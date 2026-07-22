EU genehmigt 540 Millionen Euro Soforthilfe für Landwirte

Die Europäische Union hat eine Soforthilfe für die Landwirtschaft in Höhe von 540 Millionen Euro bewilligt und die Finanzierungsmöglichkeiten für Regierungen erweitert, die Maßnahmen gegen die hohen Düngemittel- und Energiekosten ergreifen.

Den europäischen Landwirten stehen künftig mehr Mittel zur Verfügung, während die Mitgliedstaaten mehr Spielraum bei der Entscheidung darüber erhalten, wie diese verteilt werden und welche Agrarsektoren und Erzeuger am dringendsten Unterstützung benötigen.

Als Reaktion auf die anhaltend hohen Düngemittel- und Energiekosten im Zusammenhang mit der Krise im Nahen Osten stellt die Europäische Union 540 Millionen Euro aus ihrer Agrarreserve bereit, einem Notfallfonds zur Bewältigung schwerwiegender Agrarkrisen.

Die EU hat zudem Gesetzesänderungen verabschiedet, die den nationalen Regierungen mehr Flexibilität bei der Verwendung von Mitteln aus der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) einräumen. Die GAP ist das wichtigste System der EU für Agrarsubventionen und die Finanzierung der ländlichen Entwicklung.

Die Änderungen ermöglichen es den Regierungen, Vorauszahlungen an Landwirte zu leisten, verfügbare Mittel umzuwidmen und vorübergehende Liquiditätshilfen einzurichten.

Am 17. Juli stimmten die Mitgliedstaaten dem Vorschlag der Europäischen Kommission zu, 540 Millionen Euro auf alle 27 EU-Mitgliedstaaten zu verteilen.

Frankreich erhält mit 107,1 Millionen Euro den größten Anteil, gefolgt von Polen mit 66,6 Millionen Euro und Deutschland mit 60,3 Millionen Euro.

Unter den wichtigsten Olivenöl produzierenden Ländern der Union erhält Spanien 50,2 Millionen Euro, Italien 45,6 Millionen Euro, Griechenland 20,8 Millionen Euro, Portugal 9,5 Millionen Euro und Zypern 1,5 Millionen Euro.

Die Krisenmaßnahme räumt den nationalen Regierungen erheblichen Spielraum bei der Festlegung ihrer eigenen Prioritäten ein. Sie können ihre Zuweisungen durch nationale Mittel in Höhe von bis zu 200 Prozent des EU-Beitrags ergänzen.

Die Kommission erklärte, die Mittel sollten Landwirte entschädigen, die am stärksten von wirtschaftlichen Verlusten aufgrund gestiegener Düngemittel- und Energiekosten betroffen sind.

Die Mitgliedstaaten müssen ihre Prioritäten anhand objektiver und diskriminierungsfreier Kriterien festlegen, Marktverzerrungen vermeiden und sicherstellen, dass Landwirte nicht mehr als einmal für dieselben Verluste entschädigt werden.

Die nationalen Regierungen legen fest, welche Erzeuger am stärksten betroffen sind, wie viel jeder einzelne erhält und ob bestimmte Sektoren, Produkte oder Produktionssysteme vorrangig behandelt werden sollen.

Die Ausgestaltung der einzelnen nationalen Beihilferegelungen wird darüber entscheiden, ob Olivenanbaubetriebe förderfähig sind und wie ihre Zahlungen berechnet werden.

Die Mitgliedstaaten müssen die Soforthilfe bis zum 28. Februar 2027 auszahlen. Die Kommission erklärte, dass rasches Handeln erforderlich sei, da die Landwirte bald Kauf- und Produktionsentscheidungen im Vorfeld der Produktionssaison 2027 treffen müssen.

Neben der Zuweisung von 540 Millionen Euro hat der Rat der Europäischen Union eine separate Verordnung verabschiedet, die die Möglichkeiten der Regierungen im Rahmen der aktuellen GAP erweitert.

Obwohl die beiden Maßnahmen auf unterschiedlichen Finanzierungskanälen beruhen, sind beide Teil der umfassenderen Reaktion der EU auf die gestiegenen Düngemittel- und Energiekosten.

