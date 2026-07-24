Παγκόσμια πρωτοβουλία με στόχο τη διατήρηση των παραδοσιακών διατροφικών συνηθειών πριν εξαφανιστούν

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η παγκοσμιοποίηση αντικαθιστά με ταχείς ρυθμούς τις παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες, σβήνοντας μαζί τους γενιές γαστρονομικής γνώσης και αναντικατάστατες ευκαιρίες για τη βιοϊατρική έρευνα.

Ένα τεράστιο σώμα ανθρώπινης γνώσης σχετικά με τα τρόφιμα, την επεξεργασία τους και τις επιπτώσεις τους στην υγεία εξαφανίζεται και ενδέχεται να χαθεί για πάντα.

Ερευνητές έχουν ξεκινήσει μια παγκόσμια πρωτοβουλία για τη μελέτη των παραδοσιακών διατροφικών συνηθειών σε όλο τον κόσμο, καθώς αυτές δέχονται αυξανόμενη πίεση από την παγκοσμιοποίηση του συστήματος διατροφής.

Δεν πρόκειται απλώς για πιάτα. Περιλαμβάνει επίσης το κοινωνικό και οικολογικό πλαίσιο της διατροφής. – Quirijn de Mast, ερευνητής

Σε ένα σχόλιο που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Nature Medicine, επιστήμονες από δώδεκα χώρες παρουσίασαν την «Παγκόσμια Πρωτοβουλία για τη Διατροφή» (World Diet Initiative), μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια που συνδυάζει τη διατήρηση της παραδοσιακής διατροφικής γνώσης με την αυστηρή βιοϊατρική έρευνα.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι τα τοπικά ριζωμένα συστήματα διατροφής εκτοπίζονται με πρωτοφανή ρυθμό από ολοένα και πιο ομοιογενείς διατροφικές συνήθειες, πλούσιες σε βιομηχανικά επεξεργασμένα τρόφιμα, ραφιναρισμένους υδατάνθρακες, ζάχαρη και κορεσμένα λίπη.

Μόλις αυτά τα διατροφικά συστήματα εξαφανιστούν από την καθημερινή ζωή, οι επιστήμονες μπορεί να είναι σε θέση να ανακατασκευάσουν τις συνταγές τους. Ωστόσο, δεν μπορούν να αναπαράγουν τις βιολογικές επιδράσεις της κατανάλωσής τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ή από γενιά σε γενιά.

«Ήμουν στην Πομπηία την περασμένη εβδομάδα και εκεί είδα ανθρώπους να εξηγούν πώς μπορούν ακόμα να ανακτήσουν τις αρχαίες συνταγές, δηλαδή τι έτρωγαν οι κάτοικοι της Πομπηίας», δήλωσε στην Olive Oil Times ο Quirijn de Mast, πρώτος συγγραφέας του σχολίου και ένας από τους ερευνητές πίσω από την πρωτοβουλία.

«Έτσι, μπορείς να ανακατασκευάσεις αργότερα τι συνήθιζαν να τρώνε οι άνθρωποι εκείνη την εποχή», πρόσθεσε. «Αλλά ακόμη και σε μια τέτοια περίπτωση, αυτό που είναι πολύ δύσκολο να ανακατασκευαστεί είναι η βιολογική έκθεση.»

Ο De Mast είναι αναπληρωτής καθηγητής παγκόσμιας υγείας και ταξιδιωτικής ιατρικής στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Radboud στις Κάτω Χώρες.

Εξήγησε ότι όταν μια κοινότητα σταματά να καταναλώνει συστηματικά μια παραδοσιακή διατροφή, οι ερευνητές χάνουν την ευκαιρία να μελετήσουν άτομα που έχουν εκτεθεί σε αυτό το διατροφικό σύστημα από την παιδική τους ηλικία.

