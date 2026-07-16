Ιταλοί ερευνητές αναφέρουν πρόοδο στην αναζήτηση ελαιόδεντρων ανθεκτικών στο Xylella

Νέα προγράμματα αναπαραγωγής και δοκιμές στο πεδίο εντοπίζουν ποικιλίες ελιάς που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποκατάσταση της καλλιέργειας σε περιοχές της Απουλίας που έχουν πληγεί από τη Xylella.

Νέα προγράμματα βελτίωσης, η γονιδιωματική έρευνα και οι δοκιμές πεδίου στην Ιταλία προσφέρουν νέα ελπίδα στον αγώνα κατά της Xylella fastidiosa.

Πάνω από μια δεκαετία αφότου το βακτήριο άρχισε να μεταμορφώνει το τοπίο της νότιας Απουλίας, η επιστημονική κοινότητα της Ιταλίας ανακοινώνει αποτελέσματα που εμπνέουν συγκρατημένη αισιοδοξία. Ένα αυξανόμενο σύνολο εργαλείων θα μπορούσε να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της ελαιοκαλλιέργειας στην περιοχή της χώρας που έχει πληγεί περισσότερο.

Δεν υπάρχουν συντομότεροι δρόμοι ή θαυματουργές λύσεις κατά της Xylella. Η απάντηση βρίσκεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση που συνδυάζει την έρευνα, την καινοτομία και την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη. – Andrea Rocchi, πρόεδρος του Συμβουλίου για την Αγροτική Έρευνα και Οικονομία (CREA)

Παρά την απώλεια περισσότερων από 21 εκατομμυρίων ελαιόδεντρων από τότε που εντοπίστηκε για πρώτη φορά η Xylella fastidiosa στην Απουλία και την συνεχιζόμενη ανίχνευση νέων μολύνσεων, η Απουλία παραμένει η μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγική περιοχή της Ιταλίας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, Ιταλοί ερευνητές παρουσίασαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε διάφορα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ειδικού Σχεδίου για την Αναγέννηση της Ελαιοκαλλιέργειας στην Απουλία.

Μαζί με τον πρόσφατο διορισμό ενός εθνικού επιτρόπου για τη βελτίωση του συντονισμού της ιταλικής αντίδρασης στην Xylella fastidiosa, τα έργα αυτά σηματοδοτούν μια σταδιακή μετάβαση από τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης προς τη μακροπρόθεσμη ανάκαμψη της ελαιοκαλλιέργειας.

Ένας τομέας έρευνας συνδυάζει τη βελτίωση της ελιάς με τη βιώσιμη αγρονομική διαχείριση. Μέσω του έργου Genforagris, το οποίο συντονίζεται από το Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας και Οικονομίας (CREA), οι ερευνητές στοχεύουν στην επιλογή νέου γενετικού υλικού που θα συνδυάζει την ανθεκτικότητα στο βακτήριο με την παραγωγικότητα, την ποιότητα του ελαιολάδου και την προσαρμογή σε ολοένα και πιο απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε ελεγχόμενες πειραματικές συνθήκες, οι ερευνητές αξιολογούν υποψήφιους γονότυπους στην καρδιά της μολυσμένης περιοχής του Σαλέντο.

«Το γενετικό υλικό που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα αποτελείται από κλωνοποιημένα δενδρύλλια που προέρχονται από διάφορες διαποικιλιακές διασταυρώσεις», δήλωσε η Σαμάντα Ζελάσκο, συντονίστρια του προγράμματος στο CREA, στην Olive Oil Times. «Για περισσότερα από εννέα χρόνια, αυτά τα φυτά αναπτύσσονται σε έναν πειραματικό ελαιώνα που βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής που έχει προσβληθεί από το Xylella fastidiosa, όπου έχουν εκτεθεί σε υψηλή πίεση μόλυνσης.»

Τα φυτά παρακολουθούνται δύο φορές το χρόνο, τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο, με τη χρήση μοριακών εξετάσεων που διεξάγονται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα διαγνωστικά πρωτόκολλα που έχουν αναπτυχθεί από τον Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό Οργανισμό Προστασίας Φυτών.

Η Ζελάσκο ανέφερε ότι οι υποψήφιοι γονότυποι αξιολογούνται επίσης για χαρακτηριστικά πέραν της αντίδρασής τους στη Xylella, όπως η βλαστική ανάπτυξη, η παραγωγικότητα και η ανθεκτικότητα στην ξηρασία και σε άλλα παθογόνα που επηρεάζουν την ελαιοκαλλιέργεια.

«Μεταξύ των γονότυπων που βρίσκονται υπό επιλογή, ορισμένοι έχουν δείξει εξαιρετική προσαρμοστικότητα και καλή αντοχή σε περιβαλλοντικές πιέσεις και/ή παθογόνα, όπως η κηλίδα του παγώνι, η κερκοσπορίωση και ο κόμπος της ελιάς, καθώς και στη μύγα του καρπού της ελιάς», ανέφερε.

Η Zelasco πρόσθεσε ότι οι ερευνητές αξιολογούν επίσης την ποιότητα του ελαιολάδου που παράγεται από τους γονότυπους.

