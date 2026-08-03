Meyve Düşmesi, Slovenya’nın Istria Bölgesi’ndeki Zeytin Hasadı Öncesinde Belirsizliği Artırıyor

Üreticiler hasat öncesinde erken meyve dökülmesini değerlendirirken, sıcaklık stresi, kurak hava, zararlılar ve meyve bahçesi yönetimi gibi faktörler inceleniyor.

Slovenya’nın Istria bölgesindeki zeytin yetiştiricileri, yoğun sıcaklık ve kuraklığın yaşandığı bir dönemin ardından meyvelerin erken döküldüğünü bildiriyor; bu durum, bölgedeki yaklaşan hasatla ilgili endişeleri artırıyor.

Koper ve Izola'nın arkasındaki teraslı tepelerdeki ağaçlardan binlerce küçük yeşil zeytin düştü. Araştırmacılar ve üreticiler, bu kayıpların yeni ortaya çıkan bir hastalıktan ziyade, sıcaklık stresi, kuraklık, haşere hasarı ve bahçe yönetim uygulamalarının birleşiminden kaynaklandığını belirttiler.

Koper Bilim ve Araştırma Merkezi’ne bağlı Zeytin Yetiştiriciliği Enstitüsü Başkanı Maja Podgornik, Olive Oil Times’a yaptığı açıklamada, “Zeytin ağaçlarının birkaç yıl önce burada başlayan iklim değişikliklerine kademeli olarak uyum sağlaması da bizim lehimize işliyor” dedi.

Sıcaklık, kuraklık ve haşere baskısı

Podgornik, yaygın meyve dökülmesinin Haziran ayında başlayan aşırı sıcak ve kuraklığın birleşimiyle ilişkili olduğunu söyledi.

Sıcaklık ve su stresi ağaçları zayıflatarak, onları fırsatçı mantar enfeksiyonlarına ve kahverengi marmorlu kokuşmuş böcek dahil olmak üzere zararlılara karşı daha savunmasız hale getirebilir.

Uzmanlar, dikkatli bir şekilde yönetilen sulama gibi önlemleri önermekle birlikte, Slovenya’nın Istria bölgesindeki yetiştiriciler, sınırlı kamu su altyapısı, tankerle su nakliyesinin yüksek maliyeti ve su izni almak için uzun süren prosedürlerle karşı karşıya kalmaktadır.

Enstitüde araştırmacı olan Rok Babič, bazı meyve bahçelerinde meyvelerin hızla düştüğünü doğruladı, ancak yerel koşulların önemli ölçüde farklılık gösterdiğini belirtti.

“Bu sorunu yaşayan ve seslerini yüksek sesle duyuran çiftçilerimiz var, buna karşılık meyve bol olan çiftçiler ise şikayet etmiyor ve sessiz kalıyor,” dedi.

Babič, zeytin ağaçlarının genellikle kurak koşullara iyi uyum sağladıkları için kayıpların sadece kuraklıkla açıklanamayacağını savundu. Bazı bahçelerde budamanın gecikmesi ve yetersiz önleyici tedbirlerin soruna katkıda bulunmuş olabileceğini belirtti.

Meyve dökülmesi Meyve dökülmesi, genellikle sıcaklık, kuraklık, zararlılar, yetersiz tozlaşma veya diğer stres faktörlerinin neden olduğu, gelişmekte olan zeytinlerin ağaçtan erken düşmesidir. Bir miktar meyve dökülmesi, ağacın doğal uyum sürecinin normal bir parçasıdır, ancak aşırı kayıplar nihai hasadı azaltabilir.

“Çiftçiler zeytin ağaçlarına yeterince özen göstermiyor, budamayı çok geç yapıyor ve zeytin meyve sineğine karşı yapılan uygulamalar dışında ağaçlara hiçbir bakım uygulamıyor,” dedi.

Babič, kahverengi mermer desenli kokuşmuş böcek de dahil olmak üzere kokuşmuş böceklerin beslenme hasarının, gelişmekte olan zeytinleri zayıflatabileceğini ve bunun sonucunda aşırı sıcak dönemlerinde zeytinlerin düşebileceğini belirtti.

Çiçeklenmeden yaklaşık bir ay önce, izin verilen yerlerde kükürt veya deltametrin bazlı uygulamalar da dahil olmak üzere önleyici tedbirlerin alınmasının bu riski azaltabileceğini ekledi. Üreticiler, bitki koruma ürünlerini uygularken yerel yönetmeliklere ve ürün etiketindeki talimatlara uymalıdır.

Yerel bahçeler arasında farklı sonuçlar

Marezige yakınlarındaki Babiči köyünde bulunan Babič ailesinin zeytinliklerinde meyve kaybı nispeten az olmuştur.

