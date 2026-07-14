阿普利亚地区的生产商将家族渊源与古老传说融入橄榄油，打造出屡获殊荣的橄榄油

在乔维纳佐附近的家族庄园里，萨维诺和路易吉·德·帕洛将当地的葡萄品种、可持续种植方式以及对普利亚风光的深厚情感融为一体。

当地一则古老的传说将普利亚大区的乔维纳佐镇的起源追溯到希腊英雄珀尔修斯——他是宙斯与凡人公主达娜厄之子。

据说，珀尔修斯因征战劳顿和长期漂泊而疲惫不堪，便在亚得里亚海沿岸的一片肥沃土地上寻求休憩。 他在那里建立了一个小村落，以纪念他的父亲。据传说，该村的拉丁文名称“Iovis Natio”（意为“宙斯之民”）逐渐演变为该镇现在的名称。

“如今要生产优质产品，不仅仅是在田间劳作，还必须对所创造的事物有全面的认知。 ”——萨维诺·德·帕洛，路易吉·德·帕洛农业公司

“我们真心珍视这片土地，其有据可查的起源可追溯至公元前4世纪的一个定居点，该定居点在罗马时代发展成为一个渔民和商人的社区，”萨维诺·德·帕洛说道。他与父亲路易吉共同管理着位于巴里以北、紧邻海滨村庄内陆的一处庄园。

“然而，在这段迷人的传说中，我们发现了一些人物，他们似乎与我们橄榄油的灵魂自然地产生了共鸣，”他告诉《橄榄油时报》。

该公司以该镇神话中的创始人命名，其“珀尔修斯”（Perseo）混淆油融合了该地区标志性的品种——科拉蒂纳（Coratina）和奥利亚罗拉·巴雷塞（Ogliarola Barese）。

这些品种还被用于生产两款单一品种橄榄油：“吉奥韦”（Giove，即意大利语中的“宙斯”）和“达娜埃”（Danae）。以浓郁鲜活风味著称的“吉奥韦”在纽约国际橄榄油大赛（NYIOOC）上荣获金奖，而“达娜埃”则以更细腻优雅的风味特征著称。

标签的配色方案也体现了这种相互交融。这两款单一品种橄榄油分别以蓝色和黄色为主色调，而它们的融合则形成了混合橄榄油所采用的绿色。

家族拥有的12,000棵橄榄树生长在以平地为主、受附近海洋影响的微气候中，分布于数块地块，总面积约50公顷。

德帕洛庄园横跨数块地块，总面积超过50公顷，种植着12,000棵科拉蒂纳（Coratina）和奥利亚罗拉·巴雷塞（Ogliarola Barese）橄榄树。

德·帕洛表示，公司最初仅有一公顷土地和100棵橄榄树。他的祖父——同样名叫萨维诺——耕种这片土地，通过出售橄榄和榨取橄榄油来养家糊口，每个家庭成员都参与农活，这在上一世纪之前的农村社区中十分常见。

路易吉17岁时父亲去世。突然间只剩下他和母亲相依为命，他便全身心投入到耕作中。

当许多朋友在向工业化北方迁移的浪潮中离开意大利南部时，路易吉却选择留下来照料这片小果园。经过多年的辛勤耕耘，他逐渐扩大了农场的规模。

“父亲让我爱上了这些橄榄树，”德·帕洛说道，“我小时候，他常对我说：‘如果你想要零花钱，就得自己赚。’”

路易吉·德·帕洛与儿子萨维诺一起，在巴里附近的乔维纳佐经营着一座50公顷的庄园。

“于是，我跟着他去农场帮忙做些零活，我的热情就是这样逐渐萌发的，”他补充道。

甚至在正式加入公司之前，德·帕洛就报名参加了他的第一期橄榄油品鉴课程。

“对我来说，关键的一步是学习和了解产品，”他说，“如今，生产优质产品不仅仅是在田间劳作，还要求你对所创造的产品有全面的了解。”

