Master Miller Kursu, UC Davis Zeytin Merkezi’ne Geri Dönüyor

Üç günlük kurs, zeytin değirmeninin tasarımı, üretimi, kalite güvencesi, yan ürün yönetimi ve işletilmesinin ekonomik yönlerini kapsamaktadır.

Geçen yıl iptal edilen Master Miller Sertifika Kursu’nun, 9-11 Eylül tarihleri arasında Kaliforniya Üniversitesi Davis Zeytin Merkezi’nde yeniden düzenleneceği planlanıyor.

2008 yılından bu yana neredeyse kesintisiz olarak düzenlenen kurs, değirmen tasarımı, zeytinyağı üretimi, filtreleme, yan ürün yönetimi ve ekonomik analiz konularında iki günlük eğitim içeriyor. Katılımcılar üçüncü gün üç yerel değirmeni ziyaret edecek.

Ocak ayında Olive Center’ın direktörü olan Selina Wang, kursun sektöre girmeyi düşünen kişilerden deneyimli üreticilere kadar farklı deneyim seviyelerine sahip katılımcılara yönelik olduğunu söyledi.

Olive Oil Times’a verdiği demeçte, “Kalite ve kârlılığı en üst düzeye çıkarmaya büyük önem veriliyor” dedi.

Kurs, değirmen ekipmanları, üretim, kalite güvencesi ve değirmen işletmeciliği alanlarında deneyimli yerel ve uluslararası konuşmacıları içerecek. Alfa Laval ve Pieralisi’den temsilcilerin yanı sıra, farklı büyüklükteki değirmenlerden üreticiler de programa katılması bekleniyor.

Wang, programın hem küçük hem de büyük üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve katılımcılar arasında tartışmayı teşvik etmek amacıyla tasarlandığını belirtti.

Eski katılımcılardan birkaçı, kursun daha sonra yağhanelerindeki faaliyetlerinde uyguladıkları pratik bilgiler sağladığını belirtti.

Corto Olive Co. operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı David Garci-Aguirre, kursun daha ileri düzeyde öğrenme için bir temel oluşturduğunu ve değirmencilerin üretim süreçlerindeki değişiklikleri tespit etmelerine yardımcı olabileceğini belirtti.

“Bu kursa birçok kez katıldım ve her seferinde yeni bilgiler ediniyor ve konuyu daha derinlemesine anlıyorum,” dedi.

Bondolio’nun ortak sahibi ve usta zeytin sıkma ustası Malcolm Bond, programın hasattan süzmeye kadar zeytin sıkma işleminin her aşamasını incelediğini belirtti.

Bond, birkaç yıl boyunca Kuzey Kaliforniya’daki zeytin yağı imalathanelerine zeytin nakletti. Daha sonra o ve eşi Karen Bond, üretim üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istediklerine karar verdiler.

Kursun, sızma zeytinyağı üretimiyle ilgili uygulamalar ve işleme yöntemlerinin farklı çeşitlere uyarlanması konusunda temel bir anlayış kazandırdığını belirtti.

Il Fiorello Zeytinyağı Şirketi’nin sahibi Ann Sievers, çalışanlarını kursa gönderdiğini ve zeytinlerini işlediği üreticilere de bu kursu tavsiye ettiğini belirtti.

Üretim verilerinin toplanması ve analiz edilmesinin yanı sıra değirmenciler arasındaki tartışmaların programın en yararlı kısımları arasında yer aldığını belirtti.

Kayıtlar 2 Eylül’e kadar açık olup, katılımcı sayısı 75 ile sınırlıdır. Kayıt ücreti 10 Ağustos’a kadar 1.000 dolar (870 avro) olup, bu tarihten sonra 1.200 dolar (1.040 avro) olarak artacaktır.