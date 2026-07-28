西班牙橄榄油产量达130万吨，价格却在下跌

加泰罗尼亚、阿拉贡和瓦伦西亚的产量显著增长，部分抵消了安达卢西亚产量的急剧下降，使西班牙最终的橄榄油产量达到130万吨。

2025/26产季，西班牙生产了130万公吨橄榄油，政府表示这一产量“足以满足市场需求”。

根据农业、渔业和食品部公布的最新数据，部分地区的生产期较往年有所延长。

该部在月度市场公报中写道：“受12月至2月期间气象因素影响，部分产区采收推迟，导致本产季周期较往年略长，2025/26产季产量最终定格在130万吨。”

此前，西班牙橄榄产区协会曾于2月预测，受“莱昂纳多”风暴引发的暴雨和洪涝影响，这个全球最大橄榄油生产国的产量将降至120万吨，因此这一最终数据对装瓶商和出口商而言无疑是个好消息。

然而，实际产量仍远低于9月采收季开始前预期的145万吨。秋季初期的降雨不足和异常温暖的天气导致果实中积累的油量低于预期。

该国最大的橄榄油产区安达卢西亚的产量降幅最为显著，从2024/25产季的115万吨降至2025/26产季的974,100吨。

这一降幅部分被阿拉贡和瓦伦西亚产区的显著增长所抵消，这两个地区的产量较上一产季分别增长了四倍，达到17,100吨和23,400吨。

作为西班牙第二大产区，卡斯蒂利亚-拉曼恰的产量降幅相对温和，从2024/25产季的14.66万吨降至2025/26产季的13.86万吨。

埃斯特雷马杜拉地区的产量基本保持稳定，为78,300吨。

与此同时，加泰罗尼亚的产量不负收获前市场乐观预期。作为西班牙第四大产区，该地区产量达38,900吨，是上一季收成的两倍多。

穆尔西亚、巴利阿里群岛和加那利群岛的产量也均大幅增长。

穆尔西亚的产量从4,300吨增至14,300吨，而巴利阿里群岛的产量则从245吨增至990吨。

加那利群岛的增幅比例最大，2025/26年度橄榄油产量达26吨，较上一产季的1吨大幅增长。

尽管西班牙的总产量略低于2024/25年度的142万吨，但仍比四年平均水平高出14%。这一结果也促使橄榄油库存截至6月底连续第三个月增长。

尽管产量下降，库存却有所增加，这部分归因于国内销售疲软。2025/26产季前九个月，西班牙橄榄油销量降至362,800吨，而上一产季同期为377,200吨。

出口量同样出现下滑，从759,400吨降至745,300吨；而本作物年度前九个月的进口量则从175,000吨增至200,600吨。

市场的持续回稳将原产地特级初榨橄榄油价格推至2022年以来的最低水平。

特级初榨橄榄油交易价格约为每100公斤362欧元，比2023年和2024年创下的历史最高价低约50%。

初榨橄榄油、灯油和精炼橄榄油的价格也仍远低于那些年创下的纪录水平，尽管每种油的价格均略高于去年同期。

该部另一份数据显示，食用橄榄产量小幅下降，从2024/25产季的533,200吨降至本产季的503,100吨。