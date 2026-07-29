Zeytinyağı Akademisi, Kuzey Avrupa’da Eğitim Faaliyetlerini Genişletiyor

Christianne Noordermeer Van Loo, Kuzey Avrupa genelinde zeytinyağı bilgisini yaygınlaştırmak ve duyusal eğitim faaliyetlerini genişletmek için çalışmaktadır.

Christianne Noordermeer Van Loo’nun zeytinyağına olan ilgisi, kendisi ve eşinin Umbria’da bakımsız bir zeytinlik bulunan bir ev satın almasının ardından başladı.

“Zeytin ağaçları hakkında hiçbir şey bilmiyorduk,” dedi. “Evi ve çevresindeki araziyi istiyorduk, ancak zeytinlik ile ne yapacağımızı bilmiyorduk.”

Bahçe temizlenip yeniden üretime geçtikten sonra, zeytinleri hasat etmeye başladı ve yetiştiricilik, sıkım ve duyusal değerlendirme hakkında daha fazla bilgi edinmeye başladı.

Noordermeer Van Loo daha sonra Londra’da Olive Oil Times Sommelier Sertifika Programı’na katıldı ve İspanya ile İtalya’da duyusal değerlendirme konusunda ek eğitimler aldı.

Bugün, sertifikalı bir zeytinyağı sommelieri, profesyonel bir zeytinyağı ve sofralık zeytin tadımcısı ve Hollanda’daki The Olive Oil Academy’nin genel müdürüdür.

Çalışmaları, büyük ölçüde Kuzey Avrupa’daki tüketiciler ve gıda profesyonelleri arasında sızma zeytinyağına ilişkin bilgi eksikliğini gidermeye odaklanıyor.

O, birçok tüketicinin zeytinyağı üreten ülkelerle genellikle ilişkilendirilen duyusal referansları geliştirmemiş olduğunu ve acı ile keskin tadı istenmeyen özellikler olarak yorumlayabileceğini belirtti.

Noordermeer Van Loo, “En belirgin bilgi eksikliklerinden biri, ‘hafif’ zeytinyağının alınabilecek en iyi zeytinyağı olduğu düşüncesidir,” dedi. “İnsanlar, acı ve keskinliğin kusur değil, olumlu özellikler olduğunu bilmiyorlar.”

Diğer yaygın bilgi eksiklikleri arasında tazelik, saklama koşulları, yemeklerle eşleştirme ve zeytinyağları arasındaki önemli fiyat farklarının nedenleri yer alıyor.

“Zeytinyağı, portakal suyu gibi bir meyve suyudur,” dedi. “Işık, ısı ve oksijenden etkilenir, ancak insanlar bunun farkında değil.”

Noordermeer Van Loo, tüketicilerin zeytinyağının üreticisini, çeşidini, menşeini, üretim yöntemlerini ve duyusal özelliklerini anladıklarında zeytinyağına daha fazla değer vereceklerine inanıyor.

Kuzey Avrupa’daki sektörün gelişimini, tüketicilerin şarap ve kahve hakkındaki bilgilerinin kademeli olarak artmasıyla karşılaştırıyor.

Bu yaklaşım, Olive Oil Times Education Lab ile yapılan işbirliği de dahil olmak üzere, The Olive Oil Academy tarafından geliştirilen programlara yön vermektedir.

Zeytinyağı Sommelier Sertifikasyon Programı’nın ikinci Avrupa edisyonu, 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında Hollanda’nın ’s-Hertogenbosch kentindeki Jamfabriek’te düzenlenecek.

30 katılımcı ile sınırlı olan beş günlük kurs, duyusal değerlendirme, zeytin yetiştiriciliği ve sıkımı, sağlık ve beslenme, mutfak uygulamaları, kalite kontrol, paketleme, etiketleme ve Avrupa düzenlemelerini kapsamaktadır.

Katılımcılar, dünyanın dört bir yanındaki üretim bölgelerinden gelen 100’den fazla zeytinyağını tadacak ve profesyonel bir mutfakta pratik yemek eşleştirme alıştırmalarına katılacak.

Programda ayrıca, katılımcıların daha geniş bir duyusal kelime dağarcığı geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla olgun muz, avokado, enginar, biber ve biberiye gibi malzemelerin yer aldığı bir aroma masası da yer almaktadır.

Akademi ayrıca, yıllık toplantılar ve eğitmenler ile diğer profesyonellerden oluşan bir ağa erişim imkânı sunarak, katılımcıları kursu tamamladıktan sonra da uygulamaya devam etmeleri için teşvik etmektedir.

Çevrimiçi bir “Tadımcılar Kulübü”, eğitimli sommelierlerin deneyimli panel liderleri ve eğitmenler tarafından yönetilen oturumlar sırasında aynı numuneleri değerlendirmelerine olanak tanır.

Noordermeer Van Loo, düzenli olarak kullanılmadığında duyusal tanıma ve kelime dağarcığının zayıflayabileceği için sürekli pratik yapmanın önemli olduğunu belirtti. Grup tadımları ayrıca kültürel deneyimin zeytinyağı algısını nasıl etkileyebileceğini de göstermektedir.

Daha ileri düzeyde eğitim almak isteyen katılımcılar için Akademi, 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde Jamfabriek’te “The Curator’s Tasting” etkinliğini düzenleyecektir.

İki günlük programda, yüksek kaliteli sızma zeytinyağıyla ilişkili faktörler ele alınacak ve laboratuvar analizi, öğütme teknolojisi, uçucu bileşikler, yemek eşleştirme ve sağlık özelliklerinin aktarılması konularında oturumlar düzenlenecek.

Akademi ayrıca zeytinyağı sektörünün yapısı ve ekonomisi üzerine bir çevrimiçi kursun yanı sıra şefler, restoranlar ve aşçılık okulları için eğitimler de geliştirmiştir.

Noordermeer Van Loo, “Lüks restoranlar genellikle zeytinyağı ve nasıl kullanılacağı konusunda daha fazla bilgi sahibidir,” dedi. “Ancak genel restoranlarda hâlâ ciddi bir bilgi eksikliği var.”

Perakende sektöründe de benzer zorlukların devam ettiğini belirten Noordermeer Van Loo, “Süpermarket raflarında ‘hafif’ olarak tanıtılan ürünler hâlâ baskın konumda; daha yüksek kaliteli yağlara ise genellikle uzman mağazalar ve çevrimiçi satıcılardan ulaşılabiliyor” dedi.

Noordermeer Van Loo, Kuzey Avrupa’da zeytinyağına olan ilginin artmaya devam edeceğini öngörse de, artan tüketimin kaliteye yönelik daha fazla takdirle sonuçlanması için eğitimin gerekli olacağını belirtti.

“Mesele iletişim ve bilgilendirme,” dedi. “Tüketicileri, perakendecileri ve bu konuyla ilgili herkesi bilgilendirmemiz gerekiyor.”