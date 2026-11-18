“从产量来看，今年是个好年景，”普利亚大区加尔加诺半岛卡尔皮诺镇的第四代橄榄种植者多梅尼科·布翁迪奥利（Domenico Buondioli）对《橄榄油时报》表示。

“我们不能指望农户承担为社会提供公共利益的成本。景观本身是一种公共利益，但维护传统橄榄园的成本却由种植者承担 。”——佛罗伦萨大学加布里埃莱·斯科扎法瓦

夏季异常高温在一定程度上抑制了该地区橄榄果蝇的滋生。然而，良好的生长条件却未能缓解该行业的担忧。

“事情发展成这样真令人遗憾，”布翁迪奥利说道。他描述了本季的状况：橄榄油价格下跌、大量库存积压，随着2026/27年收获季的展开，种植者和榨油商普遍感到不安。

受地中海地区产量回升的推动，国内和国际市场的橄榄油价格均大幅下跌。 据农业和食品市场服务研究所（ISMEA）数据显示，2026年10月意大利特级初榨橄榄油的产地平均价格为每公斤4.75欧元，较上年同月下跌47.6%。

在普利亚大区的布翁迪奥利家族橄榄园里，工人们正用网兜收集刚采摘的橄榄；该地区不断上涨的劳动力成本，正加剧橄榄油价格下跌带来的压力。

意大利的橄榄油库存量也远高于一年前。意大利农业部食品质量与反欺诈监察局的最新报告显示，截至10月底，库存量为194,539公吨，较上年同期增长40%。

10月，普利亚大区的橄榄种植户、榨油商和合作社举行示威游行，抗议油价下跌。组织者之一“橄榄之傲”（Orgoglio Olivicolo）委员会呼吁官方正式承认该行业正面临危机，加强进口可追溯性及反欺诈监管，并采取紧急仓储措施以支撑生产者价格。

“抗议背后的原因完全合理，”布翁迪奥利表示。“问题一部分在于时机，一部分在于组织。抗议的时机恰逢‘要么采收橄榄，要么失去橄榄’的关键时期。”

“在我看来，我们需要区分两种产品：大宗橄榄油和优质橄榄油，”他补充道，“最近几天的抗议活动基本上针对的是大宗产品。”

佩鲁贾大学农业经济学教授安杰洛·弗拉斯卡雷利指出，应结合近年来异常的市场状况来考量当前的价格走势。

2022年上半年，意大利特级初榨橄榄油价格徘徊在每公斤4.20至4.30欧元之间，随后因西班牙及其他地中海产区遭遇严重产量短缺，价格攀升至9.50欧元以上。

“问题在于，价格为何上涨？为什么原本价值4.20欧元的商品涨到了9.70欧元？”他解释道，国际市场上普通橄榄油的短缺也推高了意大利国内的价格。

“种植者们逐渐认为那是合理的价格。但事实并非如此，”弗拉斯卡雷利表示。“只要西班牙和地中海地区恢复生产，情况就会改变。”

因此，目前的4.75欧元报价与弗拉斯卡雷利记忆中价格飙升前的4.20至4.30欧元水平相差无几。

作为全球最大的橄榄油生产国，西班牙预测2026/27产季产量约为160万公吨，比上一产季增长23%。

相比之下，《橄榄油时报》10月发布的预测显示，尽管布翁迪奥利描述了加尔加诺地区有利的种植条件，但2026/27年度意大利橄榄油产量预计仅为27万至29万吨，比上一季低约20%。

布翁迪奥利估算，仅采收环节，该地区一家成熟的橄榄种植企业每生产1公斤橄榄油，成本就高达3至3.50欧元。他描述了一次由五名工人和机械设备参与的采收作业，单日成本约为1,200欧元。这些费用还不包括年度橄榄园管理和榨油成本。

多梅尼科·布翁迪奥利正在普利亚大区自家果园里收集刚采摘的橄榄，该地区不断上涨的生产成本和持续下跌的橄榄油价格正挤压着种植者的利润空间。

布翁迪奥利指出，近年来农业燃料、劳动力、设备维护和包装成本均大幅上涨。

“一切都在涨价，”布翁迪奥利说道，“瓶子涨了，纸箱涨了，标签涨了，瓶盖也涨了。”他举例说，某机械部件的更换成本已从260欧元涨至560欧元。

这些挑战对意大利各生产商的影响并不均衡。弗拉斯卡雷利提醒人们，不要将意大利的橄榄种植视为单一的生产体系。

他将橄榄种植园分为三大类，每类面临的经济状况各不相同：位于陡峭或梯田式山坡等艰险地带的“英雄式”橄榄园；机械化程度有限的传统橄榄园；以及投资于技术和效率、生产力更高的现代化种植园。

“无法收获橄榄的前景主要影响第二类橄榄园，它们正处于盈利与经营亏损的临界点，尤其是在劳动力越来越难找的当下，”他说道，指的是传统橄榄园。

“当前的问题可能与其说是价格，不如说是成本，尤其是劳动力成本，”佛罗伦萨大学农业经济学家加布里埃莱·斯科扎法瓦（Gabriele Scozzafava）告诉《橄榄油时报》。“除了财务负担外，还有招工困难的问题。人工采摘已变得尤为棘手。”

在最近的一项研究中，斯科扎法瓦与同事托马索·范特基（Tommaso Fantechi）考察了托斯卡纳山区传统、集约型和超高密度橄榄园的长期经济可行性。

研究中，传统橄榄园的产量被设定为每公顷400公斤橄榄油，年采收成本为每公顷1,800欧元。 相比之下，超高密度橄榄园的产量假设为每公顷1,500公斤，年采收成本为每公顷1,000欧元。

