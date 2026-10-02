チュニジアのオリーブオイル輸出が急増するも、依然として大量販売が主流

チュニジアのオリーブオイルの輸出量は過去最高を記録しているが、その大部分は依然としてバルク状態で国外へ出荷されている。生産者たちは、海外でチュニジアブランドの認知度を高めることが次の課題だと述べている。

チュニジア産オリーブオイルは国際市場でのシェアを着実に拡大しており、特に最大の買い手であるスペインとイタリアへの輸出が急増している。直近の収穫年度の統計によると、輸出量は過去最高を記録した一方で、バルク販売が依然として主流であることが浮き彫りになっている。

「バルク取引は素晴らしい。収益をもたらし、事業の成長にもつながる。しかし、事業の多角化の方がより重要だ」 ――Olyfo社、アフメド・ハムザ氏

チュニジア国立農業観測所（ONAGRI）によると、2025/2026収穫年度の最初の10か月間で、チュニジアは38万1,200トンのオリーブオイルを輸出しており、その価値は47億8,000万チュニジアディナール（14億2,000万ユーロ）に上った。

輸出量は前作年の同期間比で50.8％増加し、輸出額は41.2％増加した。 報告対象期間があと2ヶ月残っているにもかかわらず、この38万1,200トンの総量は、2019/2020収穫年度通年の輸出量である36万5,000トンをすでに上回っている。ただし、これらの輸出の85.5％はバルク（ばら積み）で出荷されたものである。

堅調な国際需要は、国内各地で新たなオリーブ園への投資や生産能力の拡大が継続する要因の一つとなっている。収穫量の多寡が交互に繰り返される自然の周期や、気候変動による圧力の高まりにもかかわらず、チュニジアの平均生産量は長年にわたり増加し続けている。

「過去10年間で、多くの事業者が新たなオリーブ園への投資や生産拡大を行っており、オリーブオイル生産の基礎的な数値が年々増加傾向にあることが見て取れます」と、受賞歴のある生産者「Olyfo」の共同創設者兼マネージングディレクター、アフメド・ハムザ氏は『Olive Oil Times』に語った。

米国農務省（USDA）の統計によると、作付面積は2024/2025年に206万ヘクタール、2025/2026年に210万ヘクタールとなり、2026/2027年には215万ヘクタールに達すると推定されている。

しかし、こうした拡大傾向があっても、収穫ごとの急激な変動がなくなるわけではない。 全国オリーブ生産者協会のナジャ・サイディ・ハメド会長は、ラジオ局「モザイクFM」に対し、生産量が前作年の約50万トンから2026/2027年には約30万トンまで減少する可能性があり、 約40％の減少となる。

同氏は、この予想される減少の主な原因をオリーブの隔年結実周期にあると指摘し、国際価格の上昇により、生産量が減少しても輸出収入は前シーズンと同水準を維持できる可能性があると述べた。

気候条件はこうした生産量の変動をさらに大きくする可能性がある。スースでは、農業・漁業地域連合のハッセン・ラティフ代表が、夏の異常な高温により、当初の推定生産量10万トンが10％減の9万トンに下方修正されたと述べた。

「最大の課題は気候だ」とハムザ氏は語った。彼が住むカイロワンでは、夏のある日の気温が摂氏50度を超えた。「すぐには影響が出ないと思う」と彼は述べた。「しかし、中長期的には、それが私たち全員にとって試練となるだろう」。

オリーブオイルの生産が拡大し、輸出が過去最高を記録する中、チュニジアの生産者たちは、自社ブランドでの販売を通じてさらなる付加価値を生み出す方法を模索している。（写真：Olyfo）

2025/2026年産期の最初の10か月間において、バルク（ばら積み）のオリーブオイルは輸出量の85.5％を占めたのに対し、輸出収益に占める割合は80.7％だった。一方、パッケージ入りオリーブオイルは輸出量の14.5％を占めたものの、収益の19.3％を生み出した。

これらの数値から、パッケージ入りオリーブオイルの平均輸出単価は1キログラムあたり約16.7チュニジアディナールであるのに対し、バルク品は11.8チュニジアディナールであることがわかる。ただし、パッケージ入り製品の輸出が、必ずしもチュニジアの消費者向けブランドとして国際的に販売されている製品を意味するわけではない。

一方で、輸出量は輸出額よりも速いペースで増加している。輸出量が50.8％増加したのに対し、輸出額は41.2％の増加にとどまったことから、この10か月間の1キログラム当たりの平均輸出額は、前年同期比で約6％下落したことが示唆される。

これは、前収穫年度に発生したはるかに急激な価格調整に続くものである。ONAGRIのデータによると、2025年2月末時点で、平均輸出価格は前年比48％下落し、1キログラムあたり26.41チュニジアディナールから13.73チュニジアディナールへと低下していた。 この市場の下落は、一部の業界関係者が国内および国際価格への圧力の要因となったと指摘した、財務上の不正疑惑をめぐる論争も引き起こした。

しかし最近では、価格が安定する兆しが見られている。ONAGRIの報告によると、2026年8月の平均輸出価格は2025年8月よりも7.1％高かった。

「バルク輸出は、農家、輸出業者、搾油業者……つまりすべての人々を支えている」とハムザ氏は述べた。「その利点を活かすべきだが、同時に、積極的に市場に打って出て、ブランド製品の販促にも取り組む必要がある。」

