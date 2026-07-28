Os olivais tradicionais da Espanha enfrentam dificuldades com o aumento dos custos de produção

Os custos de produção superam os preços de mercado em grande parte do setor olivícola espanhol, o que suscita novas preocupações quanto ao futuro do cultivo tradicional.

Entre 2020 e 2026, os custos médios de produção de azeite na Espanha aumentaram quase 57%, com os custos nos olivais mais tradicionais do país agora ultrapassando amplamente os preços de mercado.

Essas conclusões constam da última edição do Estudo sobre os Custos do Cultivo da Oliveira, publicado pela Associação Espanhola de Municípios Olivícolas (AEMO). O relatório é amplamente considerado uma referência para o setor espanhol de azeite.

Diferentemente de cálculos anteriores, o estudo leva em conta o contexto econômico mais amplo, incluindo o custo de oportunidade da terra e a depreciação dos investimentos necessários para o cultivo, incluindo maquinário.

O valor da terra é frequentemente excluído dos cálculos dos custos de produção agrícola. No entanto, os autores do estudo afirmaram que ele é relevante ao comparar a rentabilidade do cultivo da oliveira com outros usos potenciais da terra.

Os pesquisadores atribuíram um custo de terra de € 500 por hectare para olivais de sequeiro e € 1.050 por hectare para olivais irrigados.

Eles excluíram esse custo dos olivais tradicionais não mecanizáveis, também conhecidos como olivais de encosta, pois o terreno geralmente tem pouco potencial para uso agrícola ou comercial alternativo.

O estudo analisou sete modelos principais de cultivo de oliveiras, que vão desde o cultivo tradicional até a agricultura superintensiva.

Os resultados apresentam um panorama sombrio para o cultivo tradicional de oliveiras na Espanha.

Nos olivais tradicionais não mecanizáveis, que representam 17,7% da área de cultivo de oliveiras da Espanha, o custo total de produção atingiu €5,31 por quilograma de azeite.

A situação é menos grave nos olivais tradicionais mecanizados e parcialmente mecanizados, embora os custos permaneçam acima do preço médio de mercado, calculado na época do estudo em aproximadamente € 3,26 por quilograma em todas as categorias de azeite.

Os olivais tradicionais nos quais é possível algum grau de mecanização representam a maior parcela da área olivícola da Espanha, com 32,6%.

Embora a mecanização possa ser limitada nesses olivais, a redução da dependência da mão de obra manual, que é onerosa, tem um efeito significativo nos custos gerais de produção.

A AEMO calculou custos de produção de € 4,18 por quilograma em olivais tradicionais irrigados e de € 4,67 por quilograma em olivais tradicionais de sequeiro.

Embora a irrigação aumente substancialmente as despesas operacionais, os rendimentos mais elevados mais do que compensam os custos adicionais.

O estudo estimou rendimentos médios de 6.000 kg de azeitonas por hectare em olivais irrigados, em comparação com 3.500 kg por hectare em olivais de sequeiro, resultando em um custo de produção menor por kg de azeite.

No outro extremo do espectro estão os sistemas de cultivo intensivo e superintensivo.

Para os olivais intensivos cultivados em regime de sequeiro, o custo médio de produção foi calculado em € 3,52 por quilograma. Embora ainda acima do preço de mercado vigente, esse valor foi significativamente menor do que o custo do modelo tradicional mais eficiente.

Rendimentos mais elevados reduziram o custo do cultivo intensivo irrigado para € 3,20 por quilo.

Entre os olivais superintensivos, os custos de produção ficaram em média em € 3,17 por quilograma em condições de cultivo sem irrigação e em € 3,08 por quilograma com irrigação, o valor mais baixo registrado no estudo.

Essas descobertas provavelmente intensificarão as preocupações sobre a viabilidade a longo prazo do cultivo tradicional de oliveiras.

Utilizando dados da safra anterior, a filial de Jaén do sindicato espanhol de agricultores COAG calculou que os produtores que operam olivais tradicionais, cultivados em sequeiro com auxílio de máquinas, sofreram perdas diretas de 7,8%.

As perdas chegaram a 42,6% para os produtores que cultivam olivais tradicionais não mecanizáveis.

Em resposta, a COAG de Jaén tomou a medida extraordinária, no último dia do prazo de entrega da declaração de imposto em julho, de notificar formalmente o Ministério da Fazenda de que contestava os pressupostos utilizados para calcular as obrigações fiscais dos produtores de azeitona.

A organização pediu uma grande reformulação do sistema para refletir as novas realidades financeiras enfrentadas pelo setor olivícola espanhol.