Die Verordnung schafft im Rahmen der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums eine befristete Liquiditätshilfe für Landwirte, die am stärksten von gestiegenen Düngemittel- und anderen Produktionskosten betroffen sind.

Die Finanzierung kann aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) erfolgen, die andernfalls möglicherweise nicht ausgeschöpft würden.

Der ELER kann im Rahmen der neuen Regelung bis zu 65 Prozent der förderfähigen öffentlichen Ausgaben finanzieren. Die Mitgliedstaaten können zusätzliche nationale Mittel in Höhe von bis zu 200 Prozent des ELER-Beitrags bereitstellen.

Um die Auszahlung zu beschleunigen und den Verwaltungsaufwand zu verringern, kann die Unterstützung als Pauschalbetrag pro Hektar gezahlt und über nationale GAP-Strategiepläne umgesetzt werden.

Für das Antragsjahr 2026 erhöht die Verordnung den maximalen Vorschuss auf Direktzahlungen von 70 auf 75 Prozent und ermöglicht es den Mitgliedstaaten, diese Zahlungen früher als üblich auszuzahlen.

Die Regierungen können zudem ihre Zuweisungen für Direktzahlungen für das Jahr 2027 anpassen, um nationalen Prioritäten und sich ändernden Bedingungen in ihren Agrarsektoren Rechnung zu tragen.

Die jüngsten Maßnahmen folgen auf die kürzlich erfolgte Aussetzung der Zölle auf Importe von Ammoniak und Harnstoff aus mehreren Ländern durch die EU. Dieser Schritt sollte die Verfügbarkeit von Stickstoffdüngemitteln erhöhen und die Importkosten senken.

Während die Aussetzung der Zölle auf Düngemittelpreise und -lieferungen abzielt, sollen die neu beschlossenen finanziellen Maßnahmen den Druck, unter dem die Landwirte bereits stehen, durch direkte Hilfen, Vorauszahlungen und größere Flexibilität bei der Verwendung von Agrarmitteln mildern.

Die Europäische Kommission hat die Initiativen als Teil eines umfassenderen Düngemittel-Aktionsplans beschrieben, der darauf abzielt, die heimische Produktion zu stärken, die Versorgung zu diversifizieren und Europas Anfälligkeit gegenüber geopolitischen und energiemarktbezogenen Störungen zu verringern.

Landwirtschaftsverbände haben die Regierungen dazu gedrängt, nach der europäischen Genehmigung zügig praktische nationale Hilfsprogramme auf den Weg zu bringen.

Der Vorsitzende des irischen Bauernverbands, Francie Gorman, erklärte kürzlich vor Mitgliedern des Europäischen Parlaments, dass der 540-Millionen-Euro-Vorschlag bislang noch keine greifbare Unterstützung für die Landwirte gebracht habe.

Er warnte, dass die Landwirte vor dem Kauf von Düngemitteln für die Produktionssaison 2026/27 Planungssicherheit bräuchten, und forderte eine koordinierte europäische Reaktion anstelle fragmentierter nationaler Maßnahmen.

Copa-Cogeca, der europäische Dachverband, der Landwirte und landwirtschaftliche Genossenschaften vertritt, schätzt, dass allein die CO₂-Grenzabgabe der EU auf Düngemittel die Landwirte im Jahr 2026 820 Millionen Euro kosten wird.

Die Organisation hat sofortige Schutzmaßnahmen, mehr Markttransparenz und Maßnahmen zur Sicherung der Düngemittelversorgung für 2027 gefordert.

Der Rat erklärte, die Maßnahmen sollen den Mitgliedstaaten die Instrumente an die Hand geben, um dringende, gezielte Hilfe zu leisten und gleichzeitig einen effizienteren Düngemitteleinsatz sowie die Einführung biobasierter, kohlenstoffarmer und kreislaufwirtschaftlicher Alternativen zu fördern.

Das Gesetzgebungsverfahren für die GAP-Verordnung ist nun abgeschlossen. Sie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.