Olivenkerne finden in Möbeln, Bodenbelägen und Asphalt eine neue Verwendung

Olivenkerne, die früher hauptsächlich als Biomasse-Brennstoff genutzt wurden, entwickeln sich zunehmend zu einem begehrten Material für nachhaltige Möbel, Innenverkleidungen, Bauprodukte und CO₂-arme Pflastersteine.

Schätzungsweise 1,2 Millionen Tonnen zerkleinerte Olivenkerne, auch als „Steine“ bezeichnet, fallen jedes Jahr bei der Olivenölgewinnung an und bieten eine wachsende Bandbreite an Verwendungsmöglichkeiten sowie eine sich weiterentwickelnde Lieferkette.

Nach Angaben des spanischen Biomasseverbands (Avebiom) trennen viele der größten spanischen Olivenölmühlen die Kerne vom restlichen Trester und nutzen sie zur Erzeugung von Wärmeenergie zum Beheizen der Mühlen und zur Warmwasserbereitung oder verkaufen sie als Brennstoff für Industriekessel.

Etwa ein Drittel der Kerne wird gereinigt und aufbereitet, um ihren Feuchtigkeitsgehalt zu senken, bevor sie zu einem höheren Preis als unraffinierte Kerne verkauft werden – zur Verwendung als erneuerbarer Brennstoff in Haushaltskesseln.

Eine wachsende Zahl von Unternehmen aus der gesamten Olivenölbranche verarbeitet die Kerne jedoch zu Bau- und Designprodukten, um der Nachfrage nach nachhaltigen Baumaterialien gerecht zu werden und die besonderen Eigenschaften des Materials zu nutzen.

„Unser Interesse an der Verarbeitung von Rückständen aus Olivenmühlen entspringt einem echten Bedarf, mit dem wir als uruguayische Erzeuger aufgrund des relativ geringen Ölgehalts unserer Früchte konfrontiert sind“, erklärte Martín Robaina, Direktor von Olivos de las Ánimas, gegenüber der Olive Oil Times.

„Deshalb wurde uns klar, dass wir alle bei der Verarbeitung anfallenden Nebenprodukte besser nutzen müssen“, fügte er hinzu. „Wir begannen, nach Möglichkeiten zu suchen, diesen Rückständen durch die Entwicklung verschiedener Anwendungsbereiche einen Mehrwert zu verleihen.“

Vor drei Jahren kaufte der in Maldonado ansässige Produzent eine Maschine, um die Kerne vom restlichen Trester zu trennen, wobei er ursprünglich vorhatte, die Kerne als Biokraftstoff und die Aktivkohle zur Filterung des Abwassers aus der Olivenmühle zu nutzen.

Während sie weitere Möglichkeiten ausloteten, lernten Robaina und sein Geschäftspartner Marcelo Ortega jemanden kennen, der mit Harz und recycelten Holzabfällen arbeitete.

„Wir haben ihm die Olivenkerne vorgestellt, um zu sehen, ob er der Meinung war, dass man daraus nützliche Produkte herstellen könnte“, sagte Robaina. „So haben wir nach und nach begonnen, eine Produktpalette zu entwickeln.“

„Wir begannen mit Schneidebrettern, Tellern und Untersetzern für die Küche“, fügte er hinzu. „Jetzt fangen wir auch an, Bodenbeläge und Wandverkleidungen zu entwickeln.“

Robaina erklärte, das Unternehmen habe auch mit verschiedenfarbigen Harzen experimentiert und kürzlich einen kompletten Tisch aus gemahlenen, mit Harz gebundenen Olivenkernen hergestellt.

Zu den Kunden von Pit-to-Table für die Olivenkernplatten zählen unter anderem Möbelhersteller. (Foto: Pit-to-Table)

„Es war eine sehr bereichernde Erfahrung, denn die Verbraucher schätzen es, wenn landwirtschaftliche Nebenprodukte in neue Produkte verwandelt werden“, sagte er. „Sie wissen es zu schätzen, dass wir unsere Abfälle verwerten und uns für eine Kreislaufwirtschaft einsetzen.“

Olivos de las Ánimas entwirft derzeit einen neuen Boutique-Bereich in seinen Olivenhainen, dessen Wände und Böden aus Olivenkernplatten bestehen.

„Wir möchten, dass Besucher das Material hautnah erleben“, sagte Robaina.

Fast 12.000 Kilometer entfernt, auf der Mittelmeerinsel Zypern, kombiniert das Designbüro Pit-to-Table ebenfalls Olivenkerne mit einem Bindemittel, um dekorative und funktionale Platten herzustellen.

Mitbegründer Mustafa Afşaroğlu erklärte gegenüber der Olive Oil Times, dass seine Kindheit in der Nähe von Olivenmühlen in Nordzypern, seine Karriere als Innenarchitekt in London und die Covid-19-Pandemie ihn dazu veranlasst hätten, den Olivenmahlprozess als Quelle für nachhaltige Baumaterialien neu zu überdenken.

„Wir haben uns an einige Landwirte in Zypern gewandt, um zu sehen, ob sie mitmachen und uns Olivenkerne liefern würden, damit wir mit den Tests beginnen konnten“, sagte er.

