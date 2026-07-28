Spaniens traditionelle Olivenhaine haben mit steigenden Produktionskosten zu kämpfen

In weiten Teilen des spanischen Olivenanbausektors übersteigen die Produktionskosten die Marktpreise, was erneut Bedenken hinsichtlich der Zukunft des traditionellen Anbaus aufkommen lässt.

Zwischen 2020 und 2026 stiegen die durchschnittlichen Produktionskosten für Olivenöl in Spanien um fast 57 Prozent, wobei die Kosten in den traditionsreichsten Olivenhainen des Landes mittlerweile deutlich über den Marktpreisen liegen.

Diese Ergebnisse stammen aus der neuesten Ausgabe der Studie zu den Kosten des Olivenanbaus, die vom spanischen Verband der Olivenanbaugemeinden (AEMO) veröffentlicht wurde. Der Bericht gilt weithin als Maßstab für den spanischen Olivenölsektor.

Im Gegensatz zu früheren Berechnungen berücksichtigt die Studie das breitere wirtschaftliche Umfeld, indem sie die Opportunitätskosten für Grundstücke und die Abschreibung der für den Anbau erforderlichen Investitionen, einschließlich Maschinen, einbezieht.

Der Grundstückswert wird bei der Berechnung der landwirtschaftlichen Produktionskosten oft außer Acht gelassen. Die Autoren der Studie halten ihn jedoch für relevant, wenn es darum geht, die Rentabilität des Olivenanbaus mit anderen potenziellen Landnutzungsformen zu vergleichen.

Die Forscher legten die Grundstückskosten auf 500 € pro Hektar für trocken bewirtschaftete Olivenhaine und auf 1.050 € pro Hektar für bewässerte Olivenhaine fest.

Bei traditionellen, nicht mechanisierbaren Olivenhainen, auch als Berghaine bekannt, haben sie diese Kosten nicht berücksichtigt, da das Land dort in der Regel kaum Potenzial für eine alternative landwirtschaftliche oder gewerbliche Nutzung bietet.

Die Studie analysierte sieben wichtige Olivenanbaumodelle, die vom traditionellen Anbau bis hin zur superintensiven Bewirtschaftung reichten.

Die Ergebnisse zeichnen ein düsteres Bild für den traditionellen Olivenanbau in Spanien.

In traditionellen, nicht mechanisierbaren Olivenhainen, die 17,7 Prozent der spanischen Olivenanbaufläche ausmachen, beliefen sich die Gesamtproduktionskosten auf 5,31 € pro Kilogramm Olivenöl.

In mechanisierten und teilweise mechanisierten traditionellen Hainen ist die Situation weniger gravierend, obwohl die Kosten weiterhin über dem durchschnittlichen Marktpreis liegen, der zum Zeitpunkt der Studie für alle Olivenölkategorien bei etwa 3,26 € pro Kilogramm lag.

Traditionelle Olivenhaine, in denen eine gewisse Mechanisierung möglich ist, machen mit 32,6 Prozent den größten Anteil der spanischen Olivenanbaufläche aus.

Auch wenn die Mechanisierung in diesen Plantagen begrenzt sein mag, wirkt sich die Verringerung der Abhängigkeit von kostspieliger Handarbeit erheblich auf die Gesamtproduktionskosten aus.

Die AEMO berechnete Produktionskosten von 4,18 € pro Kilogramm in traditionellen bewässerten Olivenhainen und 4,67 € pro Kilogramm in traditionellen Olivenhainen mit Trockenanbau.

Obwohl die Bewässerung die Betriebskosten erheblich erhöht, werden die zusätzlichen Kosten durch höhere Erträge mehr als ausgeglichen.

Die Studie schätzte die durchschnittlichen Erträge auf 6.000 Kilogramm Oliven pro Hektar in bewässerten Olivenhainen, verglichen mit 3.500 Kilogramm pro Hektar in trocken bewirtschafteten Olivenhainen, was zu niedrigeren Produktionskosten pro Kilogramm Öl führt.

Am anderen Ende des Spektrums stehen intensive und superintensive Anbausysteme.

Für intensiv bewirtschaftete Olivenhaine ohne Bewässerung wurden die durchschnittlichen Produktionskosten auf 3,52 € pro Kilogramm berechnet. Obwohl dieser Wert immer noch über dem vorherrschenden Marktpreis lag, war er deutlich niedriger als die Kosten des effizientesten traditionellen Modells.

Höhere Erträge senkten die Kosten des intensiven bewässerten Anbaus auf 3,20 € pro Kilogramm.

Bei superintensiv bewirtschafteten Olivenhainen lagen die Produktionskosten unter Trockenbewirtschaftung im Durchschnitt bei 3,17 € pro Kilogramm und unter Bewässerung bei 3,08 € pro Kilogramm – der niedrigste in der Studie erfasste Wert.

Die Ergebnisse dürften die Bedenken hinsichtlich der langfristigen Rentabilität des traditionellen Olivenanbaus verstärken.

Anhand von Daten aus der vorangegangenen Saison berechnete die Jaén-Niederlassung des spanischen Bauernverbands COAG, dass Erzeuger, die traditionelle, maschinell unterstützte Olivenhaine ohne Bewässerung bewirtschafteten, direkte Verluste von 7,8 Prozent hinnehmen mussten.

Bei Erzeugern, die traditionelle, nicht mechanisierbare Olivenhaine bewirtschaften, beliefen sich die Verluste auf 42,6 Prozent.

Als Reaktion darauf unternahm COAG Jaén am letzten Tag der Steuererklärungsfrist im Juli den außergewöhnlichen Schritt, dem Finanzministerium offiziell mitzuteilen, dass sie die Annahmen, auf deren Grundlage die Steuerpflichten der Olivenbauern berechnet wurden, anfechte.

Die Organisation forderte eine umfassende Überarbeitung des Systems, um den neuen finanziellen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, mit denen der spanische Olivenanbau konfrontiert ist.