“Zeytin bahçemiz çok iyi durumda. Babam Sandi her gün oraya gidiyor,” diyen Rok Babič, meyve dökülme oranını yaklaşık yüzde beş olarak tahmin etti ve bunu normal bir biyolojik süreç olarak nitelendirdi.

Üretici ve zeytin sıkımcısı Sandi Babič, ağaçların bazı su stresi belirtileri göstermesine rağmen, yakın zamanda yapılan bir incelemede zeytinlerin sağlıklı göründüğünü söyledi.

Kısıtlı kayıpları, dikkatli bir şekilde zamanlanmış besleme ve haşere kontrol önlemlerine bağladı.

“Meyve karabiber tanesi büyüklüğüne geldiğinde, deltamethrin içeren Decis ilacını püskürtüyorum,” dedi. “Meyve bezelye büyüklüğüne ulaştığında ise Sivanto Prime’ı bir biyostimülant, azot, fosfor, potasyum ve amino asitlerle birlikte kullanıyorum.”

Babič, 1.000 ila 1.200 litre suya iki kilogram yaprak gübresi uyguladığını ve mikro besin maddelerini yaprak gübrelemesi yoluyla iki kez verdiğini belirtti.

Bahçenin konumu da bir miktar koruma sağlayabileceğini ekledi. Bahçe, bir ormanın ve Dragonja Nehri’nin bir kolu olan Rukava’nın yakınında yer alıyor; buradaki hava akımı, yazın aşırı sıcak dönemlerini hafifletmeye yardımcı oluyor.

Organik Ronkaldo çiftliğinin sahibi Miran Adamič de, Izola yakınlarında deniz seviyesinden yaklaşık 100 metre yükseklikte bulunan zeytinliklerinde benzer şekilde sınırlı kayıplar yaşadığını bildirdi.

“Zeytinliklerde özellikle kötü bir durum yaşandığını söyleyemem,” dedi. “Zeytinliğimdeki meyve dökülme oranı yüzde beşin altında.”

Izola yakınlarındaki Ronkaldo’da, ailesine ait zeytin bahçesinde Martin Adamič. (Fotoğraf: Jaka Ivančić)

Bazı üreticilerden farklı olarak Adamič, kaolin kili kullanmadığını, çünkü bahçesinde bunun ekonomik veya pratik açıdan etkili olmadığını gördüğünü söyledi.

“Kaolinle koruma pahalı ve zahmetli,” dedi. “Her yağmur yağdığında işlem tekrarlanmak zorunda ve denedikten sonra bir fark görmedim. Ayrıca bir keresinde püskürtücümü bozmuştum ve onarım masrafı olarak 150 avro ödemek zorunda kaldım.”

Adamič bunun yerine organik üretim kuralları kapsamında izin verilen böcek ilaçlarına güveniyor. O ve oğlu Martin, aynı zamanda bir zeytinyağı işletmesi yürütüyor ve zeytinle ilgili turizm faaliyetleri geliştirirken, üretim maliyetlerini, ağaçların beslenmesini ve mahsulün korunmasını yakından takip ediyorlar.

Hasat beklentileri belirsizliğini koruyor

Yakın zamana kadar, üreticiler Slovenya’nın Istria bölgesindeki yağhanelerin geçen yıla göre çok daha fazla zeytin işleyeceğini bekliyorlardı. Ancak meyve dökülmesine ilişkin haberler belirsizliği artırdı; yine de üreticiler, bahçeler arasında koşulların farklılık gösterdiğine dikkat çekti.

Sandi Babič, mevcut sezonun genel olarak bir önceki sezona benzediğini söyledi. O, gelecekteki hasadı tahmin etmek için basit bir görsel değerlendirme yöntemi kullanıyor.

“Ağacın bir bölümünde bir bakışta 20 ila 30 zeytin görebiliyorsanız, hasat iyi demektir,” dedi.

Adamič de hasat öncesinde sonuçlara varılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

“Gerçek sonuçlar ancak sezonun sonunda, zeytinler hasat edilip yağ üretildiğinde görülecektir,” dedi. “Ancak o zaman gerçekte ne başardığınızı görebilirsiniz. Geri kalan her şey spekülasyondur.”

Bu arada enstitü, dik teraslar için otonom ekipmanlar ve ısı stresini tahmin etmek üzere tasarlanmış yapay zeka modelleri dahil olmak üzere yeni teknolojileri inceliyor.

Erken meyve dökümüyle ilgili haberlere rağmen, üreticiler, üretime nihai etkisinin bahçenin konumu, haşere baskısı, yağış miktarı ve sezonun geri kalanında yapılacak yönetim uygulamalarına bağlı olacağını belirtti.