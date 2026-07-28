农贸市场为意大利71家医院提供新鲜的本地食品

一项全国性的倡议正在将当地农产品和食品教育引入意大利各家医院，以促进更健康的饮食习惯和疾病预防。

“Campagna Amica per la Salute”（Campagna Amica健康计划）倡议正在将农贸市场引入意大利全境的71家医院，为患者、家属、医护人员及当地居民提供新鲜、本地、应季且可追溯的农产品。

该倡议由农民组织Coldiretti、致力于支持意大利农业并运营直销农贸市场网络的“Campagna Amica基金会”，以及专注于食品与健康关系的智库“Aletheia基金会”共同推动。

如今，在全国范围内将“保护性食品环境”融入医疗基础设施已成为可能。 ——安东尼奥·加斯巴里尼，杰梅利大学医院科学主任

这些集市根据各医院制定的日程安排，每周或每月举办一次。

目前，托斯卡纳大区有7家医疗机构设有此类市场；坎帕尼亚大区和艾米利亚-罗马涅大区各有6家；皮埃蒙特大区和普利亚大区各有5家；阿布鲁佐大区、拉齐奥大区、伦巴第大区、西西里岛、撒丁岛和威尼托大区各有4家； 巴斯利卡塔、卡拉布里亚和马尔凯各三家；弗留利-威尼斯朱利亚、莫利塞和翁布里亚各两家；利古里亚、特伦蒂诺-上阿迪杰和瓦莱达奥斯塔各一家。

该举措旨在通过将营养食品置于一级预防的核心位置，并重申地中海饮食作为公共卫生基本支柱的地位，从而鼓励更健康的饮食习惯。

位于罗马阿戈斯蒂诺·杰梅利大学医院的“Campagna Amica per la Salute”农贸市场（照片由Coldiretti提供）

该计划于7月10日在罗马阿戈斯蒂诺·杰梅利IRCCS基金会大学医院举行的新闻发布会上正式启动。

除主办方和该医疗机构的代表外，农业、粮食主权与林业部长弗朗切斯科·洛洛布里吉达（Francesco Lollobrigida）、意大利国家卫生研究院院长罗科·贝兰托内（Rocco Bellantone）、拉齐奥大区主席弗朗切斯科·罗卡（Francesco Rocca）以及罗马市长罗伯托·瓜尔蒂耶里（Roberto Gualtieri）也出席了活动。来自意大利各地的多家医院代表通过远程方式参与了此次活动。

“微生物组科学向我们表明，健康不仅仅是分子层面的无病状态，更是由我们的饮食、所处的环境以及经历所塑造的复杂生物生态系统的韧性，” 阿戈斯蒂诺·杰梅利大学综合医院基金会（IRCCS）科学总监、阿莱西娅基金会科学委员会主席安东尼奥·加斯巴里尼表示。

“将农贸市场引入数十家意大利医院不仅仅是一种象征性举措，”他补充道，“这表明，如今在国家层面将保护性饮食环境融入医疗基础设施是可行的，且基于证据的预防措施可以成为现代医院使命不可或缺的一部分。”

位于利古里亚大区热那亚的吉安尼娜·加斯利尼儿童医院内的“Campagna Amica per la Salute”农贸市场（照片由Coldiretti提供）

在该倡议启动当天，多家医院举办了食品教育活动，旨在提高公众对食物作为一级预防工具作用的认识。

Coldiretti还发布了一份与意大利社会经济研究机构Censis联合编制的简报，数据显示97%的意大利人认为健康饮食对预防糖尿病、心脏病和肥胖至关重要。然而，许多受访者表示，他们难以区分健康食品与不健康食品。

报告发现，88%的意大利人希望了解食物的真实来源及其成分。

与此同时，58%的家长承认，一旦有机会，他们的孩子往往会放弃均衡饮食。相同比例的家长支持限制超加工食品的摄入。

“特级初榨橄榄油是‘Campagna Amica per la Salute’农贸市场向消费者提供的旗舰产品之一，”Coldiretti副主席兼橄榄油生产商联盟Unaprol主席大卫·格拉涅里（David Granieri）告诉《橄榄油时报》。

格拉涅里还对罗马市政府在“Campagna Amica per la Salute”倡议启动后不久发布的学校供餐服务新招标表示欢迎。

该文件要求学校食堂排除超加工食品，转而提供更健康的选项，这一举措得到了科尔迪雷蒂拉齐奥大区分会的强烈支持。

“作为地中海饮食的支柱和‘意大利制造’的象征，真正高品质的特级初榨橄榄油绝不应缺席市民的餐桌或公共食堂——包括学校食堂——以从儿童时期起就保护健康，”格拉涅里表示。