Queda na produção de frutas aumenta a incerteza antes da colheita de azeitonas na Ístria eslovena

O estresse térmico, o tempo seco, as pragas e o manejo dos pomares estão sendo analisados enquanto os produtores avaliam a queda prematura de frutos antes da colheita.

Os produtores de azeitona da Ístria eslovena estão relatando a queda prematura dos frutos após um período de calor intenso e tempo seco, o que suscita preocupações quanto à próxima colheita da região.

Milhares de pequenas azeitonas verdes caíram das árvores nas colinas em socalcos atrás de Koper e Izola. Pesquisadores e produtores afirmaram que as perdas provavelmente foram causadas por uma combinação de estresse térmico, seca, danos causados por pragas e práticas de manejo dos pomares, e não por uma doença recém-surgida.

“Também joga a nosso favor o fato de que as oliveiras estão se adaptando gradualmente às mudanças climáticas que começaram aqui há vários anos”, disse Maja Podgornik, diretora do Instituto de Olivicultura do Centro de Ciência e Pesquisa de Koper, ao Olive Oil Times.

Calor, seca e pressão de pragas

Podgornik afirmou que a queda generalizada de frutos estava associada a uma combinação de calor extremo e seca que começou em junho.

O calor e o estresse hídrico podem enfraquecer as árvores, tornando-as mais vulneráveis a infecções fúngicas oportunistas e pragas, incluindo o percevejo-marmorizado-marrom.

Embora especialistas recomendem medidas como irrigação cuidadosamente gerenciada, os produtores da Ístria eslovena enfrentam infraestrutura pública de água limitada, altos custos para o transporte de água por caminhão-pipa e procedimentos demorados para a obtenção de licenças de captação de água.

Rok Babič, pesquisador do instituto, confirmou que os frutos estavam caindo rapidamente em alguns pomares, mas disse que as condições locais variavam consideravelmente.

“Temos agricultores que estão passando por isso e se manifestam abertamente, enquanto aqueles com abundância de frutos não reclamam e permanecem em silêncio”, disse ele.

Babič argumentou que a seca por si só não explicava as perdas, pois as oliveiras geralmente se adaptam bem a condições de seca. Ele disse que a poda atrasada e o tratamento preventivo insuficiente podem ter contribuído para o problema em alguns pomares.

Queda de frutos A queda de frutos é a perda prematura das azeitonas em desenvolvimento da árvore, frequentemente causada por calor, seca, pragas, polinização inadequada ou outras formas de estresse. Uma certa quantidade de queda de frutos é parte normal do ajuste natural da árvore, mas perdas excessivas podem reduzir a colheita final.

“Os agricultores não cuidam suficientemente de suas oliveiras, podam-nas tarde demais e, além dos tratamentos contra a mosca-da-azeitona, não aplicam nenhum outro tratamento”, disse ele.

Babič disse que os danos causados pela alimentação de percevejos, incluindo o percevejo marmorado-marrom, podem enfraquecer as azeitonas em desenvolvimento, que podem subsequentemente abortar durante períodos de calor extremo.

Ele acrescentou que medidas preventivas cerca de um mês antes da floração, incluindo tratamentos à base de enxofre ou deltametrina, onde permitido, poderiam reduzir o risco. Os produtores devem seguir as regulamentações locais e as instruções do rótulo do produto ao aplicar produtos fitossanitários.

Resultados diferentes entre os pomares locais

O olival da família Babič, na vila de Babiči, perto de Marezige, sofreu uma perda de frutos relativamente pequena.

“Nosso olival está indo muito bem. Meu pai, Sandi, está lá todos os dias”, disse Rok Babič, estimando a queda de frutos em cerca de 5%, o que ele descreveu como um processo biológico normal.

O produtor e moedor Sandi Babič disse que as azeitonas pareciam saudáveis após uma inspeção recente, embora as árvores estivessem apresentando alguns sinais de estresse hídrico.

Ele atribuiu as perdas limitadas a medidas de nutrição e controle de pragas cuidadosamente programadas.

“Eu pulverizo com Decis, que contém deltametrina, quando a fruta tem o tamanho de um grão de pimenta”, disse ele. “Quando atinge o tamanho de uma ervilha, uso Sivanto Prime junto com um bioestimulante, nitrogênio, fósforo, potássio e aminoácidos.”

Babič disse que aplica dois quilos de fertilizante foliar por 1.000 a 1.200 litros de água e fornece micronutrientes duas vezes por meio de aplicação foliar.

Ele acrescentou que a localização do pomar também pode oferecer alguma proteção. Ele fica próximo a uma floresta e ao Rukava, um afluente do rio Dragonja, onde a circulação do ar ajuda a amenizar os períodos de calor extremo no verão.

Miran Adamič, proprietário da fazenda orgânica Ronkaldo, relatou perdas igualmente limitadas em seus olivais, situados a cerca de 100 metros acima do nível do mar, perto de Izola.

“Eu não diria que algo particularmente ruim está acontecendo nos olivais”, disse ele. “A queda de frutos no meu olival está abaixo de 5%.”

Martin Adamič no olival da família em Ronkaldo, perto de Izola. (Foto: Jaka Ivančić)

Ao contrário de alguns produtores, Adamič disse que não usa argila de caulim porque não a considerou economicamente ou praticamente eficaz em seu olival.

“A proteção com caulim é cara e suja”, disse ele. “Sempre que chove, o tratamento precisa ser repetido e, depois de testá-lo, não notei diferença. Além disso, uma vez danifiquei meu pulverizador e tive que arcar com € 150 em reparos.”

Em vez disso, Adamič recorre a inseticidas permitidos pelas normas de produção orgânica. Ele e seu filho, Martin, também administram um negócio de azeite de oliva e desenvolvem atividades turísticas relacionadas à azeitona, ao mesmo tempo em que monitoram de perto os custos de produção, a nutrição das árvores e a proteção das culturas.

Perspectivas para a colheita permanecem incertas

Até recentemente, os produtores esperavam que os lagares na Ístria eslovena processassem uma quantidade consideravelmente maior de azeitonas do que no ano passado. Relatos de queda de frutos trouxeram, desde então, mais incerteza, embora os produtores tenham alertado que as condições variam entre os pomares.

Sandi Babič disse que a safra atual parece, em linhas gerais, semelhante à anterior. Ele usa uma avaliação visual simples para estimar a safra prevista.

“Se você conseguir ver de 20 a 30 azeitonas de uma só vez em uma parte da árvore, a safra é boa”, disse ele.

Adamič também alertou contra tirar conclusões antes da colheita.

“Os resultados reais só serão vistos no final da safra, quando as azeitonas forem colhidas e o azeite for produzido”, disse ele. “Só então será possível ver o que realmente foi alcançado. Todo o resto é especulação.”

Enquanto isso, o instituto está analisando novas tecnologias, incluindo equipamentos autônomos para terraços íngremes e modelos de inteligência artificial projetados para prever o estresse térmico.

Apesar dos relatos de queda prematura dos frutos, os produtores afirmaram que o impacto final na produção dependerá da localização do pomar, da pressão de pragas, da precipitação e do manejo durante o restante da temporada.