだろう」と、オリーブ生産者協会「ウナプロル（Unaprol）」の会長であり、コルディレッティの副会長でもあるデビッド・グラニエリ氏は『Olive Oil Times』に語った。

グラニエリ氏は、税関当局とICQRFが保有する情報を農場の記録や企業の在庫記録と照合する、SIANをモデルとした欧州連合（EU）全域のシステムの構築を求めた。

同氏は、ICQRFの最新データが、的を絞った検査の有効性を示していると述べた。

「探せば見つかるものだ」とグラニエリ氏は述べ、特にエクストラバージンとして販売されていたランパンテ・オリーブオイルの発見を例に挙げた。

同氏は、輸入されたランパンテ・オリーブオイルは直接の食用には適さないため、より厳格な監視が必要だと主張した。また、その後の流通経路の追跡が不十分であれば、不正の温床となる可能性があると付け加えた。

欧州レベルでは、コルディレッティは、原材料が他の地域から調達された場合でも、食品が最後に実質的な加工が行われた国を原産国とみなすという税関規則の改正を求めている。

同団体は、食品はむしろ、その農業原料の原産地とのより明確な関連性を維持すべきだと主張している。

バッティスタ氏は、デジタルトレーサビリティシステムの導入に伴う追加コストが、必ずしもその実用性を損なうという見方を否定した。

一部の費用は業界が負担することになるかもしれないが、協同組合や製粉業者、瓶詰め業者は、品質と原産地を証明できることが輸出市場において付加価値をもたらすことをますます認識している、と彼は述べた。

バッティスタ氏は、自協同組合がアブダビで拡大している供給契約を例に挙げた。そこでは、各出荷分が到着時にサンプリングされ、その結果が輸出業者から提供された分析証明書と照合される。

「海外で品質がますます重視される中、ブロックチェーンやその他のシステムを通じて完全なトレーサビリティを実現することが、こうした危機を回避する道となるだろう」と同氏は述べた。

また、バッティスタ氏は、より信頼性の高いトレーサビリティと、消費者が小売店で直面する価格差の拡大との関連性にも言及した。

同氏によると、低価格のボトルには、欧州連合（EU）の異なる国々のオリーブオイルをブレンドしたものが正当に含まれている可能性があるという。しかし、原産地や生産記録が文書で証明されているイタリア産のエクストラバージンオリーブオイル（生産コストが大幅に高い）とそれらを区別するためには、消費者にはより明確な判断材料が必要だと主張した。

異なる製品が同じ「エクストラバージン」という表示を付けている場合、多くの消費者が当然ながら最も安価なボトルを選ぶと彼は付け加えた。トレーサビリティの向上と消費者教育を組み合わせることで、原産地や生産状況の違いをより明確に示せるようになるだろう。

規制の強化とトレーサビリティの向上に向けた取り組みと並行して、政府は7月11日からRaiのテレビおよびラジオで放送されているプロモーションキャンペーンを開始した。

近年、オリーブオイル生産者団体は、オリーブオイルの健康効果やイタリア料理の主食としての役割について消費者の意識を高めるため、全国的な広報キャンペーンの実施を繰り返し求めてきた。

今回のキャンペーンでは、消費者に価格だけでなく、オリーブオイルの産地や生産方法、そしてラベルから読み取れる品質情報にも注目するよう呼びかけている。