2025年11月から2026年8月までの期間、チュニジアのオリーブオイル輸出量のうち31.9％をスペインが購入し、次いでイタリアが19.8％を占めた。この2カ国だけで、チュニジアの輸出量の半分以上を吸収した。

有機オリーブオイルについては、この集中度がさらに高まっている。同10ヶ月間の有機オリーブオイル輸出量の39％をイタリアが、さらに26％をスペインが占めた。チュニジアの有機オリーブオイル輸出量のうち、パッケージ化されたものはわずか6.3％にとどまった。

2020年に世界銀行が過去の貿易動向に基づいて行ったチュニジアのオリーブオイル・バリューチェーンに関する分析によると、スペインとイタリアは、主に自国ブランドでの再輸出や国内産オイルとのブレンドを目的として、チュニジア産オリーブオイルをバルク（ばら積み）で輸入していたことが判明した。

ジトゥーナ協会のファウジ・ザヤニ会長は9月、バルク輸出が継続していることで、サプライチェーンの末端で生み出される付加価値の一部をチュニジア産オリーブオイルが享受できていないと述べた。

ザヤニ氏によると、欧州のバイヤーに輸出されるチュニジア産オリーブオイルは、他のオイルとブレンドされ、「非EU産」といった一般的な原産地表示で販売され、チュニジアが原産地であることが明確に示されない場合があるという。

また同氏は、この問題の例として有機オリーブオイルを挙げ、有機生産物も依然としてバルク状態で国外に流出しており、原産地や品質の信頼性を十分に活かせていないと主張した。

チュニジアの乾燥した内陸部にはオリーブ畑が広がっており、生産者たちは新たな植栽への投資を続け、生産能力を拡大している。（写真：Olyfo）

「バルク販売は良いビジネスだ」とハムザ氏は語った。「しかし、生産量が伸び続け、オリーブの植樹に投資する人が増えるにつれ、従来の買い手だけに頼るべきではないと思う。」

チュニジアのブランド名で販売するには、物流と流通網の確立、バイヤーの開拓、そして各海外市場での需要創出が必要となる。新たな協同組合の取り組みや、受賞歴のある生産者たちの活動は、その努力を如実に物語っている。

「最大の課題は、販売したい特定の国に進出し、法人を設立し、倉庫を確保し、チームを構築し、一軒一軒のドアを叩いて回れる能力を持つことです」とハムザ氏は語った。 「2年前、私はバンを借り、オリーブオイルのボトルや段ボール箱を満載にして、ニューヨークからロサンゼルスまで米国を横断し、あらゆるドアを叩いて回りました」と彼は付け加えた。

Olyfoは英国でも同様のアプローチを取り、現地のパートナーシップを確立し、商品を輸入して、店舗やシェフ、食関連のイベントに直接アプローチした。物流体制を整え、数十の店舗にアプローチし、シェフたちの間で認知され始めるまでには約1年を要した。

「在庫を確保し、その国へ赴き、現地の言語を話し、文化を学び、適切な人々とつながりを築かなければなりません」とハムザ氏は語った。「魔法や秘訣などありません。一夜にして実現するものではありません」

これに対し、大量輸出業者は数十年にわたる商取引関係を築いてきた。「これは少なくとも30年前から確立されている伝統的なビジネスだ」とハムザ氏は述べた。

ザヤニ氏は、生産者が新興市場へのアクセスを確保し、パッケージ製品やチュニジアのブランドを宣伝できるよう、海外におけるチュニジアの恒久的な商業代表機関の拡充を求めている。

ハムザ氏もまた、チュニジア産オリーブオイルの国際的なアイデンティティが、この方程式において欠けている要素であると考えている。

「イタリアは長年にわたりブランドを築き上げてきた」と彼は語った。「音楽も、ファッションも、映画産業も貢献した。イタリア人は『ドルチェ・ヴィータ』や美しい食、そして家族経営というブランドを築き上げた。イタリア製品を買うということは、単にオリーブオイルを買うだけではない。それは『ノンナ』であり、家族の愛そのものなのだ。」

スペインの組織的なプロモーション活動には、スペインオリーブオイル業界団体が2026年7月に米国で開始した3年間のキャンペーンが含まれており、その予算は2,200万ユーロで、同団体が単一の海外市場に対して行った最大の投資となっている。

チュニジアもプロモーション活動を強化している。輸出振興センター（CEPEX）のムラド・ベン・ハシン事務局長は、同機関が2026年にオリーブオイルのプロモーション活動を少なくとも2倍の50件以上に増やす計画であり、特にパッケージ入りオリーブオイルと新市場の開拓に重点を置くと述べた。

ハムザ氏は、海外におけるチュニジアのブランドイメージ構築の多くは、依然として個々の生産者に委ねられていると考えている。「大使館を通じた取り組みは多く見られるが、まだ十分なレベルには達していない」と同氏は述べた。「実際に行われていることのほとんどは、民間セクターの努力によるものだ」

ハムザ氏によると、オリフォ社の海外市場における取り組みは、同社を宣伝するだけでなく、オリーブオイル生産国としてのチュニジアの認知度を高めることも目的としているという。

「自社を売り込む前に、まず国を売り込まなければならない。そうすれば、国が私たちを売り込んでくれるのだ」と彼は語った。

「バルク取引は素晴らしい。収益をもたらし、事業の成長にもつながる」とハムザ氏は付け加えた。「しかし、事業の多角化の方がより重要だ。」

「チュニジアのオリーブオイルは、その名にふさわしい評価を受けるに値する」と彼は語った。「そして、独自の旗を持つべきだと思う。」