Τα αυθεντικά συστατικά, οι τοπικές ποικιλίες καλλιεργειών, οι μικροοργανισμοί ζύμωσης και η γνώση σχετικά με την παρασκευή συγκεκριμένων τροφίμων ενδέχεται επίσης να εξαφανιστούν.

«Αυτό είναι που ακούμε συνήθως από τους ηλικιωμένους», είπε ο de Mast, αναφερόμενος σε κοινότητες στην Αφρική όπου εργάζονται οι ερευνητές. «Οι νέοι, απλώς χάνουν τη γνώση».

Η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για τη Διατροφή ορίζει τη διατροφή-κληρονομιά ως ένα διατροφικό σύστημα με ιστορικές ρίζες, το οποίο διατηρείται από γενιά σε γενιά και αναγνωρίζεται από μια κοινότητα ως μέρος της διατροφικής της κουλτούρας.

Ο ορισμός εκτείνεται πολύ πέρα από τα χαρακτηριστικά πιάτα ή τις συνταγές. Περιλαμβάνει ό,τι καλλιεργούν, συλλέγουν, αγοράζουν ή ανταλλάσσουν οι κοινότητες, μαζί με τις εποχιακές διακυμάνσεις και τις τεχνικές μαγειρέματος και επεξεργασίας, όπως η ζύμωση.

«Είναι κάτι περισσότερο από απλά πιάτα», είπε ο de Mast. «Περιλαμβάνει επίσης το κοινωνικό και οικολογικό πλαίσιο της διατροφής».

Ωστόσο, προειδοποίησε να μην εξιδανικεύουμε τα παραδοσιακά συστήματα διατροφής.

«Δεν θέλουμε να πούμε ότι στο παρελθόν όλα ήταν καλύτερα», είπε, προσθέτοντας ότι οι παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες δεν πρέπει να θεωρούνται ως «ένα παγωμένο αντικείμενο μουσείου».

Η μετανάστευση, το εμπόριο, το κλίμα και οι πολιτισμικές ανταλλαγές τις έχουν πάντα μεταμορφώσει. Οι ερευνητές προειδοποιούν επίσης ότι οι παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες δεν πρέπει να θεωρούνται αυτομάτως πιο υγιεινές.

Αντίθετα, η αξία τους έγκειται εν μέρει στη βιολογική ποικιλομορφία που αντιπροσωπεύουν, η οποία παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη.

Η πρωτοβουλία εμπνεύστηκε εν μέρει από έρευνα που διεξήγαγαν ο de Mast και οι συνεργάτες του στην περιοχή του Κιλιμάντζαρο στη βόρεια Τανζανία.

Σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine το 2025, οι ερευνητές προσέλκυσαν 77 υγιείς νεαρούς άνδρες και εξέτασαν τι συνέβαινε όταν οι συμμετέχοντες, που είχαν συνηθίσει μια παραδοσιακή διατροφή του Κιλιμάντζαρο, η οποία βασιζόταν κυρίως σε φυτικά τρόφιμα και ήταν πλούσια σε φυτικές ίνες, μεταπήγαν σε μια διατροφή δυτικού τύπου για δύο εβδομάδες.

Μια άλλη ομάδα έκανε την αντίστροφη αλλαγή. Μια τρίτη συνέχισε να τρώει τη συνήθη δυτικού τύπου διατροφή της, αλλά πρόσθεσε mbege, ένα παραδοσιακό ζυμωμένο ρόφημα από μπανάνα και κεχρί, για μία εβδομάδα.

Η μετάβαση από την παραδοσιακή διατροφή στη δυτικού τύπου διατροφή προκάλεσε προφλεγμονώδεις αλλαγές και αλλοίωσε τις μεταβολικές οδούς που σχετίζονται με μη μεταδοτικές ασθένειες.

Η μετάβαση από τη δυτικού τύπου διατροφή στην παραδοσιακή διατροφή είχε σε μεγάλο βαθμό αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα, όπως και η κατανάλωση του «mbege».

Ορισμένες από τις αλλαγές παρέμειναν τέσσερις εβδομάδες μετά τη λήξη της παρέμβασης.

