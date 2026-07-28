Η Ισπανία παράγει 1,3 εκατ. τόνους ελαιολάδου, ενώ οι τιμές σημειώνουν πτώση

Η σημαντική αύξηση της παραγωγής στην Καταλονία, την Αραγονία και τη Βαλένθια αντιστάθμισε εν μέρει τη δραματική πτώση στην Ανδαλουσία, με αποτέλεσμα η τελική παραγωγή ελαιολάδου της Ισπανίας να ανέλθει σε 1,3 εκατομμύρια τόνους.

Η Ισπανία παρήγαγε 1,3 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ελαιολάδου κατά την ετήσια συγκομιδή 2025/26, ποσότητα που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα είναι «επαρκής για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς».

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων, η παραγωγή συνεχίστηκε αργότερα από το συνηθισμένο σε ορισμένες περιοχές.

«Η παραγωγή της περιόδου 2025/26 ολοκληρώθηκε με 1,3 εκατομμύρια τόνους, σε μια σεζόν που διήρκεσε κάπως περισσότερο από το συνηθισμένο, επηρεασμένη από την καθυστέρηση της συγκομιδής σε ορισμένες περιοχές παραγωγής λόγω των καιρικών συνθηκών από τον Δεκέμβριο έως τον Φεβρουάριο», ανέφερε το υπουργείο στο μηνιαίο δελτίο αγοράς του.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ευχάριστη είδηση για τους εμφιαλωτές και τους εξαγωγείς, αφού η Ισπανική Ένωση Δήμων Ελαιοκαλλιέργειας είχε προβλέψει τον Φεβρουάριο ότι οι έντονες βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες που προκάλεσε η καταιγίδα «Λεονάρντο» θα μείωναν την παραγωγή στη μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγό χώρα του κόσμου σε 1,2 εκατομμύρια τόνους.

Ωστόσο, η παραγωγή παρέμεινε αρκετά κάτω από τα 1,45 εκατομμύρια τόνους που είχαν προβλεφθεί πριν από την έναρξη της συγκομιδής τον Σεπτέμβριο. Η έλλειψη βροχής και οι ασυνήθιστα θερμές καιρικές συνθήκες στις αρχές του φθινοπώρου είχαν ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση λιγότερου ελαιολάδου στους καρπούς από ό,τι αναμενόταν.

Η παραγωγή σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση στην Ανδαλουσία, τη μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγική περιοχή της χώρας, μειώνοντας από 1,15 εκατομμύρια τόνους το 2024/25 σε 974.100 τόνους το 2025/26.

Η μείωση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από σημαντικές αυξήσεις στην Αραγονία και τη Βαλένθια, όπου η παραγωγή τετραπλασιάστηκε σε σχέση με την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο, φτάνοντας τους 17.100 τόνους και τους 23.400 τόνους, αντίστοιχα.

Η Καστίλλη-Λα Μάντσα, η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγική περιοχή της Ισπανίας, κατέγραψε μια πιο μέτρια μείωση. Η παραγωγή μειώθηκε από 146.600 τόνους το 2024/25 σε 138.600 τόνους το 2025/26.

Η παραγωγή στην Εστρεμαδούρα παρέμεινε γενικά σταθερή στους 78.300 τόνους.

Εν τω μεταξύ, η παραγωγή στην Καταλονία ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που επικρατούσαν πριν από τη συγκομιδή. Η τέταρτη μεγαλύτερη παραγωγική περιοχή της Ισπανίας απέδωσε 38.900 τόνους, υπερδιπλασιάζοντας την προηγούμενη συγκομιδή.

Η Μούρθια, οι Βαλεαρίδες Νήσοι και οι Κανάριοι Νήσοι κατέγραψαν επίσης σημαντικές αυξήσεις στην παραγωγή.

Η παραγωγή στη Μούρθια αυξήθηκε από 4.300 τόνους σε 14.300 τόνους, ενώ η παραγωγή στις Βαλεαρίδες Νήσους αυξήθηκε από 245 τόνους σε 990 τόνους.

Οι Κανάριες Νήσοι κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, παράγοντας 26 τόνους ελαιολάδου το 2025/26, έναντι 1 τόνου την προηγούμενη ετήσια συγκομιδή.

Αν και η συνολική παραγωγή της Ισπανίας ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από τους 1,42 εκατομμύρια τόνους που παρήχθησαν το 2024/25, υπερέβη τον μέσο όρο της τετραετίας κατά 14%. Το αποτέλεσμα αυτό συνέβαλε επίσης στην τρίτη συνεχόμενη μηνιαία αύξηση των αποθεμάτων ελαιολάδου έως τα τέλη Ιουνίου.

Η αύξηση των αποθεμάτων, παρά τη χαμηλότερη παραγωγή, αποδόθηκε εν μέρει στις μειωμένες εγχώριες πωλήσεις. Οι πωλήσεις ελαιολάδου στην Ισπανία μειώθηκαν σε 362.800 τόνους κατά τους πρώτους εννέα μήνες της περιόδου 2025/26, σε σύγκριση με 377.200 τόνους κατά την ίδια περίοδο της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου.

Οι εξαγωγές επίσης μειώθηκαν, πέφτοντας από 759.400 τόνους σε 745.300 τόνους, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν από 175.000 τόνους σε 200.600 τόνους κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών της καλλιεργητικής περιόδου.

Η συνεχιζόμενη ομαλοποίηση της αγοράς ώθησε τις τιμές του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στην πηγή στο χαμηλότερο επίπεδό τους από το 2022.

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο διαπραγματευόταν σε περίπου 362 ευρώ ανά 100 κιλά, περίπου 50 τοις εκατό κάτω από τα πρωτοφανή υψηλά επίπεδα που καταγράφηκαν το 2023 και το 2024.

Οι τιμές του παρθένου, του λαμπάντε και του ραφιναρισμένου ελαιολάδου παρέμειναν επίσης αρκετά κάτω από τα επίπεδα-ρεκόρ που είχαν σημειωθεί κατά τη διάρκεια εκείνων των ετών, αν και η κάθε μία ήταν ελαφρώς υψηλότερη από ό,τι την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ξεχωριστά στοιχεία του υπουργείου έδειξαν μια μικρή μείωση στην παραγωγή επιτραπέζιων ελιών, η οποία μειώθηκε από 533.200 τόνους το 2024/25 σε 503.100 τόνους κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.