根据研究人员的模型，若没有欧盟《共同农业政策》（CAP）的支持，托斯卡纳丘陵地区传统橄榄园要实现经济可持续性，橄榄油价格需达到每公斤9.60欧元；而集约化种植系统和超高密度种植系统则分别只需6.97欧元和4.13欧元。

弗拉斯卡雷利表示，地理标志和产品差异化有助于种植者获得更高的价格，但仅靠认证并不能提供任何保证。

“只要消费者能够认可，差异化无疑是最有前景的道路，”他说。

ISMEA 2026年10月数据显示，经“巴里地区”（Terra di Bari）受保护原产地名称（PDO）认证的特级初榨橄榄油平均报价为每公斤4.59欧元。 同月，“托斯卡诺”（Toscano）受保护地理标志（PGI）橄榄油平均价格为每公斤12欧元，而“加尔达”（Garda）受保护原产地名称（PDO）橄榄油则达到每公斤14欧元。

尽管意大利特级初榨橄榄油的全国平均价格无法与单一PDO的报价直接比较，但“巴里之地”PDO的4.59欧元价格低于ISMEA当月公布的意大利特级初榨橄榄油全国平均价格4.75欧元。

弗拉斯卡雷利指出，供应充足和消费者认知度较低，可能导致认证橄榄油的价格维持在接近市场标准水平。

“通过集体管理供应，生产商或许能够与行业和零售商直接谈判，从而获得一定的价格优势，尽管这种优势并不显著，”弗拉斯卡雷利补充道。

对于家族企业生产有机特级初榨橄榄油的布翁迪奥利而言，说服意大利消费者为品质支付更高价格仍然是一大挑战。

普利亚大区的第四代橄榄种植者多梅尼科·布翁迪奥利表示，尽管收成条件良好，但橄榄油价格下跌和生产成本上升却掩盖了这一利好。

“如果你在超市货架上看到一款特级初榨橄榄油每升5欧元，另一款却要12欧元，你就能想象会发生什么了，”他说。

“在意大利，每个人都有一个值得信赖的叔叔或表亲，他们的橄榄油备受信赖，”布翁迪奥利说，“口口相传的影响力远胜于一个陌生人试图向他们推销产品。”

因此，他的家族企业越来越多地转向国际市场。“我们生产优质产品，基本上都是出口的，”他说。

意大利食用油工业协会（Assitol）橄榄油小组主席多拉·德桑蒂斯表示，该行业正面临着自身的压力。

“当价格下跌时，公司股价也会随之下跌，企业可能会发现自己正处于一个不再认可其原始采购成本的市场中，”她告诉《橄榄油时报》。

在她看来，零售商要求降低批发价格也使规划和投资变得复杂。

“我们呼吁零售商重新审视将特级初榨橄榄油作为‘亏本促销’的引流商品的做法，”她说，“风险在于，极低的价格会被消费者视为常态。”

传统和“英雄式”橄榄园的贡献远不止于橄榄油的生产。

“我们不能指望农户承担为社会提供这些效益的成本。景观本身是公共利益，但维护传统橄榄园的成本却由种植者承担，”斯科扎法瓦表示。

传统橄榄园有助于景观保护、生物多样性保护，以及通过干石墙保护山坡。这些效益常被经济学家称为“正外部性”，但并不一定能转化为所产橄榄油的更高价格。

斯科扎法瓦与范特基的研究估计，即使在现有共同农业政策（CAP）支持下，与集约化种植系统相比，传统橄榄园每年每公顷仍面临约950欧元的盈利缺口；与超高密度果园相比，这一缺口则达到3,104欧元。

这些数据可为公共支持政策提供参考，但斯科扎法瓦强调，它们并未衡量环境和文化效益的价值，这需要针对具体地点进行评估。

他还警告称，仅靠现代化无法弥合这一差距。机械化程度有限、农业人口老龄化以及技术援助不足仍是重大障碍，因此有针对性的公共干预对于保护经济上脆弱的橄榄种植景观至关重要。

对德桑蒂斯而言，保护意大利的橄榄种植业也意味着保护其品种多样性及各地区的橄榄油风味特征。然而，现代化、高度机械化的果园往往仅依赖于有限的品种范围。

“如果我们希望通过现代化避免品种特性的逐渐丧失，就必须投资于研究，”她说，“在某些地区，我们可以通过创新、机械化和更完善的生产组织来显著提高竞争力。而在其他地区，许多干预措施则困难得多。”

对于这些地区，德桑蒂斯呼吁制定有针对性的公共政策，以保护其景观、生物多样性和文化遗产——这些价值远不止于橄榄油的生产。

“我们必须有勇气承认，意大利橄榄种植业并不存在单一的未来，”她表示。

《ColtivaItalia》农业支持法案已于11月4日获得参议院最终批准，该法案根据《2026–2030年国家橄榄计划》，为橄榄产业相关措施拨款3亿欧元。

ISMEA还为面临流动性压力的橄榄油加工厂提供了4000万欧元的零利率贷款。

这两项措施均旨在解决结构性投资或流动性需求，但均未直接保证种植者能获得更高的价格。

德桑蒂斯表示，意大利必须决定希望发展何种橄榄种植模式，并承认不同地区将需要不同的解决方案。

“否则，我们就有可能向橄榄种植者承诺一种仅靠市场无法保证的报酬水平，”她总结道。