Οι ερευνητές του CREA ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι έχουν ταυτοποιηθεί περίπου 30 γονότυποι ελιάς με μειωμένη παρουσία βακτηρίων, συμπεριλαμβανομένων εννέα στους οποίους δεν ανιχνεύθηκε βακτηριακό φορτίο. Ωστόσο, η Zelasco προειδοποίησε να μην ερμηνευθεί το εύρημα ως απόδειξη ότι αυτοί οι εννέα γονότυποι είναι απαραίτητα οι πιο ελπιδοφόροι.

«Σκόπιμα δεν έδωσα έμφαση στους εννέα γονότυπους χωρίς ανιχνεύσιμο βακτηριακό φορτίο», είπε. «Μπορεί απλώς να μην έχουν μολυνθεί ακόμα, ή η συγκέντρωση των βακτηρίων να βρίσκεται ακόμα κάτω από το όριο ανίχνευσης. Κατά τη διάρκεια τριών ετών παρακολούθησης, έχουμε δει γονότυπους που αρχικά ήταν εντελώς αρνητικοί να γίνονται αργότερα θετικοί».

Αντίθετα, οι ερευνητές δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στους γονότυπους που διατηρούν σταθερά πολύ χαμηλούς βακτηριακούς πληθυσμούς με την πάροδο του χρόνου.

«Οι γονότυποι με πολύ χαμηλό βακτηριακό φορτίο έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά σταθεροί καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης», δήλωσε η Zelasco. «Αυτοί είναι εκείνοι που θεωρούμε ιδιαίτερα ελπιδοφόρους».

Πέρα από τη γενετική επιλογή, η Genforagris διερευνά αγρονομικές πρακτικές που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της γονιμότητας του εδάφους και στη βελτίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της ελαιοκαλλιέργειας στο Σαλέντο, όπου εντοπίστηκε για πρώτη φορά το βακτήριο.

Μεταξύ των προσεγγίσεων που δοκιμάζονται είναι η επιστροφή των υποπροϊόντων της ελαιοκομίας στο έδαφος μέσω της κομποστοποίησης εντός των εκμεταλλεύσεων. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η πρακτική αυτή παραμένει υποχρησιμοποιημένη, παρά τα αναγνωρισμένα οφέλη της για την αύξηση της οργανικής ύλης και τη βελτίωση της υγείας του εδάφους.

Η επόμενη φάση του έργου θα επικεντρωθεί στον πολλαπλασιασμό των πιο ελπιδοφόρων γονότυπων και στη δημιουργία νέων οπωρώνων αξιολόγησης σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Μία από τις προγραμματισμένες τοποθεσίες είναι το γεωργικό πρόγραμμα του Γυμνασίου Presta-Columella στο Λέτσε, το οποίο συνεργάζεται ήδη με τους εταίρους του έργου σε διάφορες πειραματικές δραστηριότητες.

«Μετά τη δημιουργία νέων πειραματικών αγρών σε διαφορετικές περιοχές, θα χρειαστούν άλλα πέντε έως οκτώ χρόνια για να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα σχετικά με την απόδοση των νέων γονότυπων», δήλωσε ο Zelasco.

Οι δοκιμές θα βοηθήσουν να προσδιοριστεί εάν το επιλεγμένο υλικό συνδυάζει σταθερά την αντοχή ή την ανοχή στη Xylella με τα αγρονομικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την εμπορική καλλιέργεια.

Αν και ελπιδοφόρο, το Genforagris αποτελεί μόνο ένα μέρος μιας ευρύτερης επιστημονικής προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ιταλία.

Άλλα έργα περιλαμβάνουν το Novixgen, το οποίο έχει εντοπίσει περισσότερους από 200 πολλά υποσχόμενους γονότυπους ελιάς και γενετικούς δείκτες που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα, καθώς και το Omibreed, το οποίο διερευνά τους μοριακούς μηχανισμούς που διέπουν την ανθεκτικότητα χρησιμοποιώντας γονιδιωματικές και πολυ-ομικές προσεγγίσεις.

Μια άλλη πρωτοβουλία, το ANCoSIX, δοκιμάζει αντιμικροβιακά πεπτίδια, βακτηριοφάγους και θεραπείες βασισμένες στη νανοτεχνολογία κατά του παθογόνου.

«Δεν υπάρχουν συντομότεροι δρόμοι ή θαυματουργές λύσεις κατά της Xylella. Η απάντηση βρίσκεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση που συνδυάζει την έρευνα, την καινοτομία και την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη», δήλωσε ο πρόεδρος του CREA, Andrea Rocchi, κατά την παρουσίαση των τελευταίων αποτελεσμάτων του ινστιτούτου.

Για την Zelasco, η έρευνα παραμένει ανοιχτή.

«Υπάρχουν ακόμη πολλά να ανακαλύψουμε σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ του φυτού και του παθογόνου», ανέφερε. «Το πεδίο που μελετάμε αποτελεί ένα εξαιρετικό υπαίθριο εργαστήριο.»