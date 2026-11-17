土耳其即将迎来丰收的橄榄油产季，初步估计2026/27产季全国产量将达到40万至50万吨。

专家认为，这一前景得益于橄榄树进入其隔年结果周期中的“丰产年”，以及近几十年来种植数量的不断增加。

“随着约20年前种植的橄榄树开始结果以及随之而来的产量增加，很明显，土耳其近年来创下的产量纪录并非偶然，”土耳其国家橄榄与橄榄油委员会（UZZK）主席穆斯塔法·坦表示。

橄榄油价格下跌，加之劳动力成本上升，这意味着在某些地区，种植者可能会将橄榄留在树上，因为采收成本将高于作物带来的收益。 ——Olizzi创始人埃杰·埃尔·艾登

据官方估计，土耳其目前拥有约2亿棵橄榄树，而15年前这一数字仅为9000万棵。不过，土耳其统计局（TÜİK）的数据表明，其中约有1.55亿棵处于结果期。美国农业部（USDA）的一份报告也探讨了该国不断增长的农业生产能力。

这一前景的出现正值官方预测编制方式发生变化之际。据土耳其媒体报道，土耳其农业和林业部已从UZZK手中接管了这一工作，而UZZK自2007年以来一直负责协调产量估算工作。

此次产量回升之前，2025/26作物年度的收成令人失望，当时干旱和橄榄树的自然隔年结果周期导致产量低于30万公吨。

2024/25年度，官方估计土耳其橄榄油产量达到创纪录的47.5万吨，尽管最终产量估计存在差异。

此前，美国农业部（USDA）和部分行业专家曾预测该季将迎来大丰收，但随后将产量修正至接近40万公吨。

本季，有利的生长条件有望推动土耳其橄榄油产量再创新高。

“根据我们的评估，预计2026/2027产季全国橄榄油产量将达到约500,000至550,000吨，” 土耳其最大的橄榄油生产商和出口商之一Artem Oliva的管理合伙人穆拉特·阿克曼（Murat Akman）向《橄榄油时报》表示。

阿克曼提醒称，这些数据目前仍属初步估计。实际产量将取决于用于榨油的橄榄产量、果实的含油量以及采收进度。

他还警告称，丰收并不一定意味着种植户和生产商的利润会随之增加。

“近年来生产成本大幅上升，尤其是采收劳动力、农业投入品、能源和融资费用，”他说。

“与此同时，市场对供应充裕的预期正对产地橄榄油价格形成下行压力，”阿克曼补充道。“据报道，在某些产区，当前的散装市场价格已接近甚至跌破生产成本。”

土耳其特级初榨橄榄油的生产商价格仍低于每升5欧元，从纳齐利（Nazilli）的195土耳其里拉（3.51欧元）到阿伊丁（Aydın）的220里拉（3.96欧元），再到埃德雷米特（Edremit）的274里拉（4.94欧元）。

总部位于伊兹密尔的Olizzi公司创始人埃杰·埃尔·艾丁（Ece Er Aydin）也认为，土耳其今年可能迎来创纪录的收成。她对利润率缩减的担忧与阿克曼不谋而合。

“最紧迫的挑战是种植者的盈利能力，”艾丁对《橄榄油时报》表示。

“橄榄油价格下跌，加上劳动力成本上涨，这意味着在某些地区，种植者可能会让橄榄留在树上，因为采收成本会高于作物带来的收益。”

作为一名认证橄榄油品鉴师，艾登表示，随着产量的增长，该行业在质量方面也取得了显著进步。

“我合作的许多生产商都投资了先进的榨油设备，并对生产设施进行了现代化改造，从而提高了加工精度，生产出卓越的特级初榨橄榄油，”她说。

尽管部分产区天气多变且面临缺水问题，但阿伊丁认为，通过加强土耳其橄榄油在国际市场上的影响力，仍存在进一步增长的机遇。

“土耳其的机遇在于，在确保生产高质量橄榄油对从业者仍具有经济可行性的同时，进一步提升其国际品质声誉，”她说。

在马尔马拉地区西北部的巴勒克埃西尔，本季橄榄油产量预计将达到约40,000公吨。

当地生产商内尔明·戈克杜曼表示，橄榄油价格下跌和成本持续上涨，正使一些农户不愿采收橄榄。

“采收作业无法覆盖生产成本，今年许多农户将无法与家人一起采收橄榄，”戈克杜曼说，“遗憾的是，他们的作物很可能就留在橄榄园里了。”

该地区的其他生产商表示，橄榄采摘工的日薪已从去年的900土耳其里拉（17.20欧元）攀升至今年的近1,500土耳其里拉（27欧元）。

丰收还可能使土耳其可出口的橄榄油大幅增加。但该国近期的出口表现一直疲软。

2026年1月至9月，土耳其橄榄油出口量较上年同期下降53%，仅为15,700公吨。

相比之下，在2022/23产季，土耳其出口了14.6万吨橄榄油，价值超过7亿美元（6.27亿欧元）。

此前曾接受《橄榄油时报》采访的生产商们强调，有必要在国际市场上为土耳其橄榄油打造更鲜明的品牌形象。

为刺激出口，爱琴海橄榄及橄榄油出口商协会（EZZIB）呼吁消除土耳其生产商面临的贸易壁垒。

该协会敦促欧盟将土耳其橄榄油的免税进口配额从100公吨提高至至少60,000公吨。

超出该配额从土耳其进口到欧盟的特级初榨和初榨橄榄油，需缴纳每公斤1.12欧元的关税。

鉴于本季欧盟橄榄油生产国的生产者价格约为3.50至4.50欧元，专家指出，该关税约占产品价值的三分之一，这使得土耳其橄榄油在欧洲进口商和批发商眼中竞争力大打折扣。

EZZIB还呼吁取消土耳其产品进入美国市场时需缴纳的12.5%附加关税——美国与西班牙、意大利并列为土耳其主要的橄榄油出口目的地之一。

该协会主席梅赫梅特·埃姆雷·乌伊贡指出，英国是另一个充满前景的市场。土耳其与英国自2021年起便签署了自由贸易协定，乌伊贡表示，即将进行的谈判有望为土耳其橄榄油的零关税出口铺平道路。

随着采收季的推进，生产商们表示，更畅通地进入海外市场将至关重要。

“2026/27产季对土耳其橄榄油行业而言既是机遇也是挑战，”阿克曼表示。

“产量增加有望巩固土耳其在国际市场上的地位，特别是通过提高供应保障和价格竞争力，”他补充道，“不过，来自其他地中海生产国——尤其是西班牙——的竞争仍将是一个重要因素。”

阿克曼指出，该行业应侧重于高附加值和品牌化出口，而非散装运输；应通过品质差异化来区分产品；并应与国际买家建立长期合作关系。

“归根结底，创纪录的收成不应仅以橄榄油产量来衡量，更应看其为背后的农民和企业创造了多少价值，”他总结道。