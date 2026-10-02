突尼斯橄榄油出口激增，但散装销售仍占主导地位

突尼斯的橄榄油出口量创下历史新高，但其中大部分仍以散装形式出口。生产商表示，在海外打造更具影响力的突尼斯品牌是下一项挑战。

突尼斯橄榄油在国际市场上的影响力稳步扩大，出口量大幅增长，尤其是面向其两大主要买家——西班牙和意大利的出口。最新产年的数据显示，出口量创下历史新高，同时也凸显了散装销售持续占据主导地位。

“散装业务非常不错。它能带来收益，也有助于我们拓展业务。但业务多元化更为重要。 ”——Olyfo公司艾哈迈德·哈姆扎

据国家农业观察站（ONAGRI）数据显示，在2025/2026产年的前十个月，突尼斯出口了381,200吨橄榄油，价值47.8亿突尼斯第纳尔（14.2亿欧元）。

出口量较上一作物年度同期增长50.8%，出口额增长41.2%。 虽然还有两个月的数据尚未公布，但381,200吨的总出口量已超过2019/2020整个作物年度的365,000吨。不过，其中85.5%的出口量是以散装形式运输的。

强劲的国际需求是推动全国持续投资新建橄榄园并扩大生产能力的因素之一。尽管存在高产与低产年份交替的自然规律以及日益加剧的气候压力，突尼斯的平均产量仍随时间推移持续增长。

“过去十年间，许多人投资新建橄榄园并扩大了产量，你可以看到橄榄油生产的基本数据多年来呈增长趋势，”屡获殊荣的橄榄油生产商Olyfo的联合创始人兼董事总经理艾哈迈德·哈姆扎（Ahmed Hamza）告诉《橄榄油时报》。

美国农业部（USDA）的数据显示，2024/2025年度种植面积为206万公顷，2025/2026年度为210万公顷，预计2026/2027年度将达到215万公顷。

这种扩张并不能消除各年份收成之间的剧烈波动。 全国橄榄生产商协会主席纳贾·赛伊迪·哈米德向Mosaïque FM电台表示，产量可能从上一产年的约50万吨降至2026/2027产年的约30万吨， 降幅约为40%。

她将预计的产量下降主要归因于橄榄树的隔年结果周期，并表示尽管产量下降，但较高的国际价格可能使出口收入保持在与上一季相近的水平。

气候条件会加剧这种产量波动。在苏斯，农业和渔业地区联盟负责人哈森·拉蒂夫表示，由于夏季气温异常高，橄榄产量从最初预估的10万吨下调了10%，至9万吨。

“最大的挑战是气候，”哈姆扎说道。在他居住的凯鲁万，夏季某些日子的气温超过了50摄氏度。“我不认为这会立即产生影响，”他说，“但在中长期来看，这将对我们所有人构成考验。”

随着橄榄油产量扩大、出口创下新高，突尼斯生产商正寻求通过自有品牌销售来获取更多价值。（图片来源：Olyfo）

在2025/2026产年的前十个月中，散装橄榄油占出口收入的80.7%，而其出口量占比为85.5%。包装橄榄油的出口量占比为14.5%，但创造了19.3%的出口收入。

这些数据表明，包装橄榄油的平均出口单价约为每公斤16.7突尼斯第纳尔，而散装橄榄油为11.8突尼斯第纳尔。不过，包装橄榄油的出口并不一定代表以突尼斯消费品牌在国际市场上销售的产品。

与此同时，出口量的增长速度快于出口收入。出口量增长50.8%，而出口额仅增长41.2%，这表明在十个月期间，每公斤的平均出口价值同比下降了约6%。

此前，在上一个作物年度，价格曾经历过更为剧烈的调整。ONAGRI数据显示，截至2025年2月底，平均出口价格较上年同期下跌了48%，从每公斤26.41突尼斯第纳尔降至13.73突尼斯第纳尔。 市场下跌还引发了关于涉嫌财务违规行为的争议，一些行业代表称，这些行为加剧了国内和国际价格的下行压力。

近期，价格已显现出企稳迹象。ONAGRI报告称，2026年8月的平均出口价格较2025年8月上涨了7.1%。

“大宗出口惠及农民、出口商、榨油商……所有人，”哈姆扎表示。“我们应当充分利用这一优势，但同时也需要走出去，努力推广品牌产品。”

