生産コストの高騰により、スペインの伝統的なオリーブ農園が苦境に立たされている

スペインのオリーブ産業の多くの地域で、生産コストが市場価格を上回っており、伝統的な栽培の将来について再び懸念が高まっている。

2020年から2026年にかけて、スペインにおけるオリーブオイルの平均生産コストは57％近く上昇し、同国で最も伝統的なオリーブ農園でのコストは、現在では市場価格を大幅に上回っている。

この調査結果は、スペインオリーブ栽培自治体協会（AEMO）が発表した最新版の「オリーブ栽培コスト調査」によるものである。同報告書は、スペインのオリーブオイル業界におけるベンチマークとして広く認識されている。

これまでの算定方法とは異なり、本調査では、土地の機会費用や、機械を含む栽培に必要な投資の減価償却費を算入することで、より広範な経済環境を考慮に入れている。

土地の価値は、農業生産コストの算定から除外されることが多い。しかし、本調査の著者らは、オリーブ栽培の収益性を他の潜在的な土地利用と比較する際には、これを考慮することが重要であると述べている。

研究者らは、天水栽培のオリーブ園については1ヘクタールあたり500ユーロ、灌漑栽培のオリーブ園については1ヘクタールあたり1,050ユーロの土地コストを割り当てた。

一方、山腹のオリーブ園としても知られる、機械化が困難な伝統的なオリーブ園については、その土地が一般的に他の農業用途や商業用途に転用される可能性がほとんどないため、このコストを算定から除外した。

本研究では、伝統的な栽培から超集約型農業に至るまで、7つの主要なオリーブ栽培モデルを分析した。

その結果、スペインにおける伝統的なオリーブ栽培の先行きは厳しいものとなることが示された。

スペインのオリーブ栽培面積の 17.7% を占める、機械化できない伝統的なオリーブ園では、オリーブオイル 1 キログラムあたりの総生産コストは 5.31 ユーロに達しました。

機械化されている、あるいは部分的に機械化されている伝統的なオリーブ園では、状況はそれほど深刻ではありませんが、コストは依然として市場平均価格を上回っています。調査時点で、すべてのオリーブオイルカテゴリーの市場平均価格は 1 キログラムあたり約 3.26 ユーロと算出されています。

ある程度の機械化が可能な伝統的なオリーブ園は、スペインのオリーブ栽培面積の32.6％を占め、最大の割合を占めている。

これらのオリーブ園では機械化の程度は限定的であるものの、コストのかかる手作業への依存度を減らすことは、総生産コストに大きな影響を与えます。

AEMO の試算によると、伝統的な灌漑農園の生産コストは 1 キログラムあたり 4.18 ユーロ、伝統的な乾式農法の農園では 1 キログラムあたり 4.67 ユーロとなっています。

灌漑は運営費を大幅に増加させるものの、収量の増加によって追加コストは十分に相殺される。

この調査では、灌漑農園の平均収量は 1 ヘクタールあたり 6,000 キログラム、乾式農園は 1 ヘクタールあたり 3,500 キログラムと推定されており、その結果、オリーブオイル 1 キログラムあたりの生産コストは低くなっています。

その対極にあるのが、集約型および超集約型の栽培システムです。

集約的な乾式農法のオリーブ園の場合、平均生産コストは 1 キログラムあたり 3.52 ユーロと算出されました。これは依然として一般的な市場価格を上回っていますが、最も効率的な伝統的なモデルのコストよりは大幅に低いものでした。

収量の増加により、灌漑を伴う集約型栽培のコストは 1 キログラムあたり 3.20 ユーロまで低下しました。

超集約型オリーブ園では、乾式栽培条件下での生産コストは 1 キログラムあたり平均 3.17 ユーロ、灌漑栽培条件下では 1 キログラムあたり 3.08 ユーロとなり、これは本調査で記録された最低値である。

この調査結果は、伝統的なオリーブ栽培の長期的な存続可能性に対する懸念をさらに強めるものとなるだろう。

スペイン農民組合 COAG のハエン支部は、前シーズンのデータを用いて、伝統的な機械補助による乾式農法でオリーブ園を運営する生産者が 7.8% の直接損失を被ったと算出しました。

機械化できない伝統的なオリーブ園を営む生産者の損失率は42.6％に達した。

これに対し、COAGハエン支部は、7月の確定申告期限の最終日に異例の措置を講じ、オリーブ生産者の納税義務の算定に使用された前提条件に異議を唱える旨を財務省に正式に通知した。

同組織は、スペインのオリーブ産業が直面している新たな財政的実情を反映させるため、制度の抜本的な見直しを求めた。