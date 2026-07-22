A produção de azeitonas apresenta uma ligeira recuperação na Grécia, mas o declínio de longo prazo persiste

Novos dados do Instituto Nacional de Estatística da Grécia mostram que a área dedicada aos olivais registrou um ligeiro aumento em 2024, interrompendo uma década de declínio, mesmo com os agricultores alertando para o envelhecimento da força de trabalho e a estagnação do setor.

A produção de azeitonas mantém-se estável na Grécia, mesmo com outras culturas importantes perdendo terreno, de acordo com novos dados do governo.

O levantamento agrícola anual do ELSTAT, a Autoridade Estatística da Grécia, divulgado no mês passado, revelou que a área dedicada a culturas básicas, como milho, algodão e videiras, diminuiu em 2024. A área reservada para a olivicultura, no entanto, registrou um aumento marginal, subindo 0,4% de 692.480 hectares em 2023 para 695.050 hectares em 2024.

Os números confirmam que a oliveira continua sendo, de longe, a cultura mais popular entre as plantações permanentes da Grécia, ocupando aproximadamente dez vezes mais área do que as videiras ou as árvores de frutas de caroço.

Os olivais representam agora cerca de um quinto da área total cultivada do país, e um terço de todos os agricultores gregos está envolvido em alguma forma de cultivo de oliveiras.

Especialistas afirmam que os números de 2024 confirmam uma tendência de longa data: os agricultores gregos estão abandonando as culturas tradicionais de terra arável, incluindo grãos, tabaco e milho, em favor de culturas arbóreas mais lucrativas, principalmente a oliveira.

No entanto, uma visão de longo prazo revela um quadro mais complexo. Na última década, a área total reservada aos olivais na Grécia diminuiu de 747.660 hectares em 2015 para 695.050 hectares em 2024, um declínio de mais de 7%.

Os olivais encolheram a cada ano a partir de 2015, até que o aumento de 0,4% em 2024 finalmente interrompeu a tendência de queda.

“O setor grego de azeite está em declínio, e não há intervenção do Estado”, afirmou Sotiris Salis, presidente da associação grega de produtores de mudas.

“A maioria dos olivicultores na Grécia pertence a uma geração mais velha, e não há sinais de que uma geração mais jovem esteja assumindo o comando”, acrescentou ele. “Alguns agricultores podem passar a cultivar oliveiras, mas os custos crescentes se tornaram um fator dissuasivo. Vemos olivais abandonados em todo o país.”

O declínio na área plantada com oliveiras reflete um recuo mais amplo no setor agrícola da Grécia, impulsionado por dados demográficos desfavoráveis, treinamento inadequado dos agricultores, altos custos de produção e clima cada vez mais instável.

Analistas estimam que cerca de 200 mil agricultores gregos com 65 anos ou mais precisarão ser substituídos por sucessores mais jovens nos próximos anos para que o setor continue competitivo.

“O setor agrícola grego está em um verdadeiro ponto de inflexão”, escreveram pesquisadores do instituto de pesquisa e políticas Dianeosis, em Atenas, em uma análise do setor realizada em 2026.

“O país possui vantagens genuínas: condições únicas de solo e clima, biodiversidade significativa, produtos de alta qualidade com denominações de origem protegidas e uma longa tradição em culturas específicas e na pecuária”, observou o relatório.

“Por outro lado, essas vantagens não constituem condições adequadas para o desenvolvimento rural, já que a base produtiva está envelhecendo, as terras permanecem fragmentadas, a capacitação é inadequada, faltam infraestruturas, as pressões climáticas estão se intensificando e o Estado é incapaz de proporcionar um ambiente estável para o desenvolvimento do setor agrícola.”