„Wir brauchten mehr als nur einen Prototyp“, fügte Afşaroğlu hinzu. „Wir mussten auch die wirtschaftlichen Aspekte verstehen, da wir die Kerne von den Landwirten kaufen wollten, anstatt sie einfach nur abzuholen.“

„Auf diese Weise konnten wir dazu beitragen, eine neue Liefer- und Wertschöpfungskette rund um ein Abfallprodukt zu schaffen, das bei ihnen ohnehin schon anfiel“, fuhr er fort.

Die Gründer nahmen Olivenpressrückstände und trennten die Schalen von den Kernen von Hand, um zu verhindern, dass Schalen in das Endprodukt gelangen.

„Unser Ziel war es nicht nur, die richtige Partikelgröße zu erreichen“, sagte Afşaroğlu. „Wir wollten auch ein sehr feines, fast pulverartiges Material.“

„Wir haben einen Teil der Kerne von Hand zerkleinert, alles mit einem Bindemittel vermischt und unser erstes kleines Muster hergestellt“, fügte er hinzu.

Pit-to-Table arbeitet mit lokalen Forschern zusammen, um über die Plattenproduktion hinaus auch andere Arten von Baumaterialien auf Basis von Olivenkernen zu entwickeln. (Foto: Pit-to-Table)

Nach der Entwicklung mehrerer Prototypen entschieden sich Afşaroğlu und seine Mitbegründer für ein Material mit einer korkähnlichen Textur und Optik.

Sie reichten die Platte auf Olivenkernbasis bei einem Wettbewerb für nachhaltiges Design des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen ein und erhielten einen Geldpreis.

Mit dem Preisgeld beauftragten die Gründer ein lokales Materialtechnikunternehmen, das optimale Verhältnis von Olivenkernen zu Bindemittel zu ermitteln. Bis 2025 hatten sie ihre ersten Platten für den Verkauf hergestellt.

Afşaroğlu und seine Kollegen begannen die Zusammenarbeit mit zwei Olivenbauern, jeweils einem auf jeder Seite der geteilten Insel. Sie zahlen 250 Euro pro Tonne Olivenkerne und verkauften die fertigen Platten schließlich für jeweils 300 Euro.

Afşaroğlu erklärte, das Material sei für Designer aufgrund seiner wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften, seiner Biokompositstruktur und seines unverwechselbaren Aussehens attraktiv.

„Das größte Verkaufsargument unseres Materials für Designer ist die Kantenausführung“, sagte er. „Bei herkömmlichen Platten wie laminiertem MDF bringt man normalerweise eine PVC-Kantenumleimung an, um den freiliegenden MDF-Kern zu verbergen.“

„Bei unserem Material ist es genau umgekehrt“, fügte Afşaroğlu hinzu. „Wenn man es zuschneidet, kommen die Olivenkerne zum Vorschein, und wir haben festgestellt, dass dies eine ganz besondere Ästhetik erzeugt.“

„Anstatt die Kanten zu verdecken, setzen wir sie in Szene“, fuhr er fort. „Dadurch entfallen zusätzliche Materialien, Bearbeitungsschritte und Arbeitsaufwand.“

Bislang, so Afşaroğlu, seien die Hauptkunden des Unternehmens Möbeldesigner und Innenarchitekten, die Wert auf nachhaltige Materialien legen.

„Möbelhersteller kaufen das Material bei uns und verwenden es in Produkten wie Laptop-Tischen, Couchtischen, Esstischen und Regalen, sowohl für horizontale als auch für vertikale Flächen“, sagte er.

Afşaroğlu (rechts) war Mitbegründer von Pit-to-Table, kurz nachdem er während der Covid-19-Pandemie nach Zypern zurückgekehrt war. (Foto: Pit-to-Table)

„Wir arbeiten bereits mit mehreren Herstellern im Vereinigten Königreich und in ganz Europa zusammen und bauen dieses Netzwerk weiter aus“, fügte Afşaroğlu hinzu.

Designer, darunter Innenarchitekten, Möbeldesigner und Architekten, bilden die zweite Hauptkundengruppe des Unternehmens.

„Ein Designer verwendet unsere Platten beispielsweise für eine Rezeption in einer Anwaltskanzlei in London“, sagte Afşaroğlu.

Afşaroğlu plant, mit Ingenieuren lokaler Universitäten zusammenzuarbeiten, um einen ähnlichen Weg wie Olivos de las Ánimas einzuschlagen und das Potenzial von Bodenbelägen und Verkleidungen auf Basis von Olivenkernen zu erkunden.

An anderer Stelle im Mittelmeerraum bereiten sich Forscher und Behördenvertreter in Barcelona darauf vor, einige Straßen der Stadt mit Asphalt zu erneuern, der Biokohle auf Basis von Olivenkernen enthält.

Nach Angaben des Stadtrats von Barcelona soll der umweltfreundlichere Asphalt von Oktober bis Dezember 2026 bei öffentlichen Bauprojekten zum Einsatz kommen.

Die Behörden werden in den folgenden 12 Monaten Daten zur Leistungsfähigkeit des Asphalts erheben, bevor sie 2028 einen Bericht veröffentlichen.

Sollten die Tests erfolgreich verlaufen, könnte die neue Asphaltmischung laut Stadtrat die Emissionen beim Straßenbau um 75 Prozent senken.

Forscher der Polytechnischen Universität Katalonien, die an der Entwicklung der Rezeptur beteiligt waren, haben bereits erklärt, dass das Material vielversprechende mechanische Eigenschaften und eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Wasser aufweist als herkömmlich hergestellter Asphalt.