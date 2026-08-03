オリーブ評議会、コラティーナの天然ステロール組成を認定するため規格を改定

コラティーナ産油業者たちは、天然のステロール濃度が低いという理由だけで、本物の単一品種オリーブオイルが不利な扱いを受けることを防ぐというIOCの改正を歓迎した。

国際オリーブ評議会は、貿易基準の最新改訂版を公表し、コラティーナ種から生産された単一品種エクストラバージンオリーブオイルには、天然の状態で総ステロール濃度が低くなる場合があることを正式に認めた。

改訂された基準（COI/T.15/NC No. 3/Rev. 22）に基づき、コラティーナ種のエクストラバージンオリーブオイルは、その総ステロール濃度がバージンオリーブオイルに定められた一般的な最低基準を下回っていても、基準に適合することになります。

この例外規定は、これまでコロネイキおよびノチェッラーラ・デル・ベリチェという他の2つの著名な品種にのみ適用されていた。

これら3品種のみから生産されたエクストラバージンオリーブオイルの総ステロール含有量の最低基準は、バージンオリーブオイルの一般的な最低基準である1,000ミリグラム/キログラムに対し、800ミリグラム/キログラムに設定された。

ステロールは天然に存在する化合物であり、その組成と濃度は、オリーブオイルの同一性および真正性を評価するための化学検査に用いられる。

しかし、一部の品種から生産されたオイルは、天然の性質上、この基準値を下回る場合があります。これらの品種については、総ステロール含有量が1キログラムあたり1,000ミリグラムを下回ったとしても、それ自体が混入やその他の品質・純度要件の不適合を示すものではありません。

最終的な文言では、「さらなる科学的研究の結果が出るまでの間、例外として」この低い閾値が、これら3つの品種のみから生産されたエクストラバージンオリーブオイルに適用されると規定されている。

欧州委員会が1月に提示した以前の提案では、コラティーナ種に対するステロールに関する例外措置は、2026/27収穫年度の終了をもって失効することになっていた。

IOCの改正案には有効期限が明記されていないため、生産者にとっては規制面での確実性が高まった。しかし、「さらなる科学的研究」への言及により、将来的な変更の可能性は残されている。

また、IOCは、下限値の適用を受けるオリーブオイルが、コラティーナ、コロネイキ、またはノチェッラーラ・デル・ベリチェから生産された真正な単一品種オリーブオイルであることを検査機関が検証できるよう、補足的な試験の実施を求めている。

専門家らは、いくつかの分析パラメータが真正性の追加的な証拠となり得るかどうかを評価する予定である。これには、遊離酸度と総ジアシルグリセロールの比率、および遊離ステロールとエステル化ステロールの比率が含まれる。

ジアシルグリセロールは、オリーブオイル中に天然に存在し、またトリグリセリドの分解過程で生成される脂肪分子である。その濃度や組成は、オイルの鮮度や加工履歴に関する情報を提供し得る。

エステル化ステロールは、脂肪酸と化学的に結合したステロールである。遊離ステロールに対するその割合は、オリーブオイルの品種起源、加工履歴、および真正性に関するさらなる情報を提供し得る。

総フェノール含有量についても、提案されている決定木への組み込みが検討される可能性がある。

IOCの作業部会は、これらの分析手法を検証・妥当性確認を行い、その結果を決定木に統合できるかどうかを判断する。決定木とは、検査機関がオリーブオイルのプロファイルがコラティーナ、コロネイキ、またはノチェッラーラ・デル・ベリチェのいずれかと一致するかどうかを判定するために使用できる一連の分析チェック手順である。

このアプローチの信頼性が確認されれば、将来的には他の品種にも適用される可能性がある。

この改訂は、低総ステロール濃度が偽和の証拠ではなく、天然の品種特性である可能性を実証しようと、研究者、政府研究所、農業団体が長年にわたり行ってきた科学的・規制上の取り組みを受けたものです。

この問題は、コラティーナ生産者にとって特に重要であった。本物のコラティーナ産エクストラバージンオリーブオイルは、当該カテゴリーの他のすべての分析的・官能的要件を満たしているにもかかわらず、一般的な最低基準を下回る場合がある。

IOCの決定を歓迎し、イタリアのフランチェスコ・ロロブリジダ農業大臣は、イタリアのオリーブ品種について「修正すべき異常ではなく、自然と私たちの土地を真に表現したものである」と述べた。

イタリアの複数の農業団体や生産者団体も、この見直しを歓迎した。コンファグリコルトゥーラ（Confagricoltura）とウナポール（Unapol）は、この決定により、本物の単一品種オリーブオイルが、その自然な組成を反映していない一般的な閾値によって不利益を被ることを防げると述べた。

CIA-Agricoltori Italianiは、この成果について、イタリアの機関、研究者、農業関係者の間の協力が寄与したと評価した。

ステロールに関する見直しに加え、改訂された貿易基準では、IOCが認定する分析方法に2つの変更が導入された。

その一つは、オリーブオイルの酸化初期段階で生成される化合物を測定する過酸化値の測定手順に関するものである。

過酸化物価は、他の化学的・官能的指標と併せて、オリーブオイルの劣化が始まっているかどうかを評価するために用いられる。今回の改定により、このパラメータを測定するための認定手順が追加されたが、既存の基準値に変更はない。

また、この改訂では、固相マイクロ抽出法（SPME）を用いた後、炎イオン化検出法または質量分析検出法を伴うガスクロマトグラフィーを用いて、バージンオリーブオイル中の揮発性化合物を測定する方法に関するセクションも導入された。

揮発性化合物はオリーブオイルの香りに寄与しており、好ましい官能特性と欠陥の両方に関連している可能性がある。

この方法は、以前の取引基準には含まれていませんでした。この追加により、バージンオリーブオイルの官能分類基準を変更することなく、IOCの国際的に認められた参照方法が拡充されました。