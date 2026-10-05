冲突扰乱收成和贸易，导致黎巴嫩橄榄油出口量骤降

2026年前七个月，黎巴嫩橄榄油出口量下降了超过一半，原因是冲突导致运输受阻、进入南部橄榄园受到限制，并引发了国际买家的担忧。

2026年前七个月，黎巴嫩橄榄油出口量大幅下滑。官方数据显示，当期出口量为2,575吨，而2025年同期为5,559吨，降幅达53.7%。

出口额也下降了52.3%，从2.28万亿黎巴嫩里拉（当时约合2170万欧元）降至1.09万亿里拉（约合1070万欧元）。

我们希望国际买家能再次青睐优质的黎巴嫩特级初榨橄榄油，这也是该地区数千个家庭的收入来源。 ——罗斯·贝查拉·佩里尼，达姆梅斯

然而，黎巴嫩的橄榄油产量并未出现同等幅度的下降。国际橄榄油理事会的估计显示，2024/25产季产量为19,000吨，2025/26产季为19,500吨。

后一预估值与农业部长尼扎尔·哈尼此前援引的官方预测存在显著差异，他曾预计2025/26产年的产量将下降40%。

出口量急剧下降的原因包括物流成本上升、南部橄榄园通行受限，以及市场对受冲突影响地区生产的橄榄油的看法存有顾虑。

自2026年3月以来冲突再度爆发，导致全国范围内的运输和供应链中断，而黎巴嫩南部的军事行动仍在继续。该地区许多橄榄园在冲突中遭到破坏，但也有部分橄榄园完好无损。

据黎巴嫩生产商称，运输和海运变得日益复杂，需要额外的许可并调整路线。

“在即将到来的产季，我们相信应该能够从贝鲁特定期出口橄榄油，”屡获殊荣的达姆梅斯（Darmmess）创始人罗斯·贝查拉·佩里尼（Rose Bechara Perini）告诉《橄榄油时报》。

“达姆梅斯”从黎巴嫩北部和南部的橄榄园采购橄榄，计划先在当地榨油厂压榨橄榄，再将橄榄油运往贝鲁特进行出口。

贝夏拉·佩里尼表示，贝鲁特与代尔米马斯之间的路程通常约需90分钟，但如今出于安全考虑，必须绕道贝卡谷地，这增加了三到四个小时的行程，也推高了原料和橄榄油的运输成本。

据贝查拉·佩里尼介绍，迪尔米马斯及考卡巴（Kawkaba）和拉沙亚·埃尔·福哈尔（Rashaya El Foukhar）等村庄周边生长着约35万棵橄榄树，该地区在当地被称为“启示之路”。其中许多是位于未直接卷入战火地区的古树。

贝查拉·佩里尼表示，迪尔米马斯约20%的橄榄园目前无法进入，因为它们位于以色列划定的军事缓冲区内。进入黎巴嫩军队控制的其他区域则需要特别许可。

“以前，我们无法进入某些区域，也难以在橄榄园中轻松规划工作，”她说，“现在农民们正在申请采收许可。要获得进入许可，必须提交相关文件，包括将在那里工作的人员姓名和身份信息。我们现在正开始采收。”

农民们还担心，冲突正在损害该地区橄榄油的声誉，这可能会进一步影响出口。

“网上关于这些地区生产的橄榄油安全性的闲言碎语很多，”贝查拉·佩里尼说，“这就是为什么我们采取了一项史无前例的举措来反驳这些谣言。”

达尔梅斯与当地农户共同遵循了巴里国际农业工程与经济研究中心（CIHEAM Bari）制定的采样规程。贝查拉·佩里尼表示，他们从该地区西至东、南至北的各处，每组15棵橄榄树中采集了约1公斤橄榄。

这些于2026年9月采集的样本被送往位于西班牙哈恩、并获得国际橄榄油理事会（IOC）认可的胡安·安东尼奥·特略实验室（Laboratorio Juan Antonio Tello），并于当月晚些时候进行了分析。该实验室对从样本中提取的橄榄油进行了筛查，检测项目包括除草剂和农药残留、多环芳烃、重金属以及放射性核素。

草甘膦及其相关化合物的含量均低于0.01毫克/千克，而报告中草甘膦的最大参考值为1毫克/千克。 铅含量低于0.02毫克/千克，而最高限值为0.10毫克/千克；被检测的多环芳烃之一苯并[a]芘含量低于0.5微克/千克，最高限值为2微克/千克。

砷、镉和汞的含量也低于 0.02 毫克/千克。碘-131、铯-134、铯-137 和镅-241 的含量均低于该实验室的定量限。

根据实验室分析结果，样本中未检测到受测物质的显著污染。

“我们希望国际买家能再次青睐优质的黎巴嫩特级初榨橄榄油，这也是该地区数千个家庭的收入来源，”贝查拉·佩里尼表示。

黎巴嫩整体经济仍面临严峻压力。世界银行预计，2026年国内生产总值将萎缩6.4%，这将使2025年所记录的脆弱复苏势头逆转。

因此，出口对该国的橄榄油行业尤为重要。但在短期内，南部的农民首先必须到达橄榄树旁，维护好橄榄园，并将橄榄运送到榨油厂。

来自代尔米马斯的农民易卜拉欣家拥有约200棵橄榄树，他表示，尽管全家都依靠橄榄树维持生计，但已经三年无法收获橄榄了。随着2026年收获季的开始，他仍然不知道全家能否到达所有的橄榄树。

“如果我们能成功采收，产量将足以让全家过上体面的生活，”他在发给《橄榄油时报》的评论中说道，“这些橄榄品质极佳，如果能采收下来，我们全家都会欣喜若狂。”

在拉沙亚·埃尔·福哈尔，68岁的盖斯·马卢夫管理着约8公顷的橄榄园和3公顷的其他农作物。在过去的四年里，每逢激烈交火期间，他的家人都不得不多次离开村庄，一走就是好几个月。

“我们并没有完全停止耕作、栽培或收获土地，”马卢夫说，“不过，有些危险时期我们被迫离开村庄长达数月，只有在安全条件允许时才能返回。”

有时，某些地块因过于危险而无法到达，部分作物因此未能收获。马卢夫表示，维护橄榄园有时甚至比收获更难，因为除草和耕作对于降低火灾风险至关重要，否则这些火灾可能会摧毁古树。

该家族约30%的土地仍受出入限制。尽管如此，马卢夫预计今年的产量仍可达到正常收成的约一半，丰沛的降雨使果实品质极佳。

“今年的收成无疑将使我们能够继续提供必要的服务，以确保果园在未来几年保持高产，同时也能保障三个主要依靠这些作物满足基本需求的家庭的基本生活水平，”他说。

另一位62岁的种植户约瑟夫·斯莱曼拥有约1200棵树龄达数百年的橄榄树。在冲突最严峻的时期，他的家人无法进入果园的大部分区域，当时产量跌至正常水平的一小部分。

“如果今年能顺利完成采收，这将从经济上支撑整个家庭，并为我们提供生计，”斯莱曼说道，并补充说这些橄榄树目前长势良好。

贝查拉·佩里尼表示，该地区的大部分产量来自本土的苏里（Souri）橄榄品种，其古树与黎巴嫩南部绵延数千年的橄榄种植传统紧密相连。

“如果这次收成如我们所愿，如果销量能达到应有的水平，参与其中的大多数家庭将重获新生，”贝查拉·佩里尼说。“由于战争，他们已经三年没有采摘橄榄了。现在是时候让他们重返田间了。”