“只有真正理解产品，才能为消费者提供最佳成果，”德·帕洛补充道。

12年前，德·帕洛与父亲共同管理农场，旨在提升其价值。当时，公司仍以销售橄榄为主——这是该地区沿袭已久的传统，许多种植者会将果实送往榨油厂或批发商处。

拥有约35公顷土地和大量橄榄树的德·帕洛认为，家族应当开发这片庄园，并打造一个能体现其价值的品牌。他提议自主生产并装瓶橄榄油。

萨维诺·德·帕洛和他的父亲路易吉共同精心酿造优质单一品种橄榄油，以及由科拉蒂纳（Coratina）和奥利亚罗拉·巴雷塞（Ogliarola Barese）混酿而成的橄榄油。

他的父亲单凭一己之力无法承担这个项目，但通过合作，这一计划变得可行，路易吉也欣然接受了这一构想。

该地区拥有多家声誉卓著的榨油厂。从一开始，这个家族就选择将橄榄托付给“Le Tre Colonne”榨油厂，德·帕洛表示，该厂拥有顶级的生产工艺。

“多年来，我们收购了多处橄榄园，其中还包含树龄达数百年之久的古树，”德·帕洛说道。

“虽然普利亚大区北部和南部仍有适合新种植的空地，但这一带的土地早已被密集耕种，”他补充道，“因此，我们收购的大部分橄榄园都是传统的，树间距宽阔且往往不规则，这由成熟橄榄树的树龄和历史所决定。”

该地产还被划分为众多地块，这反映了该地区长期以来的土地碎片化特征。

庄园内最年轻的两片果园是30年前由德·帕洛的父亲种植的，他将果树按6米×4米的规则间距排列，以便更高效地进行栽培。

这些地块产出的果实专用于酿造公司的“科拉蒂纳特级单一品种（Gran Cru Coratina）”葡萄酒，这是其产品线中的标志性酒款之一。

由于科拉蒂纳（Coratina）成熟较晚，它是最后一个被采收的品种，采收期从11月初开始。奥利亚罗拉·巴雷塞（Ogliarola Barese）通常从10月的第二周开始采收。

这两种品种在压榨和储存时均分开处理，随后再进行调配。

在采摘的最佳时机，一支由季节性采摘工组成的小团队会加入这个家庭，以及三名全年在农场工作的熟练员工，使劳动力总数达到10人。

“如今，我们农民必须顺应自然，而不是强迫自然适应农业，”德·帕洛说道。

“气候变化已日益明显，”他补充道，“面对干旱等极端天气——就像去年这里4月到6月滴雨未下那样——我们只能竭尽全力，更加努力地工作。”

“今年，几场春雨至少帮助我们度过了温暖的季节，”德·帕洛说道。

“基于此，我们致力于保护我们的土地，并采取可持续的方式来应对气候危机带来的挑战，”他补充道，“在耕作的同时保护环境至关重要。这也是创造美丽景观、展现我们对这片土地真正关怀的一种方式。”

萨维诺·德·帕洛和他的父亲路易吉在自家农场举办橄榄油体验活动，并积极推广该地区，这源于他们与乔维纳佐海滨村庄之间深厚的羁绊。

农场由光伏板供电，大部分设备均采用电力驱动。该家族还高度重视土壤管理，通过控制地被植物覆盖并定期修剪来维护土壤健康。

修剪下来的废料会被粉碎，作为覆盖物和天然肥料回馈给橄榄林。

德·帕洛表示，该家族还希望向游客和游客传授负责任地呵护土地的重要性。

开发庄园的旅游潜力是该公司的两大投资目标之一，另一项则是建设自有榨油厂以完成生产周期。

自2021年以来，该家族一直提供橄榄油旅游体验，包括在橄榄树间进行的品鉴和开胃酒活动。游客还可以参与农场活动，例如橄榄采收。

“我和父亲致力于传达我们这片土地的价值，这也是我们项目的基石，”德·帕洛说道，“当初我们踏上这条道路，正是源于对这片土地的深厚情感。”

“我很乐意接待客人，分享关于我们小镇的故事，并鼓励大家来这里参观，因为我深爱这片土地，”他补充道。

“我们榨油、照料橄榄树，是因为我们与这片土地有着深厚的羁绊，我们的根深深扎进了乔维纳佐的乡野之中，”德·帕洛说道。

“这成为了一大优势，因为我相信，真正的品质总是源于与这片土地的深厚联系，”他总结道，“归根结底，品质是一种源于对这片土地的热爱与激情的准则。”