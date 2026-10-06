地中海饮食与成人痤疮患病率较低有关

一项大型英国研究发现，更严格遵循地中海式饮食的成年人患痤疮的几率较低，且男女之间存在显著差异。

伦敦国王学院的研究人员领导的一项研究表明，严格遵循地中海式饮食（富含健康脂肪、水果、蔬菜和全谷物）的成年人患痤疮的几率较低。

研究人员分析了英国生物样本库（UK Biobank）的数据，以探究成年人整体饮食质量与痤疮之间的关系——这一领域相较于青少年痤疮研究，此前受到的关注较少。

痤疮是一种常见的炎症性皮肤病，在青春期尤为普遍，但可能持续存在或于成年后出现。此前研究主要聚焦于年轻人群，以及包括牛奶和高升糖指数食品在内的单一食物的潜在影响。

该研究分析了228,757名37至73岁参与者的数据。通过关联的医疗记录，研究人员将参与者分为“当前患有痤疮”、“有痤疮病史”或“无痤疮病史”三类。

参与者还填写了饮食问卷并完成了食物回顾评估。研究人员将痤疮患病率与总体饮食质量进行了对比，并对单个食物类别及乳制品进行了二次分析。

结果显示，饮食质量越高，成人痤疮的患病率越低。饮食习惯更接近地中海式饮食的参与者，其痤疮患病率通常较低。

这种关联在女性中尤为显著，其饮食模式与男性存在显著差异。摄入更多植物性食物的女性，痤疮患病率较低。

在男性中，动物性食物（尤其是肉类）摄入量较高、碳水化合物摄入量较低的饮食模式与痤疮患病率较高相关；而烹饪蔬菜、酸奶和奶酪的摄入量较高，则与患病率较低相关。

研究人员还发现了不同类型乳制品之间的相反关联：脱脂牛奶和牛奶类甜点与痤疮患病率较高相关，而酸奶和奶酪则与患病率较低相关。

在男性中，食用猪肉也与痤疮患病率升高相关。

总体而言，研究结果表明饮食质量可能与成人痤疮有关，且食物摄入与该病症之间的关系在男性和女性之间可能存在差异。

然而，由于该研究属于观察性研究，其结果仅表明相关性，并不能证明特定食物或饮食模式会导致或预防痤疮。

该研究的首席作者、伦敦国王学院博士生李博辰表示，观察到的男女差异最终可能有助于研究人员制定更个性化的饮食指导。

李博辰还强调了发酵乳制品（如酸奶和奶酪）与脱脂牛奶及乳制甜点等产品之间存在截然不同的关联。研究人员表示，需要进一步调查以确定不同乳制品如何影响皮肤健康。

合著者温迪·霍尔补充道，患有痤疮的参与者总体饮食健康状况往往较差，这凸显了整体饮食模式的重要性，而非仅关注单一食物。

研究人员表示，还需要进一步研究来确定饮食调整是否有助于预防痤疮或减轻症状，以及针对不同性别的饮食建议最终能否在痤疮管理中发挥作用。