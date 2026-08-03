Der „Master Miller“-Kurs kehrt ins Olive Center der UC Davis zurück

Der dreitägige Kurs behandelt die Themen Mühlenkonstruktion, Produktion, Qualitätssicherung, Nebenproduktmanagement sowie die wirtschaftlichen Aspekte des Betriebs einer Olivenmühle.

Nachdem der „Master Miller“-Zertifikatskurs im letzten Jahr ausgefallen war, soll er vom 9. bis 11. September wieder am Olive Center der University of California in Davis stattfinden.

Der Kurs, der seit 2008 fast ununterbrochen stattfindet, umfasst zwei Tage Unterricht zu den Themen Mühlenkonstruktion, Olivenölproduktion, Filtration, Nebenproduktmanagement und Wirtschaftsanalyse. Am dritten Tag besuchen die Teilnehmer drei lokale Ölmühlen.

Selina Wang, die im Januar die Leitung des Olive Center übernommen hat, erklärte, der Kurs richte sich an Teilnehmer mit unterschiedlichem Erfahrungshintergrund, darunter sowohl Personen, die einen Einstieg in die Branche erwägen, als auch etablierte Erzeuger.

„Ein starker Schwerpunkt liegt auf der Maximierung von Qualität und Rentabilität“, erklärte sie gegenüber der Olive Oil Times.

An dem Kurs werden lokale und internationale Referenten mit Erfahrung in den Bereichen Ölmühlenausrüstung, Produktion, Qualitätssicherung und Mühlenbetrieb teilnehmen. Es wird erwartet, dass Vertreter von Alfa Laval und Pieralisi sowie Produzenten aus Ölmühlen unterschiedlicher Größe teilnehmen werden.

Wang erklärte, das Programm sei darauf ausgelegt, den Bedürfnissen sowohl kleiner als auch großer Produzenten gerecht zu werden und den Austausch unter den Teilnehmern zu fördern.

Mehrere ehemalige Teilnehmer gaben an, der Kurs habe ihnen praktische Informationen vermittelt, die sie später in ihren Ölmühlenbetrieben umgesetzt hätten.

David Garci-Aguirre, Vizepräsident für den Betrieb bei Corto Olive Co., sagte, der Kurs biete eine Grundlage für weiteres Lernen und könne Ölmühlenbetreibern helfen, Verbesserungsmöglichkeiten in ihren Produktionsprozessen zu erkennen.

„Ich habe den Kurs schon oft besucht, und jedes Mal nehme ich neue Erkenntnisse und ein tieferes Verständnis mit“, sagte er.

Malcolm Bond, Mitinhaber und Ölmühlenmeister bei Bondolio, erklärte, das Programm beleuchte jede Phase der Ölgewinnung, von der Ernte bis zum Abfüllen.

Bond nahm daran teil, nachdem er mehrere Jahre lang Oliven zu Ölmühlen in Nordkalifornien transportiert hatte. Er und seine Frau Karen Bond beschlossen später, dass sie mehr Kontrolle über die Produktion haben wollten.

Er sagte, der Kurs habe dazu beigetragen, ein grundlegendes Verständnis für die Verfahren bei der Herstellung von nativem Olivenöl extra und die Anpassung der Verarbeitungsmethoden an verschiedene Sorten zu vermitteln.

Ann Sievers, Inhaberin der Il Fiorello Olive Oil Company, sagte, sie habe Mitarbeiter zu dem Kurs geschickt und empfehle ihn den Erzeugern, deren Oliven sie verarbeitet.

Sie erklärte, dass die Erfassung und Analyse von Produktionsdaten sowie die Diskussionen unter den Ölmühlenbetreibern zu den nützlichsten Teilen des Programms gehörten.

Die Anmeldung ist bis zum 2. September möglich und auf 75 Teilnehmer begrenzt. Die Teilnahmegebühr beträgt bis zum 10. August 1.000 US-Dollar (870 Euro) und steigt danach auf 1.200 US-Dollar (1.040 Euro).