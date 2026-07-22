Der Olivenanbau in Griechenland erholt sich leicht, doch der langfristige Rückgang hält an

Neue Daten des griechischen Statistikamtes zeigen, dass die für Olivenhaine genutzte Fläche im Jahr 2024 leicht zugenommen hat und damit einen zehnjährigen Rückgang beendet hat, obwohl die Landwirte vor einer alternden Erwerbsbevölkerung und einer Stagnation in der Branche warnen.

Nach neuen Regierungsdaten bleibt der Olivenanbau in Griechenland stabil, während andere wichtige Anbaukulturen an Boden verlieren.

Die im vergangenen Monat veröffentlichte jährliche Agrarerhebung von ELSTAT, der griechischen Statistikbehörde, ergab, dass die Anbaufläche für Grundnahrungsmittel wie Mais, Baumwolle und Weinreben im Jahr 2024 zurückgegangen ist. Die für Oliven reservierte Anbaufläche stieg hingegen geringfügig an, und zwar um 0,4 Prozent von 692.480 Hektar im Jahr 2023 auf 695.050 Hektar im Jahr 2024.

Die Zahlen bestätigen, dass Oliven nach wie vor die mit Abstand beliebteste Kulturpflanze unter den Dauerkulturen Griechenlands sind und etwa zehnmal so viel Fläche bedecken wie Weinreben oder Steinobstbäume.

Olivenhaine machen mittlerweile rund ein Fünftel der gesamten Anbaufläche des Landes aus, und ein Drittel aller griechischen Landwirte betreibt in irgendeiner Form Olivenanbau.

Experten zufolge bestätigen die Zahlen für 2024 einen seit Langem anhaltenden Trend: Griechische Landwirte geben traditionelle Ackerkulturen wie Getreide, Tabak und Mais zugunsten rentablerer Baumkulturen, vor allem Oliven, auf.

Betrachtet man jedoch den längeren Zeitraum, ergibt sich ein komplexeres Bild. In den letzten zehn Jahren schrumpfte die Gesamtfläche der Olivenhaine in Griechenland von 747.660 Hektar im Jahr 2015 auf 695.050 Hektar im Jahr 2024 – ein Rückgang von mehr als 7 Prozent.

Die Olivenhaine schrumpften ab 2015 jedes Jahr, bis der Anstieg um 0,4 Prozent im Jahr 2024 den Abwärtstrend schließlich unterbrach.

„Der griechische Olivenölsektor befindet sich im Niedergang, und staatliche Maßnahmen fehlen“, sagte Sotiris Salis, Vorsitzender des griechischen Verbandes der Baumschulbetreiber.

„Die meisten Olivenbauern in Griechenland gehören einer älteren Generation an, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass eine jüngere Generation die Nachfolge antritt“, fügte er hinzu. „Manche Landwirte würden vielleicht auf den Olivenanbau umsteigen, doch die steigenden Kosten wirken abschreckend. Wir beobachten, dass Olivenhaine im ganzen Land vernachlässigt werden.“

Der Rückgang der mit Olivenbäumen bewachsenen Flächen spiegelt einen allgemeinen Rückgang im griechischen Agrarsektor wider, der durch eine schwache demografische Entwicklung, unzureichende Ausbildung der Landwirte, hohe Produktionskosten und zunehmend unberechenbares Wetter bedingt ist.

Analysten schätzen, dass in den kommenden Jahren rund 200.000 griechische Landwirte im Alter von 65 Jahren oder älter durch jüngere Nachfolger ersetzt werden müssen, wenn der Sektor wettbewerbsfähig bleiben soll.

„Der griechische Agrarsektor steht an einem echten Wendepunkt“, schrieben Forscher des Forschungs- und Politikinstituts Dianeosis in Athen in einer Analyse des Sektors aus dem Jahr 2026.

„Das Land verfügt über echte Vorteile: einzigartige Boden- und Klimabedingungen, eine bedeutende Artenvielfalt, hochwertige Produkte mit geschützten Ursprungsbezeichnungen sowie eine lange Tradition im Anbau bestimmter Kulturen und in der Viehzucht“, heißt es in dem Bericht.

„Andererseits stellen diese Vorteile keine ausreichenden Voraussetzungen für die ländliche Entwicklung dar, da die Produktionsbasis altert, die Flächen zersplittert bleiben, die Ausbildung unzureichend ist, es an Infrastruktur mangelt, der klimatische Druck zunimmt und der Staat nicht in der Lage ist, ein stabiles Umfeld für die Entwicklung im Agrarsektor zu schaffen.“