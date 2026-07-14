オリーブの種が、家具や床材、アスファルトとして新たな命を吹き込まれる

かつては主にバイオマス燃料として利用されていたオリーブの種が、現在では、持続可能な家具、内装パネル、建築資材、低炭素舗装材の素材として注目を集めつつある。

オリーブオイルの搾油過程では、毎年推定120万メートルトンの砕いたオリーブの種（ストーンとも呼ばれる）が発生しており、その用途はますます多様化し、サプライチェーンも進化を遂げている。

スペインバイオマス協会（Avebiom）によると、スペインの大手オリーブオイル搾油所の多くは、搾りかすから種を分離し、搾油所の暖房や給湯用の熱エネルギー源として利用したり、産業用ボイラーの燃料として販売したりしている。

種子の約3分の1は、洗浄・加工されて含水率が低減された後、未精製の種子よりも高値で販売され、家庭用ボイラーの再生可能燃料として利用されている。

しかし、オリーブオイル業界全体で、持続可能な建築資材への需要に応え、この素材特有の特性を活かすべく、種を建設・デザイン製品に転用する企業が増えている。

「オリーブ搾油所の残渣を活用しようという私たちの関心は、ウルグアイの生産者として、果実の油分含有量が比較的少ないという現実的な課題に直面していることに起因しています」と、オリボス・デ・ラス・アニマス（Olivos de las Ánimas）のディレクター、マルティン・ロバイナ氏は『Olive Oil Times』に語った。

「だからこそ、加工過程で発生するすべての副産物をより有効に活用する必要があると気づいたのです」と彼は付け加えた。「私たちは、これらの残渣にさまざまな用途を開発することで、付加価値を与える方法を模索し始めました。」

3年前、マルドナドを拠点とするこの生産者は、搾りかすから種を分離する機械を購入した。当初は、種をバイオ燃料として利用し、活性炭をオリーブ搾油所の廃水ろ過に活用することを意図していた。

他の可能性を模索していた際、ロバイナ氏とビジネスパートナーのマルセロ・オルテガ氏は、樹脂や木材廃棄物のリサイクルを手がける人物と出会った。

「彼にオリーブの種を紹介し、有用な製品の製造に活用できるかどうか意見を聞いてみたのです」とロバイナ氏は語った。「そうして、私たちは徐々にさまざまな製品の開発を始めました。」

「最初はキッチンのまな板、お皿、コースターから始めました」と彼は付け加えた。「現在は、床材や壁材の開発も着手し始めています。」

ロバイナ氏によると、同社は色違いの樹脂を用いた実験も行い、最近では、粉砕したオリーブの種を樹脂で固めて作られたテーブルを1台完成させたという。

「ピット・トゥ・テーブル」のオリーブ核パネルを購入する顧客には、家具メーカーも含まれている。（写真：ピット・トゥ・テーブル）

「農業副産物が新しい製品へと生まれ変わる様子を、消費者が喜んでくれているので、非常にやりがいのある経験となっています」と彼は語った。「私たちが廃棄物を有効活用し、循環型経済を実践していることを、消費者は高く評価してくれています。」

「オリボス・デ・ラス・アニマス」は、オリーブ畑内に、壁や床にオリーブの実の種パネルを使用した新しいブティックスペースを設計中だ。

「来訪者にこの素材を直接体験してもらいたいのです」とロバイナ氏は語った。

そこから約12,000キロメートル離れた地中海の島、キプロスでは、デザイン会社「ピット・トゥ・テーブル（Pit-to-Table）」も、オリーブの種と結合剤を組み合わせ、装飾的かつ機能的なパネルを製造している。

共同創業者のムスタファ・アフシャログル氏は『Olive Oil Times』に対し、北キプロスのオリーブ搾油所周辺で過ごした幼少期、ロンドンでのインテリアデザイナーとしてのキャリア、そして新型コロナウイルスのパンデミックがきっかけとなり、オリーブの搾油プロセスを持続可能な建築資材の供給源として再考するようになったと語った。

「試験を開始できるよう、キプロスの数人の農家に連絡を取り、協力してオリーブの種を供給してもらえるかどうか打診しました」と彼は語った。

「単なる試作品以上のものが必要でした」とアフシャログル氏は付け加えた。「単にオリーブ核を無償で受け取るのではなく、農家から購入したいと考えていたため、経済的な側面も理解しなければなりませんでした」