«Ήδη μέσα σε δύο εβδομάδες, παρατηρήσαμε σαφείς αλλαγές στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος», δήλωσε ο de Mast.

Τα ευρήματα ήταν ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς η πλειοψηφία των επιστημονικών ερευνών σχετικά με τις βιολογικές επιδράσεις των διατροφικών προτύπων έχει επικεντρωθεί σε έναν μικρό αριθμό διαιτών που έχουν μελετηθεί εκτενώς, ιδίως εκείνων της Μεσογείου και της Ιαπωνίας.

«Αυτό μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι, όσον αφορά τις διατροφικές συνήθειες, λαμβάνουμε υπόψη και διαθέτουμε επιστημονικά δεδομένα μόνο για ελάχιστες διατροφικές συνήθειες, ειδικά τη μεσογειακή διατροφή», δήλωσε ο de Mast.

Το νέο άρθρο στο Nature Medicine επισημαίνει ότι η πλειοψηφία των ερευνών σχετικά με τις βιολογικές επιδράσεις της διατροφής έχει επικεντρωθεί σε πληθυσμούς της Ευρώπης και της Ανατολικής Ασίας, ιδίως στη μεσογειακή και την ιαπωνική διατροφή.

Αντίθετα, τα διατροφικά συστήματα στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική, τη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία και τον Ειρηνικό παραμένουν συγκριτικά ανεπαρκώς μελετημένα, ακόμη και καθώς η παχυσαρκία και οι μη μεταδοτικές ασθένειες που σχετίζονται με τη διατροφή αυξάνονται σε πολλές από αυτές τις περιοχές.

«Δείτε πόσα μάθαμε μόνο από τη μεσογειακή διατροφή», είπε ο de Mast.

Η «World Diet Initiative» σχεδιάζει να διευρύνει τη βάση τεκμηρίωσης μέσω δύο συμπληρωματικών συνιστωσών.

Ο Παγκόσμιος Άτλας Διατροφής θα καταγράψει τα παραδοσιακά συστήματα διατροφής σε μια τυποποιημένη, ανοιχτά προσβάσιμη πηγή. Θα καταγράψει τα συστατικά, την προέλευση, τις μεθόδους επεξεργασίας και παρασκευής, καθώς και συμπεριφορές όπως ο χρόνος των γευμάτων, τα ενδιάμεσα γεύματα, η νηστεία και η συντροφική διατροφή, δηλαδή το φαγητό με άλλους.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Διατροφής θα διερευνήσει επιλεγμένες διατροφικές συνήθειες χρησιμοποιώντας τυποποιημένα πρωτόκολλα βιολογικής έρευνας, επιτρέποντας στους επιστήμονες να συγκρίνουν τις επιδράσεις τους στην ανοσία, το μεταβολισμό και το μικροβίωμα σε διαφορετικούς πληθυσμούς.

Ο De Mast δήλωσε ότι μια κοινή μεθοδολογία είναι απαραίτητη, καθώς η υπάρχουσα έρευνα είναι συχνά διάσπαρτη, με τους ερευνητές να χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες και σχεδιασμούς μελετών που δυσχεραίνουν τις άμεσες συγκρίσεις.

«Τι θα γινόταν αν φέρναμε τους ανθρώπους κοντά και δεν αρχίζαμε να κάνουμε τα πάντα με διαφορετικό τρόπο, αλλά προσπαθούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα είδος σχεδίου;», είπε.

Η πρωτοβουλία στοχεύει επίσης, μακροπρόθεσμα, στη δημιουργία μιας ομοσπονδιακής βιοτράπεζας πολλαπλών ομικών δεδομένων που θα συνδέει τη διατροφική έκθεση με τα χαρακτηριστικά του ανοσοποιητικού συστήματος, του μεταβολισμού και του μικροβιώματος.

