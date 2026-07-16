《卡拉布里亚宪章》呼吁加强对意大利橄榄景观的保护

意大利“橄榄油之城”协会公布了一项政策框架，呼吁加强对历史悠久的橄榄林保护、支持种植者，并正式认可橄榄种植市镇。

“橄榄油之城”（Città dell’Olio）协会于7月10日至12日在科森扎省的科里利亚诺-罗萨诺举行的首届全国大会上，发布了《卡拉布里亚宪章》。

该政策框架由“橄榄油之城”大使理事会制定，该理事会由来自机构、科研和文化领域的代表组成，既包含长远愿景，也包含计划于2030年前实施的具体措施。

“精心照料的橄榄园是一项植根于共和国价值观的行动，因为它将《宪法》托付给我们的景观、劳动和福祉融为一体。 ”——“橄榄油之城”协会主席米凯莱·索内萨

该框架还基于去年通过建立“橄榄油社区”所确立的承诺，该社区是一个由地方机构、经济运营商和文化组织组成的网络。

《卡拉布里亚宪章》在意大利共和国成立80周年之际象征性地签署，其中融入了该国《宪法》的原则。

1948年1月1日，随着法西斯主义的垮台和第二次世界大战的结束，《意大利共和国宪法》正式生效，它体现了国家基于自由、正义和平等价值观的政治与社会重生。

该宪法共包含139条和18项过渡性条款，只能通过特殊程序进行修订。环境原则于2022年被纳入其中。

《卡拉布里亚宪章》以这些原则为基础，主张一个得到负责任管理的橄榄园体现了第9条的落实：“共和国[…]保护景观[…]、环境、生物多样性和生态系统，同时也为了子孙后代的利益。”

该宪章还基于第4条，该条将劳动定义为社区的基础，规定“共和国承认所有公民的劳动权[…] 每位公民都有义务根据自身能力和选择，从事有助于社会物质或精神进步的活动或职能。”

《卡拉布里亚宪章》于7月10日至12日在科里利亚诺-罗萨诺举行的“橄榄之城”（Città dell’Olio）首届全国大会上正式发布。

该宪章同样以第32条为依据，该条将健康界定为“一项基本权利和集体利益”，而特级初榨橄榄油作为地中海饮食的支柱，每天都在帮助维护这一原则。

在此基础上，《卡拉布里亚宪章》呼吁国家机构将橄榄种植景观及其守护者社区视为战略性基础设施，需通过应对水文地质风险和土地养护的综合政策予以保护。

该宪章敦促将橄榄种植市镇认定为供应链中的制度性参与者，并呼吁就影响国家橄榄种植遗产的政策进行强制性磋商。

该文件还指出，能源转型绝不能以牺牲历史悠久的橄榄景观为代价，应通过严格且不设例外条款的保护措施来守护这些景观。

此外，该文件倡导制定关于社会化橄榄种植及废弃橄榄园复垦的国家法律。它还支持对种植者为社区提供的环境服务给予补偿，并提议将意大利的橄榄油文化申报为非物质文化遗产。

“在这样一个具有重大纪念意义的年份，《卡拉布里亚宪章》是‘橄榄油之城’协会向国家作出的承诺，”该协会主席米歇尔·索内萨（Michele Sonnessa）告诉《橄榄油时报》。

“精心照料的橄榄园是一项植根于共和国价值观的行动，因为它将《宪法》托付给我们的景观、劳动和福祉融为一体，”他补充道。

在“橄榄油之城”协会的全国大会上，机构及文化界代表就该行业面临的关键问题——区域治理、景观保护、生物多样性及工作质量——发表了讲话。

“正因如此，我们呼吁将种植橄榄的市镇认定为关键参与者，并将橄榄景观视为战略性基础设施，”索内萨继续说道。“这并非一份诉求清单，而是一项承诺——从现在起，我们将与‘橄榄油社区’携手，将其转化为具体行动。”

在科里利亚诺-罗萨诺举行的为期三天的活动中，机构和高校代表展开了讨论，探讨了该行业面临的主要挑战，包括区域治理、景观保护、生物多样性、工作条件以及代际更替等问题。

与会者指出，劳动力短缺、内陆地区人口外流、农田荒废以及水土流失是该行业最紧迫的问题。

讨论强调了种植者在保护橄榄景观中的关键作用，并指出只有经济上可持续的农场才能确保景观保护、维护生物多样性并支持橄榄油旅游业的发展。

为此，《卡拉布里亚宪章》提议：每个橄榄油社区至少恢复一片被废弃的橄榄种植区；制定针对青年的计划；在面临人口流失风险的地区建立支持机制；并对各辖区的本土品种进行普查。

大会闭幕前，主办方特别介绍了东道主地区卡拉布里亚——作为意大利第三大橄榄油产区，其生物多样性、自然景观及高品质产品备受瞩目。

科里利亚诺-罗萨诺市长弗拉维奥·斯塔西对主办此次活动表示满意，该活动为意大利橄榄油行业勾勒出了一幅远见卓识的蓝图。

“《卡拉布里亚宪章》诞生于此，我们也从这里向全国发出讯息，”他说，“各地区可以成为这一模式的主角，该模式重视身份认同、环境、文化和商业，使橄榄树成为凝聚力的要素和未来发展的驱动力。”