2025年11月至2026年8月期间，西班牙采购了突尼斯橄榄油出口总量的31.9%，意大利以19.8%位居第二。两国合计吸收了突尼斯超过一半的出口量。

在有机橄榄油领域，这种集中度更为显著。在同一十个月期间，意大利占有机橄榄油出口总量的39%，西班牙则占26%。突尼斯有机橄榄油出口中，仅有6.3%以包装形式出口。

世界银行2020年基于早期贸易模式对突尼斯橄榄油价值链进行的分析发现，西班牙和意大利主要以散装形式进口突尼斯橄榄油，用于以自有品牌转口出口或与国内橄榄油进行调配。

齐图纳协会主席法乌齐·扎亚尼（Faouzi Zayani）于9月表示，散装出口的持续存在使突尼斯橄榄油丧失了供应链下游所产生的部分价值。

扎亚尼指出，运往欧洲买家的突尼斯橄榄油可能会与其他油品混合，并以“非欧盟产地”等通用产地标识进行销售，而未显著标明突尼斯作为原产地。

他还以有机橄榄油为例说明这一问题，指出有机产品仍以散装形式出口，未能充分利用其原产地和品质优势。

橄榄园遍布突尼斯干燥的内陆地区，当地生产商持续投资新植橄榄树并扩大生产能力。（图片来源：Olyfo）

“散装销售是一门好生意，”哈姆扎表示，“但我认为，随着我们的产量持续增长，以及越来越多的人投资种植橄榄树，我们不应仅依赖传统买家。”

以突尼斯品牌销售产品，需要建立物流和分销体系，寻找买家，并在每个海外市场创造需求。新的合作举措以及屡获殊荣的生产商所做的努力，都体现了这一努力。

“主要挑战在于能否进入目标销售国，设立合法实体，拥有仓库，组建团队，并逐户拜访，”哈姆扎说道。 “两年前，我租了一辆厢式货车，装满橄榄油瓶和纸箱，从纽约一路开到洛杉矶，横跨美国，挨家挨户地敲门推销，”他补充道。

Olyfo在英国也采取了类似的做法：建立当地合作伙伴关系，进口库存，并直接联系商店、厨师和食品活动。大约花了一年时间才建立起物流体系，接触到数十家商店，并开始在厨师群体中获得认可。

“你必须备好货，亲自前往该国，使用当地语言，了解当地文化，并与合适的人建立联系，”哈姆扎说道。“没有魔法，也没有秘诀。这绝非一蹴而就之事。”

相比之下，大宗出口商背后有着数十年的商业关系。“这是一项至少已有30年历史的传统业务，”哈姆扎说道。

扎亚尼呼吁在海外设立更多常驻的突尼斯商业代表机构，以帮助生产商进入发展中市场，并推广包装产品和突尼斯品牌。

哈姆扎还认为，突尼斯橄榄油的国际形象是这一方程式中缺失的一环。

“意大利多年来打造了一个品牌，”他说，“音乐、时尚和电影产业都为此做出了贡献。意大利人塑造了‘甜蜜生活’、‘美味佳肴’和‘家族经营’的品牌形象。当你购买意大利产品时，买的不只是橄榄油；那代表着‘祖母’（nonna），代表着家庭的关爱。”

西班牙的协调推广举措包括一项为期三年的宣传活动，该活动由西班牙橄榄油跨行业协会于2026年7月在美国启动，预算达2200万欧元，这是该组织在单一海外市场的最大投资。

突尼斯也加大了推广力度。出口促进中心（CEPEX）总干事穆拉德·本·哈辛表示，该机构计划在2026年将橄榄油推广活动的数量至少翻一番，达到50项或更多，重点关注包装橄榄油和开拓新市场。

哈姆扎认为，在海外树立突尼斯形象的大部分工作仍落在个体生产商肩上。“我看到各大使馆付出了很多努力，但还未达到应有的水平，”他说，“目前开展的大部分工作实际上都是私营部门的努力。”

哈姆扎表示，Olyfo在海外市场的努力不仅旨在推广公司，还旨在提高人们对突尼斯作为橄榄油生产国的认知。

“在推广我们自身之前，我们必须先推广国家，而国家会反过来推广我们，”他说。

“大宗业务固然很好。它能带来资金，并帮助我们拓展业务，”哈姆扎补充道，“但业务多元化更为重要。”

“突尼斯的橄榄油值得因其名声而广受赞誉，”他说，“而且我认为它应该拥有自己的标志。”