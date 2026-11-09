西班牙收紧橄榄油运输的可追溯性规定

西班牙通过出台新规，加强了橄榄油可追溯体系，以加强对国内运输以及橄榄油和橄榄果渣油进出口的监管。

这些措施对2021年出台的质量法规进行了修订，强化了参与橄榄油运输、接收和进口的经营者的义务。

我们并非从头开始，而是对这一已使西班牙在橄榄油可追溯性领域处于领先地位的工具进行优化。 ——西班牙农业、渔业和食品部（MAPA）

“在过去的五年里，我们从REMOA系统的运行中汲取了大量经验，并发现了一些可以改进的地方，”西班牙农业、渔业和食品部（MAPA）向《橄榄油时报》表示。

作为对西班牙橄榄油质量法规进行全面改革的一部分，西班牙于2021年推出了REMOA——一个用于追踪橄榄油和橄榄果渣油流向的电子登记系统。

据MAPA称，新措施旨在提高整个供应链中记录信息的准确性和可靠性，特别是针对散装运输以及来自欧盟以外国家的进口产品。

根据原有规定，经营者必须在发货前向电子系统报告散装油的流转情况，且每批货物都必须附有产品识别文件。

该系统运行五年后，其实际应用暴露了监管人员可获取信息中的缺口。部分货物在未获送达确认的情况下仍被记录为已发货，分析文件未能始终如一地纳入登记系统，且关于哪些经营者应负责申报特定进口货物的责任归属问题仍存不确定性。

新的第808/2026号皇家法令针对被认定需要改进的三个方面进行了调整。

该法令对进口橄榄油的最终收货人给出了更明确的定义，并指明了负责确保从第三国或其他欧盟成员国进入西班牙的货物携带所需文件的经营者。

对于运往其他欧盟成员国、第三国或橄榄油行业以外领域的散装货物，在发货时持有该油品的经营者仍负有向 REMOA 通报的责任。

经营者现在在登记散装橄榄油流动时，必须向 REMOA 上传分析报告或经签名的等效文件。此前，这些文件虽随货附送，但并不一定被纳入电子登记系统。

收货方还必须确认散装橄榄油货物的到货情况，并核实交付情况与先前申报的信息一致。这使得运输记录能够正式完成，而非因缺乏交付确认而处于未结状态。

然而，确认收货并不意味着收货方认可该批橄榄油符合质量要求或其他适用法规。其义务仅在于记录交付情况并核实其与申报信息一致，而非对橄榄油的质量进行认证。

“此前，我们虽然掌握了石油货物的发运信息，但并不总能确认该运输已正式完成，”该部解释道。

将分析文件纳入 REMOA 系统后，检查员还将能够直接查阅支持每批货物申报分类的信息。

这些变更将要求处理散装橄榄油的企业提供更详细的文件，并对收到的货物进行记录，特别是来自欧盟以外地区的货物。

该法规还允许主管部门在评估风险和规划检查时，将相当于分析报告的文件作为证据。

通过弥补这些漏洞，西班牙当局期望更清晰地掌握橄榄油在供应链中的流转情况，并增强其核实产品可追溯性及申报分类的能力。

“我们并非从头开始，而是对这一已使西班牙在橄榄油可追溯性领域处于领先地位的工具进行优化，”该部总结道。