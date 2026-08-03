Το πρόγραμμα «Master Miller» επιστρέφει στο Olive Center του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Ντέιβις

Το τριήμερο σεμινάριο καλύπτει θέματα όπως ο σχεδιασμός του ελαιοτριβείου, η παραγωγή, η διασφάλιση ποιότητας, η διαχείριση των υποπροϊόντων και τα οικονομικά της λειτουργίας ενός ελαιοτριβείου.

Μετά την ακύρωσή του πέρυσι, το πρόγραμμα πιστοποίησης «Master Miller» προγραμματίζεται να επιστρέψει στο Olive Center του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Ντέιβις από τις 9 έως τις 11 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα, το οποίο διεξάγεται σχεδόν αδιάλειπτα από το 2008, περιλαμβάνει δύο ημέρες διδασκαλίας σχετικά με το σχεδιασμό ελαιοτριβείων, την παραγωγή ελαιολάδου, τη διήθηση, τη διαχείριση των υποπροϊόντων και την οικονομική ανάλυση. Την τρίτη ημέρα, οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν τρία τοπικά ελαιοτριβεία.

Η Selina Wang, η οποία ανέλαβε τη διεύθυνση του Olive Center τον Ιανουάριο, δήλωσε ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε συμμετέχοντες με διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που σκέφτονται να εισέλθουν στον κλάδο και καθιερωμένων παραγωγών.

«Δίνεται μεγάλη έμφαση στη μεγιστοποίηση της ποιότητας και της κερδοφορίας», δήλωσε στην Olive Oil Times.

Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν ομιλητές από την τοπική και τη διεθνή σκηνή με εμπειρία στον εξοπλισμό ελαιοτριβείων, την παραγωγή, τη διασφάλιση ποιότητας και τη λειτουργία των ελαιοτριβείων. Αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των εταιρειών Alfa Laval και Pieralisi, καθώς και παραγωγοί από ελαιοτριβεία διαφόρων μεγεθών.

Η Wang ανέφερε ότι το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων παραγωγών και να ενθαρρύνει τη συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων.

Αρκετοί πρώην συμμετέχοντες δήλωσαν ότι το πρόγραμμα παρείχε πρακτικές πληροφορίες τις οποίες εφάρμοσαν αργότερα στις ελαιοτριβικές τους δραστηριότητες.

Ο David Garci-Aguirre, αντιπρόεδρος επιχειρήσεων της Corto Olive Co., δήλωσε ότι το πρόγραμμα αποτελεί βάση για περαιτέρω μάθηση και μπορεί να βοηθήσει τους ελαιοτριβείς να εντοπίσουν αλλαγές στις διαδικασίες παραγωγής τους.

«Έχω παρακολουθήσει το πρόγραμμα πολλές φορές και κάθε φορά αποκομίζω νέες πληροφορίες και βαθύτερη κατανόηση», είπε.

Ο Malcolm Bond, συνιδιοκτήτης και αρχι-ελαιοτριβέας της Bondolio, δήλωσε ότι το πρόγραμμα εξετάζει κάθε στάδιο της ελαιοτριβής, από τη συγκομιδή έως τη μεταγγίση.

Ο Bond παρακολούθησε το πρόγραμμα μετά από αρκετά χρόνια μεταφοράς ελιών σε ελαιοτριβεία της Βόρειας Καλιφόρνιας. Αργότερα, αυτός και η σύζυγός του, Karen Bond, αποφάσισαν ότι ήθελαν μεγαλύτερο έλεγχο επί της παραγωγής.

Είπε ότι το μάθημα συνέβαλε στην απόκτηση βασικής κατανόησης των πρακτικών που εμπλέκονται στην παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και στην προσαρμογή των μεθόδων επεξεργασίας σε διαφορετικές ποικιλίες.

Η Ann Sievers, ιδιοκτήτρια της Il Fiorello Olive Oil Company, δήλωσε ότι έχει στείλει μέλη του προσωπικού της στο πρόγραμμα και το συνιστά στους καλλιεργητές των οποίων τις ελιές ελαιοποιεί.

Ανέφερε ότι η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων παραγωγής, σε συνδυασμό με τις συζητήσεις μεταξύ των ελαιοτριβών, ήταν από τα πιο χρήσιμα μέρη του προγράμματος.

Οι εγγραφές είναι ανοιχτές έως τις 2 Σεπτεμβρίου και περιορίζονται σε 75 συμμετέχοντες. Το κόστος εγγραφής ανέρχεται σε 1.000 δολάρια (870 ευρώ) έως τις 10 Αυγούστου και αυξάνεται σε 1.200 δολάρια (1.040 ευρώ) στη συνέχεια.