「そうすることで、農家がすでに蓄積していた廃棄物を活用し、新たなサプライチェーンとバリューチェーンを構築する一助となれると考えました」と彼は続けた。

創業チームはオリーブの搾りかすを用い、最終製品に果皮が混入しないよう、手作業で果皮と種を分離した。

「私たちの目標は、単に適切な粒子サイズを実現することだけではありませんでした」とアフシャログル氏は語った。「さらに、非常に細かく、ほぼ粉末のような素材を作りたかったのです」

「種の一部を手で砕き、すべてを結合剤と混ぜ合わせて、最初の小さなサンプルを作りました」と彼は付け加えた。

Pit-to-Tableは、地元の研究者たちと協力し、パネル生産にとどまらず、オリーブ核を原料とした他の種類の建築材料の開発にも取り組んでいる。（写真：Pit-to-Table）

いくつかの試作品を開発した後、アフシャログル氏と共同創業者たちは、コルクのような質感と外観を持つ素材に決定した。

彼らはこのオリーブ核を原料としたパネルを、国連開発計画（UNDP）のサステナブルデザインコンペティションに応募し、賞金を獲得した。

賞金を活用し、創業チームは地元の材料工学会社に委託して、オリーブ核と結合剤の最適な配合比率を特定してもらった。2025年までに、彼らは販売用の最初のパネルを生産した。

アフシャログル氏と仲間たちは、分断された島の両側に1人ずついる2人のオリーブ農家と提携を開始した。彼らはオリーブの実の種1メートルトンあたり250ユーロを支払い、最終的には完成したパネルを1枚300ユーロで販売するようになった。

アフシャログル氏によると、この素材は、耐水性や耐汚染性、バイオコンポジット構造、そして独特の外観といった特徴から、デザイナーたちに支持されているという。

「デザイナーにとって、この素材の最大の魅力はエッジのディテールです」と彼は語った。「ラミネート加工されたMDFなどの従来のボードでは、通常、露出したMDFの芯材を隠すためにPVC製のエッジバンディングを貼ります。」

「当社の素材では、その逆です」とアフシャログル氏は付け加えた。「切断するとオリーブの種が露わになり、それが非常に独特な美しさを生み出すことがわかりました。」

「エッジを隠すのではなく、むしろそれを際立たせるのです」と彼は続けた。「それにより、追加の材料や加工、労力が不要になります。」

アフシャログル氏によると、これまでのところ、同社の主な顧客は、持続可能な素材を重視する家具デザイナーやインテリアコーディネーターだそうだ。

「家具メーカーは当社からこの素材を購入し、ノートパソコン用テーブル、コーヒーテーブル、ダイニングテーブル、棚など、水平面と垂直面の両方に使用しています」と彼は語った。

アフシャログル氏（右）は、新型コロナウイルスのパンデミック中にキプロスへ帰国した直後に、Pit-to-Tableを共同設立した。（写真：Pit-to-Table）

「すでに英国や欧州各地の複数のメーカーと提携しており、そのネットワークを拡大し続けています」とアフシャログル氏は付け加えた。

インテリアデザイナー、家具デザイナー、建築家を含むデザイナーたちが、同社の2番目に大きな顧客層を構成している。

「例えば、あるデザイナーは、ロンドンの法律事務所の受付カウンターに当社のボードを使用しています」とアフシャログル氏は語った。

アフシャログル氏は、地元の大学のエンジニアと協力し、「オリボス・デ・ラス・アニマス」と同様の道を歩み、オリーブの種を原料とした床材や外壁材の可能性を探る計画だ。

地中海地域の別の場所では、バルセロナの研究者や当局者が、オリーブの種を原料としたバイオチャールを配合したアスファルトを用いて、市内の道路の一部を再舗装する準備を進めている。

バルセロナ市議会によると、この環境負荷の低いアスファルトは、2026年10月から12月にかけての公共事業プロジェクトで使用される予定だ。

当局は、その後12か月間にわたりアスファルトの性能に関するデータを収集し、2028年に報告書を公表する予定だ。

試験が成功すれば、市議会によれば、この新しいアスファルト配合により、道路舗装に伴う排出量を75％削減できる可能性があるという。

この配合の開発に携わったカタルーニャ工科大学の研究者らは以前、この材料が従来のアスファルトに比べて有望な機械的性能と、より優れた耐水性を持つと述べていた。