Καθώς όλο και περισσότεροι ερευνητές συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, τα πιθανά έργα επεκτείνονται από την Τανζανία και την Αιθιοπία στην Ινδία, την Ινδονησία, τη Βραζιλία, τον Καναδά και την Ευρώπη.

«Η Ινδία είναι ένα εργαστήριο», είπε ο de Mast. «Όσον αφορά την ποικιλία των τροφίμων, η Ινδία αποτελεί, φυσικά, ένα πολύ καλό παράδειγμα.»

Η Αφρική προσφέρει πολλά άλλα παραδείγματα παραδοσιακών συστημάτων διατροφής που παραμένουν ελάχιστα μελετημένα, συμπεριλαμβανομένης της Αιθιοπίας, με τα αρχαία δημητριακά και τις πρακτικές ζύμωσης της.

«Έχουν ένα αρχαίο σιτηρό που ονομάζεται τεφ, το οποίο υποβάλλεται σε ζύμωση», είπε ο de Mast. «Αποτελεί καθημερινή τροφή, ένα από τα βασικά τους διατροφικά είδη. Σε άλλες περιοχές, καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα κεχριού και σόργου».

«Πάρτε για παράδειγμα το τεφ», πρόσθεσε. «Δεν περιέχει καθόλου γλουτένη. Δεν προκαλεί εκείνες τις απότομες αυξήσεις της γλυκόζης που παρατηρούμε αλλού».

«Οι παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες της Αιθιοπίας διαφέρουν από όλες τις άλλες», είπε ο de Mast.

Σύμφωνα με τον de Mast, ο στόχος δεν είναι να πείσουμε όλους να υιοθετήσουν μια συγκεκριμένη παραδοσιακή διατροφή.

«Υπάρχουν πολλά που μπορούμε επίσης να αποκομίσουμε από αυτές τις γνώσεις», είπε. «Δεν λέω ότι πρέπει όλοι να αρχίσουμε να τρώμε όπως τρώνε στην Αιθιοπία. Καθόλου».

Αντίθετα, οι ερευνητές μπορούν να εντοπίσουν συγκεκριμένα τρόφιμα, τεχνικές ή συνδυασμούς που θα μπορούσαν να διευρύνουν το φάσμα των επιστημονικά τεκμηριωμένων διατροφικών πρακτικών.

«Αν παρατηρήσετε ήδη πώς έχει αλλάξει η διατροφή μας τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον στις Κάτω Χώρες, βλέπετε ότι καταναλώνεται πλέον μεγάλη ποσότητα ασιατικής κουζίνας», είπε ο ντε Μαστ. «Γιατί να μην ενσωματώσουμε και στοιχεία από τις παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες;»

Ο de Mast περιέγραψε την «Παγκόσμια Πρωτοβουλία για τη Διατροφή» (World Diet Initiative) ως μια προσπάθεια που ξεκινά από τη βάση και όχι ως ένα συμβατικό ερευνητικό έργο με καθορισμένο τελικό στόχο.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι θα επεκταθεί τις επόμενες δεκαετίες, προσελκύοντας περισσότερους φορείς, κοινότητες και χρηματοδότες σε μια συντονισμένη διεθνή προσπάθεια για την ανάπτυξη του Άτλαντα και την υποστήριξη συγκρίσιμων βιολογικών μελετών σε διάφορες χώρες.

«Ο ιστότοπος είναι έτοιμος», δήλωσε ο de Mast. «Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τώρα.»

Πέρα από την Τανζανία και την Αιθιοπία, η πρωτοβουλία συγκεντρώνει ερευνητές με ενδιαφέροντα και τρέχουσες εργασίες σε χώρες όπως η Ινδία, η Ινδονησία και η Βραζιλία.

«Ελπίζουμε πραγματικά να αναπτυχθούμε ως πρωτοβουλία», δήλωσε ο de Mast.

«Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διευρύνουμε την οπτική μας, διότι υπάρχουν τόσα πολλά ακόμη να μάθουμε από όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο», κατέληξε.